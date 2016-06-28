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Volkswagen dizel skandalında uzlaşma için ABD'de $15 milyar harcayacak

Dizel skandalı Volkswagen'in başını ağrıtmaya devam ediyor. Firma Amerika'da uzlaşma kapsamında $15 milyarı aşan miktarda harcama yapabilir. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen dizel skandalında uzlaşma için ABD'de $15 milyar harcayacak
 
Dizel skandalı geçen sene ilk olarak ortaya çıktığında Volkswagen'e dünya çapında $7.3 milyara mal olmuştu. Ancak anlaşılan o ki bu rakam sadece Amerika'da uzlaşmayı sağlamak için ödeyeceğinin yarısı ediyor.
Volkswagen'e dizel skandalı uzlaşmasını mahkemede sunması için bugüne tarih verilmiş durumda. Alman üretici uzlaşma olarak dizel motorlu araçları sahiplerinden geri satın almayı ve bu durumu telafi için kişi başı $10bine kadar tazminat vermeyi planlıyor.
Hesaplandığı zaman planın sadece bu parçasının firmaya $10.03 milyara mal olması bekleniyor. Eğer firma anlaşmadaki önemli son tarihleri kaçırırsa rakamın daha da artması mümkün hale gelebilir.
Volkswagen aynı zamanda B.D Çevre Koruma Ajansı ve Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu'na da $2.7 milyar ödeyecek. Ve son olarak firma temiz emisyon teknolojisi için $2 milyar daha harcama yapacak.
Araç üreticisinin skandalından her ne kadar 11 milyon araç etkilenmiş olsa da bunların yalnızca 500bini ABD'de satılmış durumda. Uzlaşma bedelinin bu kadar yüksek olma nedeni ise Amerikan ajanslarının firmanın bu araçları tamir etmeden yada onları yollardan almadan bu işten paçayı sıyırmasına izin vermeyecek olması.

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cenkakay08 3 yıl en beğenilen
bazı yerlerde hala hukukun olması güzel.
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Havya Makinesi 3 yıl
adamlarin turkiyedeki 6 aylik satis parasi. tinlamazlar yani. biraz daha zamlanlar. mesela poloyu 100 bine satarlar. alacak enayi cok nasil olsa.
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AKTeknisyen 3 yıl
Arkadaşlar burada konu herkesin sandığı gibi değil. ABD'nde adam vur birilerini dolandır rüşvet ver bir şekilde cezai indirim falan ufak sıyrıklarla yırtarsın ama vergi kaçırmaya gelince adamın iflahını keserler.Zamanında Al capon bile mafya meselesinden tutuklanamazken adamı vergi kaçırmaktan direkt içeri tıktılar.
Ne alaka diyeceksiniz ki oda şu alaka.ABD'nde vergi emisyon oranları üzerinden hesaplanıyor.Sen arabayı satarken şu kadar emisyon yayıyor şu şu normlara uygun diye satıp vergiyi ona göre verirken aslında emisyon oranlarının fahiş olmasından dolayı vermen gereken vergiyi vermiyorsun.Orasıda ABD ortalığı duman et ama vergi kaçırma.Bu yüzden kazık gibi ceza yiyor.
Ayrıca bu anlaşma nedeni ile araç sahiplerine ödenecek tutarı kabul etmeyip (10 bin dolar) kişisel dava açma hakkı var.Avukatlar kan konusu alırsa 15 milyar dolar falanla kurtarmaz Volskwagen.
Bazı arkadaşlarda sadece ABD ceza kesiyor oda Almanya'ya ders vermek falan derken konuyu nasıl değerlendiriyorlar bilmyorum ama yazılımı yazan BOSCH ve araçlaya yükleyen volskwagen alman firması.ABD mi Bosch'a sen yazılım yaz Volskwagende yüklesin diye dayattı? Adamlar yediririz diye bir işe kalkıştılar ama orası Türkiye gibi olmayınca skalndal patladı.Kimsenin kimseye garezi yok bildiğin yaptığının cezasını çekiyor şimdi Volskwagen.
Son olarak Almanya dahil bir kaç ülkede soruşturma devam ediyor.Genel eğilim (benim anladığım) ABD'nin tutumunu görmekti Almanya dışında kalan ülkelerde.Şimdi yargıçlar onaylarsa ABD'nin ne yapacağı belli olmuş olacak ve gerisi zamanla gelecektir. Muhtemel Almanya bile firmaya ceza kesecek.Bir kaç ülkede bu araçların modifiyesini isteyecektir.Yani anlayacağınız daha maç bitmedi.Volskwagen bie kaç ülkeden bie kaç gol daha yer.
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Roark 3 yıl
tuago
cenkakay08bazı yerlerde hala hukukun olması güzel.
bazı yerlerde hala hukukun olduğunu sananların olması ne güzel :)

geldi yine amariga aslında çok kötü diyen anadolu çomarları. sen ülkende sıraya isim yazdırmaya devam et.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Hak, hukuk, adalet. Ne guzel kavramlar. Artik ulkemizde yasatilmayan. Ne hukumete, ne siyasi partilere, ne polise, ne askere, ne mahkemelere. Hicbirine inancim kalmadi.
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silversmith 3 yıl
Ülkemizde ve başka ülkelerde halâ fahiş fiyatlara dizel-benzinli satıyor nasıl olsa! Çıkartır masraflarını! :) Canım ülkemin insanları daha olayın ciddiyetinin farkında bile değil! Bir şey olmaz mantığı yine iş başında! Sağlık mağlık hak getire! Ona bakarsan, bazı ağır vasıtalar on numara yağ yakıyor diyorlar. O yapıyor ben de yapayım mantığı da iş başında! Tek markaya yüklenmek te haksızlık. Diğer markalar da böyle yapıyorsa onları maskeleyebilir! :)
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tuago 3 yıl
cenkakay08
bazı yerlerde hala hukukun olması güzel.

bazı yerlerde hala hukukun olduğunu sananların olması ne güzel :)
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OverClocK1ng 3 yıl
metalmilita
bir tek Amerikada mı var? Diğer satış yaptığı Avrupa ülkelerinde yok mu?

Çünkü orası ABD. Ve ABD nin açılımı da Adaletin Bumu Dünya değil...
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OverClocK1ng 3 yıl
cenkakay08
bazı yerlerde hala hukukun olması güzel.

Hukuk mu? O ne ki? Türkçede ilk defa duyuyorum, o ne ki...
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mavizaman 3 yıl
bizimkiler alır mı vatandaştan almak varken.
sahi noldu almanlara yaptırım meselesi ermeni tasarısından ötürü kaynadı gitti o işte.
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zultaran 3 yıl
ozkn_s
Bizde hak hukuk adalet var Bizde de insana saygı var değer var. Insanlarımızın sağlıklı yaşaması için her türlü tedbir var. Mesela , avrupa birliğinin kapısından dönen sebze ve meyveleri iç pazara veriyoruz. Güleriz ağlanacak halimize...

Öyle bişey yok sürekli aynı kulaktan dolma laflar meyve sebzeyle ilgili kısımdan bahsediyorum ,Bizde herşey var dediğin gibi ama insanımızda bir umursamamazlık var adam kanunu maddeyi değerleri koymuş doğru düzgün çalıştırmıyor ya olay bu.Herşeyde olduğu gibi sokayım değerine olmuyor acımayıp geri yolluyorlar malları :D
Limit Değerler
Toksisite test sonuçlarından elde edilen verilerden ulaşılan ilk değer NOAEL (No Observed Adverse Effect Level- Gözlenebilen hiçbir yan etki göstermeyen doz) dir. Diğer bir deyişle deney hayvanları ortalama yaşam sürelerini % 70-80'ini kapsayacak sürede test edilen gıda katkısını almışlar ve NOAEL dozunda hiçbir yan etki görülmemiştir. Bu değer tespit edildikten sonra aşağıdaki hesaplama yapılır.
NOAEL (mg/kg) : No Observed Advers Effect Level (Deney Hayvanlarında gözlenebilen hiçbir yan etki göstermeyen doz)
İnsanlarda güvenli olan doza ulaşılabilmesi için: NOAEL değeri, emniyet faktörüne bölünür. Güvenlik faktörü 100 olarak kullanılır. Ancak gıda katkısının toksisite verilerinde herhangi bir şüpheli durum olduğunda bu değer 1000 e kadar çıkabilir. Ya da epidemiyolojik verilerle gıda katkısının güvenliği kanıtlandı ise güvenlik faktörü 100 den küçük olabilir. Diğer bir deyişle deney hayvanlarında hiçbir yan etki yaratmayan dozun yüzde biri insanlarda genellikle güvenli kabul edilmiştir.
ADI (mg/kg) : (Acceptable Daily Intake - Günlük alınmasına izin verilen miktar) değeri insanlarda güvenli doz olarak kabul edilir.
NOAEL değerinden ADI değerine aşağıdaki işlem yapılarak ulaşılır.
[IMG]http://i68.tinypic.com/25u1c8y.jpg[/IMG]
MPI : ADI x 60 mg/ kg/gün
MPI : Maximal Permissible Intake Per Day (Günlük alınmasına izin verilen en fazla miktar.
MPI' in ADI'dan farkı, değerin kg insan ağırlığı başına değil, birey başına hesaplanmasıdır. Hesaplamada ortalama insan canlı ağırlığı 60 kg olarak kabul edilmiştir.
[IMG]http://i66.tinypic.com/1412jx2.jpg[/IMG]
Yani özetle bu değerler satılan ürünün gıdanın günlük tüketim değerleri,gıdanın ürünün satıldığı ülkenin ortalama insan ağırlığı vs gibi değişkenlere bağlıdır.
Bir parti mal bir ülkeden döndü diye imha edilecek diye birşey yok,bu demektir ki ihraç edilen ülkenin değerlerini karşılamıyor bu mal değerleri karşıladığı müddetçe iç piyasa veya başka bir piyasaya sürülebilir.
Birde şöyle bir durum var tamam sorunlu ama çiftçi atıyorum Rusya için özel bir domates veya biber üretmiyor,üretiyor ihratacata veya hangisine denk gelirse halde satıyor bu noktada asıl sorun denetimden kaynaklanmakta,atıyorum Rusya'nın değerlerini karşılamayan malı oraya yollamayacaksın.sorun sadece bundan kaynaklanmakta...
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