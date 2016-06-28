Volkswagen dizel skandalında uzlaşma için ABD'de $15 milyar harcayacak

Dizel skandalı geçen sene ilk olarak ortaya çıktığında Volkswagen'e dünya çapında $7.3 milyara mal olmuştu. Ancak anlaşılan o ki bu rakam sadece Amerika'da uzlaşmayı sağlamak için ödeyeceğinin yarısı ediyor.

Volkswagen'e dizel skandalı uzlaşmasını mahkemede sunması için bugüne tarih verilmiş durumda. Alman üretici uzlaşma olarak dizel motorlu araçları sahiplerinden geri satın almayı ve bu durumu telafi için kişi başı $10bine kadar tazminat vermeyi planlıyor.

Hesaplandığı zaman planın sadece bu parçasının firmaya $10.03 milyara mal olması bekleniyor. Eğer firma anlaşmadaki önemli son tarihleri kaçırırsa rakamın daha da artması mümkün hale gelebilir.

Volkswagen aynı zamanda B.D Çevre Koruma Ajansı ve Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu'na da $2.7 milyar ödeyecek. Ve son olarak firma temiz emisyon teknolojisi için $2 milyar daha harcama yapacak.

Araç üreticisinin skandalından her ne kadar 11 milyon araç etkilenmiş olsa da bunların yalnızca 500bini ABD'de satılmış durumda. Uzlaşma bedelinin bu kadar yüksek olma nedeni ise Amerikan ajanslarının firmanın bu araçları tamir etmeden yada onları yollardan almadan bu işten paçayı sıyırmasına izin vermeyecek olması.