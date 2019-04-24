Windows 10’da Chrome karanlık modu nasıl aktive edilir?

Chrome 74 resmi olarak Windows, Mac ve Linux kullanıcılarına dağıtılmaya başladı ve Windows 10 için ilk kez karanlık modu içeriyor. Bu mod, macOS sürümüne geçen ay Chrome 73 ile dağıtılmıştı.

Windows 10 ile otomatik çalışma özelliği de olan bu sürüm, işletim sistemi genelinde karanlık mod aktive edildiğinde kendini karanlık temaya geçiriyor. Arayüzün görünümü ise aslında hiç de yabancı değil: Tıpkı gizli mod gibi.

Özellik her Google kullanıcısına dağıtılmış olsa da aldığımız bilgilere göre bazıları hâlâ bu fonksiyona sahip değil. Bu durumu çözmek için neyse ki bir yol mevcut. Şimdilik deneyimlerimize göre bazı menülerde koyu gri üzerine siyah yazı gibi okuma zorluğu yaratan durumlar ortaya çıkabiliyor, bu sebeple önce bi test etmenizde fayda var.

Chrome kısayoluna sağ tıklayıp “Özellikler” kısmına girin

Hedef satırının sonuna tırnaklar olmadan “--force-dark-mode” ekleyin

Chrome uygulamasını bu kısayoldan başlatın ve karanlık modu deneyimleyin. Eğer Chrome’u açmak için görev çubuğunu kullanıyorsanız şuan bulunan simgeyi oradan çıkarın ve yerine düzenlediğiniz kısayolu açıp sabitleyin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Chrome bu karanlık mod ve daha fazlasınıuzun süredir sunuyordu. Siyah görüntü hoşunuza gitmezse istediğiniz zaman bu düzenlemeyi geri alıp temalardan keyfinize uyanı seçebilirsiniz.