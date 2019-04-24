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Windows 10’da Chrome karanlık modu nasıl aktive edilir?

Google Chrome 74 sürümü ile karanlık mod dünya çapında kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Windows 10'a karanlık mod getiren bu güncelleme maalesef hâlâ herkeste bu özelliği açmıyor.
3 hf.
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Tarayıcılar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Chrome 74 resmi olarak Windows, Mac ve Linux kullanıcılarına dağıtılmaya başladı ve Windows 10 için ilk kez karanlık modu içeriyor. Bu mod, macOS sürümüne geçen ay Chrome 73 ile dağıtılmıştı. 
Windows 10 ile otomatik çalışma özelliği de olan bu sürüm, işletim sistemi genelinde karanlık mod aktive edildiğinde kendini karanlık temaya geçiriyor. Arayüzün görünümü ise aslında hiç de yabancı değil: Tıpkı gizli mod gibi.
Özellik her Google kullanıcısına dağıtılmış olsa da aldığımız bilgilere göre bazıları hâlâ bu fonksiyona sahip değil. Bu durumu çözmek için neyse ki bir yol mevcut. Şimdilik deneyimlerimize göre bazı menülerde koyu gri üzerine siyah yazı gibi okuma zorluğu yaratan durumlar ortaya çıkabiliyor, bu sebeple önce bi test etmenizde fayda var.
  • Chrome kısayoluna sağ tıklayıp “Özellikler” kısmına girin
  • Hedef satırının sonuna tırnaklar olmadan “--force-dark-mode” ekleyin
  • Chrome uygulamasını bu kısayoldan başlatın ve karanlık modu deneyimleyin. Eğer Chrome’u açmak için görev çubuğunu kullanıyorsanız şuan bulunan simgeyi oradan çıkarın ve yerine düzenlediğiniz kısayolu açıp sabitleyin.
Chrome bu karanlık mod ve daha fazlasını uygulama mağazası içindeki temalarda uzun süredir sunuyordu. Siyah görüntü hoşunuza gitmezse istediğiniz zaman bu düzenlemeyi geri alıp temalardan keyfinize uyanı seçebilirsiniz.

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kaskas123 3 hf. en beğenilen
Bunu zaten temalarla halledebiliyordum. Onun yerine direkt google.com'a dark mode gelseymiş.
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JaxFellex 1 hf.
bu eleman çok boş haber yapıyor
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Eeltorm 3 hf.
Opera'da native dark mode var efsane geç rahatla arayüzü de hızlı ve güzel. Yeni sürümü de çıktı mis.
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hyperneon 3 hf.
Chrome için dark reader eklentisi + karanlık tema ile güzel sonuç alınıyor.
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NevermoreTR 3 hf.
Eğer Windows'ta koyu mod etkinse otomatikmen koyu moda geçiyor.
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*GameOver* 3 hf.
yaptım bug oldu menülerdeki yazılarda siyah kalıyor temada siyah olunca okunma oranı %0
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xml-arif 3 hf.
gece pc kullanımı yapanlar için birebir
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GokhanMaths 3 hf.
Kardeşim Opera deneyin Opera geçin boş işleri
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Paetzold 3 hf.
Özellikle gece bilgisayar başında çok iş görüyor siyah ekran.
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Dürüstİnsan 3 hf.
Fena olmamış beğendim.
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Celonfix 3 hf.
Siyah bir tema + Dark Reader eklentisiyle çözebilirsiniz bunu.
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Darktowertr 3 hf. Celonfix
Bu karanlık tema ayarlar, uzantılar, geçmiş gibi sayfaları da karanlık yapıyor. Dark reader ile birlikte bu olay efsane gidiyor.
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laztaz 3 hf. Celonfix
Dark reader çok iyiymiş gerçekten. Teşekkürler...
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