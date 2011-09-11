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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox 360 Ağustos ayında da 308 bin satışla 6. kez zirvede yer aldı

7 yıl
6,2b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde tablet ve akıllı telefon platformunun oyun konusunda popüler olmaya başlamasıyla masaüstü ve taşınabilir konsol pazarında daralma yaşanmaya başladı. Sony ve Nintendo indirim politikasıyla satışlarını artırma yoluna giderken Microsoft bu daralmadan en az etkilenen firma.

Ağustos ayında ABD konsol pazarında Microsoft 308 000 adet Xbox 360 satışı yaparak 6 kere üstüste listebaşı olmayı başardı.

Analiz firması NPD Group tarafından yayınlanan istatistiklere göre birbirini takip eden altıncı ayda da Microsoft Xbox 360 yüzde 40'ın üzerinde pazar payı elde etti. İkinci sırayı Nintendo 3DS alırken PS3 üçüncü sırada kaldı.

Sadece konsol bazında değil aksesuar, donanım ve oyun desteği bu birincilikte önemli rol oynuyor. Ağustos ayında Xbox ve ilişkili ürünler toplam 232 milyon dolar gelir elde etti. Bu bakımdan da Microsoft rakiplerine karşı önemli bir üstünlüğe sahip.

Bu başarı oyun geliştiricilerinin daha fazla Xbox'a yönelmesine sebep oluyor. Ağustos ayında en fazla satan oyunların başında "Deus Ex: Human Revolution" ve "NCAA Football 12" geliyor. Tatil sezonu için Disney ile yapılan ortaklık, "Gears of War 3", "Forza Motorsport 4", "Halo: Combat Evolved Anniversary", "Call of Duty: Modern Warfare 3" ve "Ultimate Fighting Championship" oyunlarının çıkacak olması Microsoft'u yine zirvede tutabilir.

2005 yılında piyasaya çıktığında Nintendo Wii konsolunun gölgesinde kalan Microsoft, Kinect desteğini de arkasına alarak son yılların en çok satan konsolu oldu.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
birazdan burayı ps3 fanları basar :D
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EgeliLodos 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

birazdan burayı ps3 fanları basar :D


Xbox 360 PS3 e basmış daha ne olsun
3 Yanıt Yanıtla +10
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EgeliLodos 7 yıl
Kinect ile Xbox 360 daha da büyüyecektir.
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FRAPS 7 yıl
Konsol sony den , telefon ise nokia dan alınır. O kadarrrr
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iscanthere 7 yıl
konsol xbox 360, teleffon iphone dur .
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EgeliLodos 7 yıl FRAPS
FRAPS

Konsol sony den , telefon ise nokia dan alınır. O kadarrrr



Beyin yıkama bu olsa gerek
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batuta 7 yıl
sony ps3'ün içine b.k koysa satılır bu ülkede
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Oberyn 7 yıl
toplam satış rakamı kaç oldu bilen varmı?
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Arm the Homeless 7 yıl Oberyn
biohard35

toplam satış rakamı kaç oldu bilen varmı?


Wikipedia'dan alıntı : 55 million as of June 3, 2011
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TurQich 7 yıl
Amerika'daki kullanicilarin faydalandigi ozellikleri dunyanin diger ulkelerinede sunsalar Avrupa'da felanda rekora giderler.
Adamlar Amerika'da kanallari dizileri maclari xbox'tan aylik 4-5 dolara izlerken biz bu ucretin fazlasini Almanyada bir hic ugruna sirf online oynamak icin oduyoruz.
Bu durumdada tabi Amerika'da rekor kirar..
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xYaKuBux 7 yıl
bu ay 500Bin satar...
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abdulmusavvir 7 yıl
Kinect+xbox360 paketleri tekrar gelince bir satış patlaması daha yaşayabilir. 700 liraya 2 cihaz sahibi oluyordunuz, ilk geldiğinde kıymeti bilinmedi, şu anda ayrı ayrı alınca 890lira'dan aşağı mâl olmuyor.
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
birazdan burayı ps3 fanları basar :D
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EgeliLodos 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

birazdan burayı ps3 fanları basar :D


Xbox 360 PS3 e basmış daha ne olsun
1 Yanıt Yanıtla +10
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umutarslan.com 7 yıl
xboxu bilmem ama kinect çok güzel.Oyunlar basit ama acayip eğleniyorsunuz.Bilgisayar mağazamıza deneme amaçlı kurduk mağaza önünden geçen görüp bu nedir diyor :D eğer benim gibi şişman ve spor yapmayı sevmiyorsanız kinect alın acayip terliyorsunuz :)
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EgeliLodos 7 yıl
Kinect ile Xbox 360 daha da büyüyecektir.
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