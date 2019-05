Xbox 360 Ağustos ayında da 308 bin satışla 6. kez zirvede yer aldı

Son dönemlerde tablet ve akıllı telefon platformunun oyun konusunda popüler olmaya başlamasıyla masaüstü ve taşınabilir konsol pazarında daralma yaşanmaya başladı. Sony ve Nintendo indirim politikasıyla satışlarını artırma yoluna giderken Microsoft bu daralmadan en az etkilenen firma.





Ağustos ayında ABD konsol pazarında Microsoft 308 000 adet Xbox 360 satışı yaparak 6 kere üstüste listebaşı olmayı başardı.





Analiz firması NPD Group tarafından yayınlanan istatistiklere göre birbirini takip eden altıncı ayda da Microsoft Xbox 360 yüzde 40'ın üzerinde pazar payı elde etti. İkinci sırayı Nintendo 3DS alırken PS3 üçüncü sırada kaldı.





Sadece konsol bazında değil aksesuar, donanım ve oyun desteği bu birincilikte önemli rol oynuyor. Ağustos ayında Xbox ve ilişkili ürünler toplam 232 milyon dolar gelir elde etti. Bu bakımdan da Microsoft rakiplerine karşı önemli bir üstünlüğe sahip.





Bu başarı oyun geliştiricilerinin daha fazla Xbox'a yönelmesine sebep oluyor. Ağustos ayında en fazla satan oyunların başında "Deus Ex: Human Revolution" ve "NCAA Football 12" geliyor. Tatil sezonu için Disney ile yapılan ortaklık, "Gears of War 3", "Forza Motorsport 4", "Halo: Combat Evolved Anniversary", "Call of Duty: Modern Warfare 3" ve "Ultimate Fighting Championship" oyunlarının çıkacak olması Microsoft'u yine zirvede tutabilir.





2005 yılında piyasaya çıktığında Nintendo Wii konsolunun gölgesinde kalan Microsoft, Kinect desteğini de arkasına alarak son yılların en çok satan konsolu oldu.