Xbox 360'ın Halo 4 için hazırlanan özel sürümü internete sızdı





Şimdiye kadar konsollar için geliştirilmiş en başarılı FPS oyunu olarak kabul edilen Halo, sekizinci yapımıyla 6 Kasım'da oyuncuların beğenisine sunulacak. Xbox'ın satışında önemli bir kilit noktası olan bu oyuna özel bir konsol hazırlanıyor olabilir.

Amerika'nın Minnesota eyaletinin Minnapolis şehrindeki Amerika alışveriş merkezinde sergilenen Halo 4'e özel Xbox 360 sürümüne ait görüntüler sızdı. Sınırlı sayıda üretilecek donanımın merakla beklenen oyun ile birlikte satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

343 Industries ve Microsoft tarafından geliştirilen Halo 4 oyunundan görüntü ve amblemlerle süslenen Xbox 360'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ve fiyatının ne olacağı bilinmiyor.

2001'den bu yana 40 milyon kopya satan Halo serisi, geliştiricilerine 2 milyar dolarlık bir gelir sağlamıştı. Sekizinci oyunun da milyonlar satacağı tahmin ediliyor.

http://www.business2community.com/tech-gadgets/limited-edition-of-halo-4-xbox-360-console-leaked-before-its-release-0211438