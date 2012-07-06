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Xbox 360'ın Halo 4 için hazırlanan özel sürümü internete sızdı

6 yıl
5,7b
1
5
Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Şimdiye kadar konsollar için geliştirilmiş en başarılı FPS oyunu olarak kabul edilen Halo, sekizinci yapımıyla 6 Kasım'da oyuncuların beğenisine sunulacak. Xbox'ın satışında önemli bir kilit noktası olan bu oyuna özel bir konsol hazırlanıyor olabilir.
Amerika'nın Minnesota eyaletinin Minnapolis şehrindeki Amerika alışveriş merkezinde sergilenen Halo 4'e özel Xbox 360 sürümüne ait görüntüler sızdı. Sınırlı sayıda üretilecek donanımın merakla beklenen oyun ile birlikte satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
343 Industries ve Microsoft tarafından geliştirilen Halo 4 oyunundan görüntü ve amblemlerle süslenen Xbox 360'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ve fiyatının ne olacağı bilinmiyor. 
2001'den bu yana 40 milyon kopya satan Halo serisi, geliştiricilerine 2 milyar dolarlık bir gelir sağlamıştı. Sekizinci oyunun da milyonlar satacağı tahmin ediliyor. 

http://www.business2community.com/tech-gadgets/limited-edition-of-halo-4-xbox-360-console-leaked-before-its-release-0211438 Yorum Yaz
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BlackBeasT 6 yıl
Sticker değilde kabartmalı ledli hola4 tasarım daho hoş olurdu..
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Pardus Linux 6 yıl
lordrdley
tasarım hoş yok yok harika olmuş. ama ps3 ün ve xbox 360 un artık miladının dolduğu görüşündeyim ve isterseniz altın kaplamalı bir ürün çıkartın yine almam. (aynıfiyata) bir de xbox ın yeni versiyonunun yılbaşında çıkacağının dedikodularının yayılmasından sonra :)

Aynen birde Microsoft dalga geçer gibi Türkiye'ye resmi desteği yeni veriyor aklınca güzel Türkiye'me elinde kalanları pazarlayacak. Yeni Xbox eskisinden çokta pahalı olmayacaktır çünkü zaten asıl parayı oyunlardan kazanacaklarından fiyat çok oynamaz o yüzden bekleyip yenisini almak çok daha mantıklı.
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wustti 6 yıl
özel versiyonları bilmem ama xbox360 hala alınabilecek bi cihaz. kaldı ki eğer kendinize oyuncu diyorsanız. almanız gerekir. bende xbox1 de var ve hala oyunlarını oynarım yeri gelir sega yı açar oynarım. hepsi bi köşede durur yeni xbox gelince onu da alacağım ve hepsini oynamaya devam edeceğim. xbox360 sadece oyun aleti değil aynı zamanda bi multimedia aletidir. ama bunu anlayacak o kadar az adam var ki memlekette. insanlar hala çocuklarına hiçbir arayüzü vs olmayan ps2 leri alıyorlar. kaldı ki 1 hafta sonra yeni xbox çıksa ve koşa koşa gidip alsan işte asıl o zaman enayisin derim sana... neyse anlayan şu yorumu okuyup mesajı alır zaten...
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lordrdley 6 yıl
kubeckaaetn
Amerikanın Minnesota eyaletinin Minnapolis şehrindeki Amerika alışveriş merkezinde sergilenen Halo 4e özel Xbox 360 sürümüne ait görüntüler sızdı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

hahahahha 5 gün sonra minneapolisteyim alsam mı bilemedim :p
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lordrdley 6 yıl
tasarım hoş yok yok harika olmuş. ama ps3' ün ve xbox 360' un artık miladının dolduğu görüşündeyim ve isterseniz altın kaplamalı bir ürün çıkartın yine almam. (aynıfiyata) bir de xbox' ın yeni versiyonunun yılbaşında çıkacağının dedikodularının yayılmasından sonra :)
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