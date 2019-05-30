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Xbox Game Pass resmen PC için duyuruldu

Xbox Game Pass resmen PC için duyuruldu. PC oyuncularına özel olarak yeniden dizayn edilen yeni Xbox Game Pass, 100'den fazla yüksek kaliteli oyun içerecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Xbox Game Pass'i resmen PC kullanıcılarıyla buluşturuyor. Uzun bir süredir beklenen duyuru bugün Microsoft yetkilileri tarafından resmen yapıldı. 100'den fazla yüksek kalite oyun barındıracak olan Xbox Game Pass, çok yakında PC oyuncularının hizmetine sunulacak.

Microsoft Gaming'in başkan yardımcısı Phil Spencer, bugün yayınlanan bir blog yazısında,"İki yıl önce, Xbox Game Pass'i Xbox One kullanıcılarının hizmetine sunmuştuk. Geride bıraktığımız süreçte bu tarz yüksek kaliteli bir oyun kütüphanesinin oyuncular ve oyun geliştiricileri için ne kadar değerli olabileceğini gördük. Şimdi aynı sistemi PC oyuncularının ve PC geliştiricilerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Yeni Xbox Game Pass'i PC oyuncularının ihtiyaçlarını düşünerek tamamıyla PC topluluğuna özel olarak geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Xbox One'da kullanılan Xbox Game Pass kütüphanesi şu anda 200'den fazla oyuna sahip. PC için Xbox Game Pass ise 100'ün üzerinde bir oyunla servise başlayacak. Microsoft şu anda aralarında Bethesda, Devolver Digital, Paradox, Sega ve Deep Silver gibi stüdyoların da yer aldığı birçok ünlü geliştirici ve yayıncı firmayla anlaşma sağlamış durumda.

Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate"
Xbox Game Pass servisine abone olan oyunseverler aynı zamanda Microsoft tarafından geliştirilen oyunları çıktığı gün herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabilecek. Son olarak Microsoft Store'daki oyunlarda %20'ye varan indirimler de Xbox Game Pass abonelerini bekliyor olacak.

PC için Xbox Game Pass'in fiyatı ve çıkış tarihi konusunda şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Servisin Xbox One versiyonu şu anda Türkiye'de aylık 59 TL'ye satılıyor. PC için de benzer bir fiyat politikasının izleneceğini tahmin ediyoruz.

Microsoft, E3 2019'da konuyla ilgili detaylar vermeye devam edecek. E3 2019'un Microsoft için hareketli geçeceği tahmin ediliyor. 

https://www.theverge.com/2019/5/30/18644977/microsoft-xbox-games-pass-pc-subscription-service-launch Yorum Yaz
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Seyrim 1 hf. en beğenilen
Yapın şunu 20 lira millet kampanya görsün.. :)
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leocorte 1 hf.
Hayatım abonelik oldu zaten. Game Pass, PSN Plus, Netflix, Spotify, Origin, HumbleBundle, Adobe. Ha tabi ben öyle gösterilen meblağı vermiyorum ayrı 😁
Bu da çoook güzel olur bana ohh miss. Zaten kullanıyordum 2 oyun vardı sadece. 😎
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Requizm 1 hf.
"Microsoft şu anda aralarında Bethesda, Devolver Digital, Paradox, Sega ve Deep Silver gibi stüdyoların da yer aldığı birçok ünlü geliştirici ve yayıncı firmayla anlaşma sağlamış durumda"
Bu cümle doğru ise güzel haber.
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XanthiN 1 hf.
Hadi bakalım bekliyoruz.
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Seyrim 1 hf. en beğenilen
Yapın şunu 20 lira millet kampanya görsün.. :)
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DH Misafiri 1 hf.
konsol ve pc üyeliği ayrı mı olacak acaba yoksa şuan microsoft mağazasındaki game pass sekmesine mi eklenecek oyunlar. ucuzken aldık 2 yıllık üyelik bari pcde de faydalansak
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Ceqa 1 hf.
Türkiye'de tutar bu
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gowlet 1 hf.
Lazımdı...
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