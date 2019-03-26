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Xbox Live Gold Nisan 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

Mart ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, Nisan ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. İşte Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar:
2 ay
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1
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Nisan 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Nisan ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.

Xbox One tarafında The Technomancer ve Outcast - Second Contact bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Özellikle de Outcast oyunu oldukça olumlu yorumlara sahip. Xbox 360 tarafında ise Star Wars Battlefront II ve Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Nisan ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

The Technomancer (1 - 30 Nisan)
Outcast: Second Contact (16 Nisan - 15 Mayıs)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Star Wars Battlefront II (1 - 15 Nisan)
Tom Clancy’s Ghost Recon : Advanced Warfighter 2(16 - 30 Nisan)
https://news.xbox.com/en-us/2019/03/26/new-games-with-gold-april-2019/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 2 ay en beğenilen
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keremec 2 ay
çöp.
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DH Misafiri 1 ay
çöplük
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Witcher3 2 ay
Çöp bile daha değerlidir bunlardan
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the_dedektif 2 ay
Çöp ulan.
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QuexSeeL 2 ay en beğenilen
Yorumuna sadece "çöp" yazıp giden kullanıcılar için mesajının alıntı-cevap-şikayet vs olan kısmında üyeyi oyla diye bir kısım açılsın. İsteyen artı oy versin isteyen eksi oy versin eksi oyu diğerine 50 fark olduğu zaman kullanıcı otomatik olarak 1 haftalığına banlansın. Aynı üye tekrar böyle bir mesaj attığı zaman sarı bir oylama kutusu çıksın eksi oyu 100 fark olduğu zaman 1 aylığına banlansın. Yine tekrar ederse kırmızı bir oylama fark 200 olursa 6 aylık banlanma, yine tekrarlarsa siyah bir oylama 400 oy fark olursa hesabı kalıcı banlansın.
Yorum olarak sadece "çöp" yazıp bırakan kişinin hangi bölümde olduğu fark etmeksizin mesajı değiştirme silme gibi özellikleri otomatik olarak kapatılsın. İlerleyen süreçte "çöp" yerine yazılmaya başlanan yeni kelimeler için sistem güncellensin. (Misal çöp yerine pöç yazılmaya başlanıldı pöç kelimesi de listeye eklensin) Oylamada bir süre sınırı olmasın 10 yıl önceki yaptığı bir mesajdan dolayı bile banlanabilsin.
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keremec 2 ay QuexSeeL
Online oynamak için zorunlu olan ve fiyatı aylık 60tl yi bulan bir abonelikte bu tarz oyunları görmek sizi rahatsız etmiyor da onun yerine burada yazılan "çöp" yorumları mı rahatsız ediyor ?
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The.Mafia 2 ay
Çokta iyi oyun yok ama fena değiller
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keremec 2 ay
çöp.
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