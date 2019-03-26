Xbox Live Gold Nisan 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft, Nisan 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Nisan ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.
Xbox One tarafında The Technomancer ve Outcast - Second Contact bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Özellikle de Outcast oyunu oldukça olumlu yorumlara sahip. Xbox 360 tarafında ise Star Wars Battlefront II ve Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Nisan ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.
Xbox One
The Technomancer (1 - 30 Nisan)
Outcast: Second Contact (16 Nisan - 15 Mayıs)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Star Wars Battlefront II (1 - 15 Nisan)
Tom Clancy’s Ghost Recon : Advanced Warfighter 2(16 - 30 Nisan)
https://news.xbox.com/en-us/2019/03/26/new-games-with-gold-april-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorum olarak sadece "çöp" yazıp bırakan kişinin hangi bölümde olduğu fark etmeksizin mesajı değiştirme silme gibi özellikleri otomatik olarak kapatılsın. İlerleyen süreçte "çöp" yerine yazılmaya başlanan yeni kelimeler için sistem güncellensin. (Misal çöp yerine pöç yazılmaya başlanıldı pöç kelimesi de listeye eklensin) Oylamada bir süre sınırı olmasın 10 yıl önceki yaptığı bir mesajdan dolayı bile banlanabilsin.