Xbox Live kurucusu Microsoft ile yollarını ayırdı









Microsoft'un köklü isimlerinden Boyd Multerer aradan geçen 17 yılın ardından şirketten ayrıldığını Twitter'dan duyurdu. Xbox Live'ın kurucusu olarak anılan Multerer aynı zamanda Xbox 360 ve Xbox One konsollarının yapımında da rol aldı, ayrıldığı sırada ise Microsoft bünyesinde Xbox geliştirme müdürü olarak çalışıyordu.

Attığı tweetle Multerer "Hoşçakal Microsoft, iyi bir çalışmaydı, Xbox harikaydı. Yeni bir şeyler yapma zamanı geldi" şeklinde bir açıklama yaptı, açıklamada "yeni bir şeyler yapma zamanı geldi" kısmı özellikle dikkat çekti. Ayrıca son zamanlarda Xbox bünyesinden bir çok yüksek kademeli çalışanın ayrılması da ilgi çeken bir başka nokta oldu.