Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox Live kurucusu Microsoft ile yollarını ayırdı

4 yıl
489
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Microsoft'un köklü isimlerinden Boyd Multerer aradan geçen 17 yılın ardından şirketten ayrıldığını Twitter'dan duyurdu. Xbox Live'ın kurucusu olarak anılan Multerer aynı zamanda Xbox 360 ve Xbox One konsollarının yapımında da rol aldı, ayrıldığı sırada ise Microsoft bünyesinde Xbox geliştirme müdürü olarak çalışıyordu.

Attığı tweetle Multerer "Hoşçakal Microsoft, iyi bir çalışmaydı, Xbox harikaydı. Yeni bir şeyler yapma zamanı geldi" şeklinde bir açıklama yaptı, açıklamada "yeni bir şeyler yapma zamanı geldi" kısmı özellikle dikkat çekti. Ayrıca son zamanlarda Xbox bünyesinden bir çok yüksek kademeli çalışanın ayrılması da ilgi çeken bir başka nokta oldu.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
santhora 4 yıl
Her şeyin donanım olmadığını gösteren adam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
bakalım nelere imza atacak belki bizim ilgimizi bile çekme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Şimdiye kadar yaptıkların için teşekkürler Boyd.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
PS candır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 4 yıl
Ne yapacaksanız önce sony'e uğrayıp psn'yi adam edin sonra işinize bakarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Bu ayrılanlar bence yeni bi konsol yapıp piyasanın altını üstüne getirecek, XBOX'ın koltuğuna oturacaklar falan


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 4 yıl
Ps varken Xbox zaten anlamsız geliyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elmayıçoksevenkişilik 4 yıl
Bizene bundan?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl elmayıçoksevenkişilik
elmayıçoksevenkişilik
Bizene bundan?

Eğer ilgini çekmiyorsa neden başlığa tıklama ihtiyacı hissettin?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Değişken" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl HTC Desire Eye inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim