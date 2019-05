Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor

Microsoft’un yüzde 40 daha ince olarak tasarladığı Xbox One S konsolu, ülkemiz de dahil pek çok pazarda satışa sunulmuş durumda. Haliyle, donanım uzmanlarının da konsolun iç kısmını kurcalaması için imkan doğmuş oldu.

Yapılan incelemeler, Xbox One S konsolundaki pek çok önemli değişikliğe dikkat çekiyor. Bunların başında da yonga seti geliyor. Normalde Xbox One ile aynı yonga setini kullandığı belirtilen Xbox One S için, AMD özel bir üretim stratejisi izlemiş.

Yonga Seti

Hatırlanacağı üzere, Xbox One konsolunda 28nm sürecinde üretilmiş 1.75GHz saat hızında çalışan 8 adet Jaguar işlemcisi ve Durango kod adlı 853MHz saat hızında çalışan bir grafik birimi yer alıyordu. AMD, yeni konsol için TSMC ile özel bir anlaşma yapmış ve yonga setini 16nm geometrisi ile üretmeye karar vermiş.

Yeni üretim geometrisi ile, yonga seti yüzde 33 daha az enerji harcıyor. Ayrıca grafik biriminin hızı 915MHz seviyesine çıkıyor ve performans konusunda yüzde 7 civarında bir artış elde ediliyor. Yine ESRAM belleğin bant genişliği de 204GB/s seviyesinden 219GB/s seviyesine çıkarılıyor. Böylece daha az enerji tüketen ve daha yüksek performansa sahip bir konsol ortaya çıkıyor. Yeni gelişmeler, konsolun pek çok noktasında önemli etkiler yapmış.

Diğer Bileşenler

Enerji tüketimindeki verimlilik, Microsoft’un elini hayli güçlendirmiş ve dahili bir 6-pinli güç kaynağını kasaya ekleyerek, büyük adaptör taşıma derdinden kullanıcıyı kurtarmış. Ayrıca 120mm fan ile, kasanın soğutulması sağlanmış.

Kasa içerisinde değiştirilemeyen bir depolama sürücüsü yer alıyor. Seagate Spinpoint M9T ST2000LM003 adındaki 2 TB kapasiteli SATA 3 sürücü, 5400 RPM değerine sahip. Ayrıca WiFi AC teknolojisi ile daha hızlı veri bağlantısı mümkün hale geliyor. Yine Philips DG-6M5S BD-ROM ile, Blu-Ray diskler kullanılabiliyor.

4K

Güçlenen sistemin en büyük faydası elbette içerik kısmında kendisini gösteriyor. Hız aşırtılmış grafik birimi sayesinde, belirli Xbox One oyunlarında yüzde 11 civarında fps artışı sağlanabilecek.

Yerleşik olarak 4K video oynatımı ve HDR görüntü desteği sunan konsolun önemli bir avantajı daha var, o da yerleşik olarak 4K oyun desteği sunabilmesi. Normalde yerleşik olarak 4K oyun imkanı çok daha güçlü Xbox Scorpio ile sunulacaktı ancak temel manada Xbox One S konsolu da es geçilmemiş.

Xbox One S, 4K kare oranı arttırabilme imkanı tanıyor. Böylece basit ve 2D tarzındaki oyunları 4K olarak oynayabilmek mümkün hale geliyor. Özellikle bağımsız geliştiricilerin, bu seçenekten sonuna kadar yararlanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, AAA oyunlarda böyle bir imkan olmayacak.

Ülkemizde de 1899TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Xbox One S konsolunun, halefine göre daha iyi bir performans ve enerji tüketimi sunduğunu görüyoruz. 4K içerik desteği ile birlikte, asıl yeni nesil konsollar piyasaya çıkana kadar iyi bir alternatif olacaktır.