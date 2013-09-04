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Xbox One için geri sayım başlasın: 22 Kasım 2013 !

5 yıl
3,5b
1
113
Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Xbox One için geri sayım başlasın: 22 Kasım 2013 !

Tanıtıldığı günden bu yana tartışmaları da beraberinde getiren Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox One’ın satış tarihi netleşti: 22 Kasım !

Haziran ayında açıklanan 499 dolarlık satış etiketiyle raflardaki yerini alacak olan Xbox One, 22 Kasım’da 13 ülkede satışa sunulacak. Bu tarihte Xbox One’a erişme fırsatına ulaşacak olan ülkeler sırasıyla: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Brezilya, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Meksika ve Yeni Zelanda.

Satışa sunulduğunda 23 yapımla oyunseverlerle buluşacak olan konsolun 499 dolarlık paketi; bir kontrolcü, Kinect ve Chat kafaüstü setinden oluşuyor.

Yeni nesil konsol savaşlarındaki diğer taraf Sony ise, PS 4’ü ABD’de 15 Kasım’da, Avrupa’da ise 29 Kasım’da toplam 32 ülkede 399 dolarlık etiketiyle  satışa sunacağını kısa bir süre önce kamuoyu ile paylaşmıştı.


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burakesan 5 yıl en beğenilen
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Rai-gy 5 yıl insunwetrust
insunwetrust

xBox her zaman PS4'den kaliteli grafikler sunmuştur

GELECEKTEN GELEN ADAM..

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insunwetrustxBox her zaman PS4'den kaliteli grafikler sunmuşturGELECEKTEN GELEN ADAM..
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1 Yanıt Yanıtla +17
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fasakasa 5 yıl
Erken çıksın da PS4 lansmanı için önlerden yer kapsın
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2 Avatar Avatar
BMO 5 yıl
100 Dolar fazla olmasının sebebi Kinect vermeleri

Sony yanında kamera vermiyor, ve bu kamerayı 60 dolara satıyor.

Ayrıca bu kamerada hiçbir özellik yok.


One'ı belki iyi yapan Kinect'in olmasıdır...
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mtnei 5 yıl
Xbox 1 akar.PS4 gibi dandik değildir konsolumuz.
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Beograd 5 yıl
Ya arkadaslar ne kadar da uzattınız.. Bakın bana da cok şey denildi uzatmıyorum ve cevap yazıp geciyorum. Sonuçta burası forum ve buradakiler birbirini gercek hayatta görse inanıyorum ki sarmaş dolaş arkadas olur pek cok paylaşımda da bulunurlar. Ben kimseye kin tutmam, kimse de kimse icin kin tutmasın. Burada yazılan burada kalsın ve herkes görüşünü söylesin. Ben pek cok şey öğreniyorum farklı görüş acısından bakıyoruz herkese de saygı duyuyorum. Ama böyle uzatlinca tadı kaçıyor.
Herkese saygılar, iyi forumlar..
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GunslingeR085 5 yıl
Hadi bakalım
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Nokia Specialist 5 yıl
Sabırsızlıkla almak için bekliyorum
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Sucktus 5 yıl
Konsol falan değil bu ya, bildiğin mediaplayer..Ha 720p 10fps beni paklıyo diyorsanız buyrun alın.
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TheMarjinaLs 5 yıl
Ya arkadaş ... Şu konsolu alip , masasına koyacak adama şaşarım ...

Duyduğums gore 3. Kattan sonra ozel kargo şurketi devreye giriyormş cihazı teslim etmek icin .

Malum konsol demek icin REFERANDUMA gitmek gerekir
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zack06 5 yıl
Gereksiz bir konu , Xbon sayfası varken ps sayfasında konu açmanın mantığı nedir?
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Lastday4u 5 yıl
Avrupada 22 kasimda 29 degil....Alacakların pişman olmayacağı bir makina....
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Rikudou Sennin. 5 yıl
ara nesil konsol satışta !
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DH Misafiri 5 yıl
Polat Alemdar konsol kullansa öyle derdi :D
XOne siparişleri geride, birde üstüne Amerika'da daha geç ve daha pahalı çıkması, az ülkede çıkması hata bence. Nesil kaybettirecek hatalar ve güven kaybı yaptı M$
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DH Misafiri 5 yıl
konsol ps4 ten geride kaldı donanım olarak ama merak ettiğim bir şey war eyer xbox one ın oyun deneyimi (FPS,Grafik,Ses) ps4 ü geçerse burada ps4 ortalığın tozunu alacak filan diyen konsolu kendi yapmışcasına savunan arkadaşlar'a ne olacağı ? nereye sığınacaklar ?
bomb has been planted
Kaç Kaç Kaç
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Team NINJA 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

konsol ps4 ten geride kaldı donanım olarak ama merak ettiğim bir şey war eyer xbox one ın oyun deneyimi (FPS,Grafik,Ses) ps4 ü geçerse burada ps4 ortalığın tozunu alacak filan diyen konsolu kendi yapmışcasına savunan arkadaşlar'a ne olacağı ? nereye sığınacaklar ?

bomb has been planted

Kaç Kaç Kaç

ps3 zamanında nereye sığındılarsa oraya sığınacaklar.ps3 zamanındada daha güçlüydü konsol sonra gamepad daha harikaydı.
nasıl şimdi kötülüyolarsa tekrar aynı olacak ps5 in çıkmasına yakın.
çıkana kadarda ps4 kral ps4 akar akıyor
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