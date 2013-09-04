Xbox One için geri sayım başlasın: 22 Kasım 2013 !

Tanıtıldığı günden bu yana tartışmaları da beraberinde getiren Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox One’ın satış tarihi netleşti: 22 Kasım !

Haziran ayında açıklanan 499 dolarlık satış etiketiyle raflardaki yerini alacak olan Xbox One, 22 Kasım’da 13 ülkede satışa sunulacak. Bu tarihte Xbox One’a erişme fırsatına ulaşacak olan ülkeler sırasıyla: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Brezilya, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Meksika ve Yeni Zelanda.

Satışa sunulduğunda 23 yapımla oyunseverlerle buluşacak olan konsolun 499 dolarlık paketi; bir kontrolcü, Kinect ve Chat kafaüstü setinden oluşuyor.

Yeni nesil konsol savaşlarındaki diğer taraf Sony ise, PS 4’ü ABD’de 15 Kasım’da, Avrupa’da ise 29 Kasım’da toplam 32 ülkede 399 dolarlık etiketiyle satışa sunacağını kısa bir süre önce kamuoyu ile paylaşmıştı.