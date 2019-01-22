Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Retro görünüme sahip Elvis Presley radyosunu duyurdu

Elvis Presley hayranlarının oluşturduğu büyük kitleyi gören Xiaomi, yeni bir akıllı radyo duyurdu. Kablosuz hoparlör de olabilen Elvis Radio·Traveler 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
6,9b
1
13
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle Asya kıtasında halen büyük bir hayran kitlesine sahip olan rock efsanesi Elvis Presley için Xiaomi yeni bir ikonik cihaz piyasaya sürüyor. İlk müzik çalar cihazından sonra şimdi de akıllı radyo modeli karşımızda.

Elvis Radio·Traveler 2 özellikleri ve fiyatı

Elvis Radio·Traveler 2 adındaki akıllı radyo Retro bir görünüme sahip. Dijital radyo olmasına rağmen, açma-kapama, ses ve ayar düğmeleri Retro tarza ayak uydurmuş. Krom kaplama gövdenin üzerindeki kulp bir stand görevi de görüyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi rekabeti Afrika kıtasına yayacak"

52mm çapındaki NdFeB tam mesafe sürücü sayesinde yüksek ses kalitesi sunan radyo ayrıca HiFi ses teknolojisi de barındırıyor. 2600mAh kapasiteli batarya uzun kullanım ömrü vadediyor. 12 adet kanalı tanımlayabileceğiniz ayar düğmesi ayrıca standart bir şekilde kanalları aramanızı da sağlıyor.

Tek çekirdekli bir işlemci barındıran radyo ayrıca Blueooth 4.1 ile kablosuz hoparlör olarak da görev yapıyor. Yine WiFi N üzerinden mobil uygulama ile tanımladığınız müzik servislerinden yayın akışı yapabiliyorsunuz. Elvis Radio·Traveler 2 akıllı radyo için 79$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak farklı portallarda 140$ civarına kadar da çıkabiliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/21/xiaomi-launches-the-retro-styled-elvis-presley-radio-with-hifi-sound-quality/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
sevimli duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 ay
Fiyatına göre berbat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 3 ay
Yine bulmuşlar bir gavuru... Bende aşık Veysel versiyonu istiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 3 ay
hediyelik eşya bence, çok güzel görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay
pahalı ya retro diye 20-30$'a satacağı radyoyu 80$'a itelemişler. 140$ falan hayatta verilmez zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 ay
Freddie Mercury de Lazım Xiaomi Abi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 3 ay
Çirkin bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONIONBUD 3 ay
Fallout temalı radyo :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 3 ay
Hayır yapıyor da kerata :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delerıum 3 ay
Adamlar yapıyor uyguna herşeyi A kalite Apple ile uğraşan Samsung şimdi bunlar burada Oppo'da geldi reklam bile vermeye başladı bilboardlarda düşünsün dursun bakalım bunlar getirecek bunların sonunu.
Kar gayeleri yok şimdilik göreceğiz.. yaptığı herşey kalite Çinli deriz ama bir dönem Japon mallarında da vardı bu 1950'lere kadar sonra adamlar bir Made in Japan algısı yarattı dünya eğildi ve fabrikalar kurdular Japonya'da şimdi Çin'e sıra geldi gibi.. Büyük marka olup da Çin'de fabrika açmayan kalmadı bu en net örneği ve işçilik de cazip
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6860 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, elvis radio·traveler 2 ve
3 etiket daha Müzik / Ses Sistemleri Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Lenovo Z5 Pro GT, AnTuTu'da en yüksek puanı aldı 3 ay Yeni nesil Dodge Challenger'da hibrit motor kullanılacak 3 ay Oppo, MWC 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı 3 ay DigiTimes'a göre Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, 2019 sonunda çıkacak 3 ay Apple'ın 2020'de piyasaya süreceği iPhone modellerinin hepsi OLED olacak 3 ay 10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak 3 ay Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2 3 ay Boğaziçi Üniversitesi'nden elektrikli araçların şarj süresini kısaltacak çalışma 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak 3 ay Şirketler neden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kurallarına uymuyor? 3 ay 2019 Renault Twingo tanıtıldı: Yeni renk ve motor seçenekleri 3 ay Genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu doğrulandı 3 ay 2019 Oscar Ödülleri adayları belli oldu! Oscar ödül töreni ne zaman? 3 ay Uber, otonom bisiklet ve scooter geliştiriyor 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonu beklenenden daha düşük batarya kapasitesine sahip 3 ay Fiyat ve Android 9.0 Pie güncellemesi işe yaradı mı? "GM 9 Pro incelemesi" 3 ay Beklenen izin geldi: Tesla Model 3 Avrupa yollarına çıkıyor 3 ay Samsung giriş seviyesine iki yeni tablet hazırlıyor 3 ay GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı GTX 1070’e yaklaşıyor 3 ay Volvo ilk adımı attı: İş makineleri de artık elektrikli oluyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Retro görünüme sahip Elvis Presley radyosunu duyurdu Sonraki Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek 4 ay DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu 4 ay DJI firmasında büyük yolsuzluk yaşandı, soruşturma başlatıldı 4 ay Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor 4 ay Raspberry Pi ile harmanlanmış gitar konsepti ile tanışın 4 ay Fransa’dan Google’a 57 milyon dolar ceza 4 ay Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı 4 ay MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir 4 ay Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor 4 ay Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı 4 ay Yerli geliştirici Pixery en hızlı büyüyen firmalardan oldu 4 ay Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak 4 ay Yeni nesil BMW M3 iki farklı versiyonla gelecek 4 ay Microsoft, Edge tarayıcısının iOS versiyonuna yeni özellikler ekledi 4 ay Xiaomi rekabeti Afrika kıtasına yayacak 4 ay Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı: 4 ay Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek 4 ay Exynos 7904 yonga seti duyuruldu 4 ay Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup 4 ay Evrakta sahteciliği Microsoft'un yazı fontları çözdü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim