Xiaomi Retro görünüme sahip Elvis Presley radyosunu duyurdu

Özellikle Asya kıtasında halen büyük bir hayran kitlesine sahip olan rock efsanesi Elvis Presley için Xiaomi yeni bir ikonik cihaz piyasaya sürüyor. İlk müzik çalar cihazından sonra şimdi de akıllı radyo modeli karşımızda.

Elvis Radio·Traveler 2 özellikleri ve fiyatı

Elvis Radio·Traveler 2 adındaki akıllı radyo Retro bir görünüme sahip. Dijital radyo olmasına rağmen, açma-kapama, ses ve ayar düğmeleri Retro tarza ayak uydurmuş. Krom kaplama gövdenin üzerindeki kulp bir stand görevi de görüyor.

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52mm çapındaki NdFeB tam mesafe sürücü sayesinde yüksek ses kalitesi sunan radyo ayrıca HiFi ses teknolojisi de barındırıyor. 2600mAh kapasiteli batarya uzun kullanım ömrü vadediyor. 12 adet kanalı tanımlayabileceğiniz ayar düğmesi ayrıca standart bir şekilde kanalları aramanızı da sağlıyor.

Tek çekirdekli bir işlemci barındıran radyo ayrıca Blueooth 4.1 ile kablosuz hoparlör olarak da görev yapıyor. Yine WiFi N üzerinden mobil uygulama ile tanımladığınız müzik servislerinden yayın akışı yapabiliyorsunuz. Elvis Radio·Traveler 2 akıllı radyo için 79$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak farklı portallarda 140$ civarına kadar da çıkabiliyor.