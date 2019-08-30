Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri ortaya çıktı

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde hali hazırdaki amiral gemisi modeli Xperia 1'in halefini yakın gelecekte tanıtacağını duyurmuştu. Bahsi geçen yakın geleceğin önümüzdeki hafta Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2019 ve bahsi geçen halefin Xperia 2 olması bekleniyor.

Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri kısa zaman önce ortaya çıktı. Sızdırılan görseller cihazın tasarım dilini büyük oranda ortaya koyuyorlar.

Görsellerden yola çıkarak cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, sol üst köşeye hizalanan arka kamera kurulumu dışında cihazın tasarım dili selefininkiyle neredeyse aynı gözüküyor. Cihazın ekranı tıpkı selefininki gibi 21:9'luk bir en-boy oranına sahip.

Temmuz ayında, Xperia 2 olduğu düşünülen J8010 model numaralı bir cihazın, Xperia 1 ile aynı şekilde, 3840 x 1644 çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceğini ortaya koyan bir sızıntı yaşanmıştı. Aynı zaman diliminde Sony'nin bu yılki IFA'da Xperia 1R isminde, ekranı 5K görüntü kalitesine sahip bir model tanıtacağına dair bir sızıntı da ortaya çıkmıştı. Ayrıca görselleri ortaya çıkan bu cihazın Xperia 1'in 5G desteğine sahip varyantı olacağına dair söylentiler de mevcut.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_2_shows_up_in_leaked_press_photos-news-38961.php

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’nin'daki etkinliği’de gerçekleştirilecek ve bu söylentilerden hangisinin doğru olduğunu o güne kadar beklememiz gerekecek.