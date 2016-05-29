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Yeni Xbox, 4 kat daha güçlü olacak

E3 2016 fuarının giderek yaklaşmakta olduğu bu günlerde, yeni nesil konsol iddiaları da zirve yapmış durumda. Fuarda iki yeni konsolun lansmanını görebiliriz.
2 yıl
7,6b
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26
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony ile Microsoft’un mevcut oyun konsollarının üzerinden 3 yıl geçti ve artık yavaş yavaş güncelleme iddiaları gündeme gelmeye başladı. Muhtemelen yine aynı dönemlerde tanıtılıp aynı dönemlerde satışa sunulacak olan yeni nesil konsollarda, Microsoft biraz daha önde görünüyor.

Xbox One ve PlayStation 4 konsol dönemini, kare/saniye tartışmaları ile geride bırakıyoruz. 720p, 900p, 1080p gibi pek çok çözünürlük, bu tartışmaların odağında yer almıştı. Microsoft artık bu tartışmalardan kurtulmak istiyor ve Xbox Scorpio kod adlı yeni konsolunda, çıtayı çok daha yukarılara çekecek.

Donanım

İddialara göre Microsoft yine AMD ile dirsek teması halinde. Her ne kadar AMD’nin Zen işlemcisinden yararlanacağı iddia edilse de, yol haritasına göre Xbox Scorpio oldukça erken piyasaya çıkacak ve bu yüzden 2.1 GHz saat hızında çalışan 8 Jaguar çekirdeğine yer veriliyor.

Grafik tarafında ise Microsoft, yeni teknolojilere yetişiyor. AMD Polaris 10 mimarisini temel alacak 36 işlem birimli ve 911MHz hızında bir grafik yongası, Xbox Scorpio konsolunun kalbini oluşturacak. 8GB GDDR5 bellek 218GB/s bant genişliği sunarken, toplamda 6TFLOPS ve üzeri değerlere ulaşılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı"

Xbox Scorpio konsolunun performans değeri, Xbox One konsolunun 4 katına ve muhtemel PS4K konsolunun da 1.5 katına ulaşacak. Tüm Xbox One oyunlarını çalıştırması beklenen konsol, akıcı bir şekilde 4K oyun ve video aktarımını da mümkün hale getirecek.

Sanal Gerçeklik

Diğer taraftan, Xbox Scorpio konsolunun Oculus Rift ile de uyumlu olacağı belirtiliyor. Konsola özel sanal gerçeklik oyunları şimdiden geliştirmeye başlanmış durumda. Bilindiği üzere Sony, PS4 için özel bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirerek, önemli bir potansiyeli kullanma yoluna gitmişti. Microsoft da, bu alanda firmanın gerisinde kalmamış olacak.

Kaynaklar, sanal gerçeklik desteği nedeniyle konsolun bağımsız bir ekran kartı çözümü ile gelebileceğini konuşuyor. Böylece hem masaüstü ile eş değer VR performansı elde edilecek hem de konsol tarihinde harici ekran kartlarının da önü açılmış olacak.

Çıkış Tarihi

Hem Sony hem de Microsoft’un, rekabette geri kalmamak amacıyla, 2017 için yaptıkları planları öne çektikleri iddia ediliyor. E3 2016 fuarı bu bakımdan büyük gövde gösterilerine sahne olabilir. Yeni konsolların bu yılın sonlarında piyasada olabileceği değerlendiriliyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/52308/new-4k-xbox-support-oculus-rift-vr-headset/index.html Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
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MHEC 2 yıl
sony de playstation subzer çıkarır.
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TheMuyu 2 yıl
Yeni çıkacak konsollar 1080p 60 fps versin başka birşeye gerek yok
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TheLastNinja 2 yıl
Konsollara mouse ve klavye takılabilse benim de hoşuma gidecek fakat bir türlü kumanda koluna alışamadığım için almıyorum oyun konsolu
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BekirTemel 2 yıl
Hep öyle olur zaten😆
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WaylandIZMIR 2 yıl
Daha tam 1080p verebilen konsol yapsında onda sonra konuşsun Microsoft
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DH Misafiri 2 yıl
ne yeni konsolu kardeşim böle saçmalıkmı olur ps3 2006 da cıktı ps4 2013 te arada 7 sene var şimdi sadece arada 3 sene mi olucak ne anlamı kaldı sımdı ınsanların konsol almasının herkes pc alsın o zaman
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sendomi 2 yıl
yav hala aynı işlemciyi niye kullanıyorsun ki onu anlamadım,saat hızları hala düşük sanırım yine 28nm üretilecek,kütük gibi kasa yapıyorsun ısınmasın diye anladıkta bari gpu ve işlemci hızlarını düşürme be kardeşim,yap işlemciyi 3ghz ekran kartınıda 1200mhz falan olsun bitsin oyundaykende ses yapmayacak diye bir kaidemi var anlamadım ki oyundayken ses yapsın sorun yok yeter ki hız aşırtmayla birlikte performans artışı olsun
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trolenyum 2 yıl
kurun bi mini itx sistem devam edin
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huseyincarnege 2 yıl
gtx1070 ne titan ne fury nede gtx980ti bırakmış
asıl gtx titana 4500tl verenlere çok büyük ayıp oldu
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kadirirdem 2 yıl
yeni konsollar çabuk geliyor artık bence vr lar bitirecek bu konsolları...
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2K 2 yıl
Yine 60 FPS vermeyecektir çünkü maksimum görsellik hedeflendiği için daha iyi görseller ile 30 FPS olacaktır. Fakat artık şu saçma sapan çözünürlük değerlerinden ve fps düşüşlerinde kurturmuş olur konsol oyuncuları biz PC oyuncuları da artık konsollar yüzünden geride tutulmayan oyunlar görürüz.
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*siteci* 2 yıl
Eğer iddialar doğruysa Xbox bu nesilde de geri kalacak gibi gözüküyor. Ps4'de zaten 176 GB/s bellek bant genişliği varken aradan 3 sene geçmişken Microsoft 216 GB/s bant genişliği koyuyorsa bunlar hala ders almamış demektir.
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mavizaman 2 yıl
4 kat güçlü olacaksa 2k 30kare,fullhd 60kare kabul görür.
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