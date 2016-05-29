Yeni Xbox, 4 kat daha güçlü olacak

Sony ile Microsoft’un mevcut oyun konsollarının üzerinden 3 yıl geçti ve artık yavaş yavaş güncelleme iddiaları gündeme gelmeye başladı. Muhtemelen yine aynı dönemlerde tanıtılıp aynı dönemlerde satışa sunulacak olan yeni nesil konsollarda, Microsoft biraz daha önde görünüyor.

Xbox One ve PlayStation 4 konsol dönemini, kare/saniye tartışmaları ile geride bırakıyoruz. 720p, 900p, 1080p gibi pek çok çözünürlük, bu tartışmaların odağında yer almıştı. Microsoft artık bu tartışmalardan kurtulmak istiyor ve Xbox Scorpio kod adlı yeni konsolunda, çıtayı çok daha yukarılara çekecek.

Donanım

İddialara göre Microsoft yine AMD ile dirsek teması halinde. Her ne kadar AMD’nin Zen işlemcisinden yararlanacağı iddia edilse de, yol haritasına göre Xbox Scorpio oldukça erken piyasaya çıkacak ve bu yüzden 2.1 GHz saat hızında çalışan 8 Jaguar çekirdeğine yer veriliyor.

Grafik tarafında ise Microsoft, yeni teknolojilere yetişiyor. AMD Polaris 10 mimarisini temel alacak 36 işlem birimli ve 911MHz hızında bir grafik yongası, Xbox Scorpio konsolunun kalbini oluşturacak. 8GB GDDR5 bellek 218GB/s bant genişliği sunarken, toplamda 6TFLOPS ve üzeri değerlere ulaşılacağı ifade ediliyor.

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Xbox Scorpio konsolunun performans değeri, Xbox One konsolunun 4 katına ve muhtemel PS4K konsolunun da 1.5 katına ulaşacak. Tüm Xbox One oyunlarını çalıştırması beklenen konsol, akıcı bir şekilde 4K oyun ve video aktarımını da mümkün hale getirecek.

Sanal Gerçeklik

Diğer taraftan, Xbox Scorpio konsolunun Oculus Rift ile de uyumlu olacağı belirtiliyor. Konsola özel sanal gerçeklik oyunları şimdiden geliştirmeye başlanmış durumda. Bilindiği üzere Sony, PS4 için özel bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirerek, önemli bir potansiyeli kullanma yoluna gitmişti. Microsoft da, bu alanda firmanın gerisinde kalmamış olacak.

Kaynaklar, sanal gerçeklik desteği nedeniyle konsolun bağımsız bir ekran kartı çözümü ile gelebileceğini konuşuyor. Böylece hem masaüstü ile eş değer VR performansı elde edilecek hem de konsol tarihinde harici ekran kartlarının da önü açılmış olacak.

Çıkış Tarihi

Hem Sony hem de Microsoft’un, rekabette geri kalmamak amacıyla, 2017 için yaptıkları planları öne çektikleri iddia ediliyor. E3 2016 fuarı bu bakımdan büyük gövde gösterilerine sahne olabilir. Yeni konsolların bu yılın sonlarında piyasada olabileceği değerlendiriliyor.