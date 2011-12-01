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Yeni nesil Xbox ve Kinect 2 işbirliği dudak hareketlerini bile okuyabilir

7 yıl
3,5b
1
13
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hali hazırda evlerimizde kullanılan oyun konsolları en az 5 yılı geride bıraktı ve artık sonraki nesil oyun konsollarının nasıl olacağı yorumları gündemi meşgul etmeye başladı. Nintendo'nun Wii U ile ilgili pek çok konu bilinirken Sony ve Microsoft'un yeni hamlesi merakla bekleniyor.

Microsoft 17 aydır üst üste ABD'nin en çok satan oyun konsolu olan Xbox 360 modelini yenilemekte fazla aceleci davranmıyor. İddialar da zaten E3 2013 oyun fuarında en erken yeni konsolun görücüye çıkacağı yönünde.

Xbox 360 modelinin yeni neslinin iki farklı model olacağı iddia ediliyor. Standart oyuncular için bir set üstü kutu Xbox 720 ve uzman oyuncular için ise Xbox Loop modeli dünyanın en hızlı satılan elektronik cihazı ünvanına sahip Kinect'in yeni sürümünü de beraberinde sunacak.

Yeni nesil Xbox - Kinect ikilisi iddialara göre dudaklarınızı okuyabilecek, parmak hareketlerinizi takip edecek ve ses tonunuzdan sinirli veya heyecanlı olduğunuzu tespit edecek. Kinect ile bugün yapılabilenler düşünüldüğünde böyle bir gelişme çok da uzak bir ihtimal değil.

Yeni nesil konsolun bu kadar kabiliyete sahip olması şimdiki USB bağlantılarıyla mümkün değil. Tahminen 400MB/s hızlarında aktarım sağlayan USB 3.0 ve 700MB/s hızlarında aktarım sağlayan Thunderbolt teknolojisi bu sınırları ortadan kaldırabilir.

2012 yılında Windows işletim sistemini de destekleyeceği belli olan Kinect ile PC arasındaki iletişimin hızlı olması için daha kısa bir USB kablosu kullanılacak ve 50cm mesafeye kadar algılama yapabilen bir imaj sensörü de entegre edilecek.

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SEO-Uzmanı 7 yıl
SONY hala neyi bekliyor ! :(
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ciwano 7 yıl en beğenilen
Fiyat + kalite + performans = Xbox 360
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selcuk20 7 yıl
Microsoft bilgisayarlarda yaptığı gibi aynı işletim sistemine fakrlı lisanslarla 5 farklı seviye belirleme işini konsollara da entegre etmeye çalışıyor. Bir konsol sabit donanımlı tek bir cihaz olur, 2 tane model ne demek oluyor? Bu konuda Sony en iyisini yapıyor. İnsanların kafasını da karıştırmıyor. Xbox 360'ı nette bir araştırın kaç kere revizyon geçirerek ve farklı model isimlerinde piyasaya sürüldüğünü görün.
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deniz_sea 7 yıl
BEN XBOX1080'İ BEKLEYECEĞİM ....
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MrRain 7 yıl
Kinect Windows' ta çalışırsa, oyunlar da desteklerse tadından yenmez :)
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playstation332 7 yıl
walla nolacak elımızdekı kınectler
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Çok Önemli Birisi 7 yıl
Şu üniversite sınavı bitsin tüm konsolları toplıycam valla ama 2 sene var daha
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kemal_26d 7 yıl
yeni kinect mi gelecek ne yapacaz elimizdeki kinectleri
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4Crumby 7 yıl kemal_26d
kemal_26d
yeni kinect mi gelecek ne yapacaz elimizdeki kinectleri

Anladik kinectin var ;)
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
arkadaşlar ben sony deki durgunluğu japonya daki tsunami felaketine bağlıyorum tsunami nin üstünden1yıl kadar bir zaman geçmiş olsa bile yine tamamen toparlanmanın 2yıl içerisinde olacağı kaanatindeyimm
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darkaura 7 yıl
sony bir acayip bunalimlarda. gecen tuketici elektroniginden cekilecegini acikladi. bakalim isin sonu nereye gidecek.
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Hakanonur 7 yıl
güzelim ülkemizde vergi yüzünden yine bize pahalı gelir bu vergileri devlet gözden geçirse de kaçakçılar daha az kazansa :) Kazanan yine ülkemiz olsa...
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ciwano 7 yıl en beğenilen
Fiyat + kalite + performans = Xbox 360
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xdorukx 7 yıl
cCc Xbox Reyiz cCc Bizim ulkemizde 100 $ gibi bi fiyata satsalar cuma gunu butun evlerde xbox olur
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