Yeni nesil Xbox ve Kinect 2 işbirliği dudak hareketlerini bile okuyabilir

Hali hazırda evlerimizde kullanılan oyun konsolları en az 5 yılı geride bıraktı ve artık sonraki nesil oyun konsollarının nasıl olacağı yorumları gündemi meşgul etmeye başladı. Nintendo'nun Wii U ile ilgili pek çok konu bilinirken Sony ve Microsoft'un yeni hamlesi merakla bekleniyor.





Microsoft 17 aydır üst üste ABD'nin en çok satan oyun konsolu olan Xbox 360 modelini yenilemekte fazla aceleci davranmıyor. İddialar da zaten E3 2013 oyun fuarında en erken yeni konsolun görücüye çıkacağı yönünde.





Xbox 360 modelinin yeni neslinin iki farklı model olacağı iddia ediliyor. Standart oyuncular için bir set üstü kutu Xbox 720 ve uzman oyuncular için ise Xbox Loop modeli dünyanın en hızlı satılan elektronik cihazı ünvanına sahip Kinect'in yeni sürümünü de beraberinde sunacak.





Yeni nesil Xbox - Kinect ikilisi iddialara göre dudaklarınızı okuyabilecek, parmak hareketlerinizi takip edecek ve ses tonunuzdan sinirli veya heyecanlı olduğunuzu tespit edecek. Kinect ile bugün yapılabilenler düşünüldüğünde böyle bir gelişme çok da uzak bir ihtimal değil.





Yeni nesil konsolun bu kadar kabiliyete sahip olması şimdiki USB bağlantılarıyla mümkün değil. Tahminen 400MB/s hızlarında aktarım sağlayan USB 3.0 ve 700MB/s hızlarında aktarım sağlayan Thunderbolt teknolojisi bu sınırları ortadan kaldırabilir.





2012 yılında Windows işletim sistemini de destekleyeceği belli olan Kinect ile PC arasındaki iletişimin hızlı olması için daha kısa bir USB kablosu kullanılacak ve 50cm mesafeye kadar algılama yapabilen bir imaj sensörü de entegre edilecek.