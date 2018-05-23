Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dün Avrupa Parlamentosu üyeleriyle Facebook veri sızıntısı skandalını görüşmek için bir araya geldi. Sizlere duyurduğumuz üzere, özel olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu toplantının, kamuoyu ve çeşitli milletvekillerinin itirazı sonrasında canlı olarak yayınlanmasına karar verilmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda Zuckerberg'in birçok soruyu yanıtsız bırakması eleştirilere neden oldu.

Zuckerberg birçok soruyu yanıtsız bıraktı

Toplantıda, Avrupa Parlamentosu üyelerinin Zuckerberg'i çoğunlukla Cambridge Analytica konusunda sıkıştırmalarına fırsat sunulurken, Facebook'un bir tekel olup olmadığı, daha sıkı yönetmeliklere geçilip geçilmeyeceği ve Facebook'un verileri nasıl depolandığı masaya yatırıldı. Sorular birkaç hafta önceki ABD Senatosu'ndaki sorularla benzerlik gösterirken, toplantıda Facebook'un kullanıcıların verilerini toplamak için kullandığı iddia edilen "gölge profiller" de konuşuldu.

Daha çok soruların yöneltildiği bu toplantıda, Zuckerberg'in yalnızca birkaç soruya cevap vermesi eleştirilerin odak noktası haline geldi. Yaklaşık 90 dakika süren toplantıda Avrupa Parlamentosu üyeleri yaklaşık 50 dakika Zuckerberg'e sorular yönelttiler ve kalan 50 dakika da da yanıtları almak için çabaladılar. İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi başkanı Damian Collins ise toplantı ile ilgili: "Ne yazık ki sorgulama biçimi bay Zuckerberg'in her sorumuza yanıt vermesini zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

https://www.cjr.org/the_media_today/facebook-eu-parliament.php