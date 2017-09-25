Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak

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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Cuma günü Facebook’ta yaptığı paylaşımda gelecek 18 ay içerisinde 75 milyon adet Facebook hissesini satacağını açıkladı. Şuanda bir adet Facebook hissesinin değeri 170 dolar. Bu da Facebook’un önümüzdeki dönem 12.7 milyar dolarlık satış yapacağı anlamına geliyor.

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Zuckerberg, Facebook hisselerini 2015’te eşi ile birlikte kurduğu yardım kuruluşu Chan Zuckerberg Initiative’e fon sağlamak için satıyor. Bu vakıf bilim, teknoloji ve sosyal alanlardaki problemlerin çözümü için çalışmalar yapıyor.

Hisselerin Yüzde 99'u Bağışlanacak

Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamada yaklaşık 70 milyar dolar değere sahip Facebook hisselerinin yüzde 99’unu hayır kurumlarına bağışlamak istediğini duyurmuştu.

Analistlere göre Zuckerberg’in bu girişiminin arkasında hayırsever bir iş adamı imajı yaratıp ABD Başlanlığına zemin hazırlaması yatıyor.

Zuckerberg'in Facebook'taki paylaşımına haber kaynağından ulaşabilirsiniz.



https://www.facebook.com/zuck/posts/10104055333186581