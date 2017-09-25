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Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak

Mark Zuckerberg, 75 milyon adet Facebook hissesinin önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde satışa çıkacağını açıkladı. Toplam 12.7 milyar dolarlık satış gerçekleşecek.
1 yıl
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak
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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Cuma günü Facebook’ta yaptığı paylaşımda gelecek 18 ay içerisinde 75 milyon adet Facebook hissesini satacağını açıkladı. Şuanda bir adet Facebook hissesinin değeri 170 dolar. Bu da Facebook’un önümüzdeki dönem 12.7 milyar dolarlık satış yapacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir"

Zuckerberg, Facebook hisselerini 2015’te eşi ile birlikte kurduğu yardım kuruluşu Chan Zuckerberg Initiative’e fon sağlamak için satıyor. Bu vakıf bilim, teknoloji ve sosyal alanlardaki problemlerin çözümü için çalışmalar yapıyor.

Hisselerin Yüzde 99'u Bağışlanacak

Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamada yaklaşık 70 milyar dolar değere sahip Facebook hisselerinin yüzde 99’unu hayır kurumlarına bağışlamak istediğini duyurmuştu.

Analistlere göre Zuckerberg’in bu girişiminin arkasında hayırsever bir iş adamı imajı yaratıp ABD Başlanlığına zemin hazırlaması yatıyor.

Zuckerberg'in Facebook'taki paylaşımına haber kaynağından ulaşabilirsiniz.
 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104055333186581 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Package Disabler Pro önerimdir.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu uygulamayı telefonundan silmek için root yapacaksın ve ya sileceksin veya da uyutacaksin. Root'dan başka çaren yok kısacası.
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zunerall 1 yıl
Bu durumda Bill Gates he dese amerikan başkanı olacak.
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V4LKyR 1 yıl
BAŞBAKAN ZUCKERBERG!
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tropeus77 1 yıl
ergen uygulamasıydı zaten.. anladılar geleceği yok..
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Erwin-Rommel 1 yıl
Böyle ucuz numaralarla başkan olamazsın genç.
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snomask 1 yıl
Hayır kurumlarına mı yoksa kendi kurdukları hayır kurumuna mı?
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koyunsavar 1 yıl
İstediğim tek şey bu uygulamayı telefondan silebilmek ama silemiyorum.
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0quz28 1 yıl koyunsavar
xiaomi telefonlarda da önyüklü geliyor ama silinebiliyor tamamen
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