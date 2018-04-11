Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zuckerberg senatoda ifade verdi, Facebook hisseleri uçuşa geçti

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in, senatörler karşısında ifade vermesi Facebook hisselerine değer kazandırdı. Şirketin hisse değeri son iki yılın en büyük çıkışını yakaladı.
1 yıl
2,6b
1
2
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Veri ihlali skandalının ortaya çıkmasıyal üç haftada yüzde 15 değer kaybeden Facebook hisseleri, dün uzun bir aradan sonra değer kazandı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in, Adalet ve Ticaret Komitesi önünde verdiği ifade yatırımcı tarafında olumlu karşılanırken şirketin hisseleri, günlük bazda, son iki yılın en büyük yükselişini yaşadı.

''Gergin ama kendinden emin'' 

Kırk dört senatörün; veri ihlali, platformdaki araçlar ve Rusya'nın müdahalesi gibi konularda sordukları soruları yanıtlayan 33 yaşındaki CEO; sık sık soruları tekrarlayarak ve soruları yanıtlamadan önce uzun bir süre düşünerek gergin olduğunu gösterdi. Senatörler tarafından pek çok kez sorulara net cevap vermediği için uyarılan Zuckerberg, bu tavırlarına rağmen uzmanlardan tam not almayı başardı. Uzmanlara göre Zuckerberg, gergin görünse de soruları ''kendinden emin ve dengeli'' bir şekilde yanıtlayarak ve yaşananların sorumluluğunu üstlenerek Facebook yatırımcılarına güven verdi.
Şubat ayının başında Facebook'un hisse değeri şirket için rekor seviye olan 193$ değerine ulaşmıştı. Geçtiğimiz ayın ortasında veri ihlali skandalı patlak vermeden önce 185$ civarında bir değere sahip olan şirket hisseleri skandalın ardından 152$'a kadar gerilemişti. Dün akşam saatlerinde Zuckerberg'in konuşmaya başlamasıyla yükselişe geçen Facebook hisseleri günü yüzde 4.5'lik artış ile 165$ değerine ulaşarak kapattı.
Servetini Facebook hisselerine borçlu olan Zuckerberg de bu artıştan kazançlı çıktı. Zuckerberg'in serveti birkaç saat içinde 2.8 milyar dolar artarak 66 milyar dolara yükseldi. Zuckerberg servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olurken Facebook'un değeri de 477 milyar dolara ulaştı.

https://hacked.com/facebook-stock-has-best-day-in-two-years-as-zuckerberg-testifies/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniper23 1 yıl en beğenilen
Birileri iyi bir mesaj verdi. Ama biz anlayamadık.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
becozmy 1 yıl
fotoğrafa baktığım zaman gördüğüm şey sanki bu adama yüz nakli yapılmış
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
becozmy 1 yıl
fotoğrafa baktığım zaman gördüğüm şey sanki bu adama yüz nakli yapılmış
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl en beğenilen
Birileri iyi bir mesaj verdi. Ama biz anlayamadık.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Gmail'in web arayüzü sonunda yeni bir tasarıma kavuşuyor 1 yıl Samsung'un Çin'deki akıllı telefon pazar payı %0.8'e düştü 1 yıl Honda Sensing, 2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak 1 yıl Airbus, uçakların kargo bölümüne yolcular için yatak yerleştireceğini açıkladı 1 yıl 2019 Mercedes-Benz C Serisi, Avrupa'da 40 bin euro fiyatla satışa çıkıyor 1 yıl Biyometrik doğrulama internet üzerinde de yaygınlaşacak 1 yıl Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik 1 yıl Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar 1 yıl Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca ile konuştuk 1 yıl Dead Rivals - Zombie MMO mobil çıktı 1 yıl Facebook içerik yönetimi için yapay zeka geliştiriyor 1 yıl Windows 10 Spring Creators Update güncellemesi ertelendi 1 yıl ODTÜ'nün geliştirdiği kamerayla sisli havalar artık engel değil 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekran ve 4.000 mAh pille gelebilir 1 yıl Dubai önümüzdeki ay dijital plaka denemelerine başlıyor 1 yıl Xiaomi Mi 7 ile ilgili yeni görseller sızdırıldı 1 yıl Apple'ın 8 yıllık patent davası sonuçlandı: 500 milyon dolar ceza ödeyecek 1 yıl PUBG taklitlerine savaş açtı: Rules of Survival oyununa dava 1 yıl 2019 Audi A6 Avant, sportif görünümüyle tanıtıldı 1 yıl Samsung Galaxy J7 Duo resmi olarak duyuruldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zuckerberg senatoda ifade verdi, Facebook hisseleri uçuşa geçti Sonraki Spotify, ücretsiz paketinde yeniliğe gidiyor 1 yıl Instagram’a portre modu geldi! Instagram portre modu nasıl kullanılır? 1 yıl Maliye Bakanı Ağbal uyardı: İnternetten para kazananlar vergisini ödeyecek 1 yıl Yurt dışından alışverişlerde gümrük vergisi sınırı düştü 1 yıl Apple, bilim-kurgu klasiği Vakıf'ın dizisini çekiyor 1 yıl Essential yeni akıllı telefonunda daha iyi bir kamera sözü verdi 1 yıl Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Senato önünde ifade verdi 1 yıl Uzay-zamanı büken dev galaksiler, "Einstein Halkasını" oluşturdu 1 yıl Buzullardaki erime miktarını tahmin etmek için yeni bir teknik geliştirildi 1 yıl Yeni optik illüzyon fırtınası: 10 saniyeden fazla odaklanınca kaybolan renkler 1 yıl Merakla beklenen BlackBerry Athena'nın görselleri ortaya çıktı 1 yıl Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyaladı 1 yıl Samsung Galaxy J7 Duo'nun teknik özellikleri sızdı 1 yıl Ikea Eneby kablosuz hoparlörler karşınızda 1 yıl HTC U12+'ın kutusu amiral gemisinin tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı 1 yıl TP-Link RE270K incelemesi "Akıllı priz, menzil genişletici, 2si1 arada" 1 yıl Apple, tesislerinin artık tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştığını duyurdu 1 yıl Dünyanın en değerli yapay zeka startup'ı Çin'in gözetim ağına destek sağlayacak 1 yıl Nest, yüz tanıma özellikli dış mekan kamerasını Avrupa'da satışa sundu 1 yıl Tüketicileri sevindirecek düzenleme: Bayilerin e-ticaret engeli kalkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim