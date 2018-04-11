Zuckerberg senatoda ifade verdi, Facebook hisseleri uçuşa geçti

Veri ihlali skandalının ortaya çıkmasıyal üç haftada yüzde 15 değer kaybeden Facebook hisseleri, dün uzun bir aradan sonra değer kazandı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in, Adalet ve Ticaret Komitesi önünde verdiği ifade yatırımcı tarafında olumlu karşılanırken şirketin hisseleri, günlük bazda, son iki yılın en büyük yükselişini yaşadı.

''Gergin ama kendinden emin''

Kırk dört senatörün; veri ihlali, platformdaki araçlar ve Rusya'nın müdahalesi gibi konularda sordukları soruları yanıtlayan 33 yaşındaki CEO; sık sık soruları tekrarlayarak ve soruları yanıtlamadan önce uzun bir süre düşünerek gergin olduğunu gösterdi. Senatörler tarafından pek çok kez sorulara net cevap vermediği için uyarılan Zuckerberg, bu tavırlarına rağmen uzmanlardan tam not almayı başardı. Uzmanlara göre Zuckerberg, gergin görünse de soruları ''kendinden emin ve dengeli'' bir şekilde yanıtlayarak ve yaşananların sorumluluğunu üstlenerek Facebook yatırımcılarına güven verdi.

Şubat ayının başında Facebook'un hisse değeri şirket için rekor seviye olan 193$ değerine ulaşmıştı. Geçtiğimiz ayın ortasında veri ihlali skandalı patlak vermeden önce 185$ civarında bir değere sahip olan şirket hisseleri skandalın ardından 152$'a kadar gerilemişti. Dün akşam saatlerinde Zuckerberg'in konuşmaya başlamasıyla yükselişe geçen Facebook hisseleri günü yüzde 4.5'lik artış ile 165$ değerine ulaşarak kapattı.

Servetini Facebook hisselerine borçlu olan Zuckerberg de bu artıştan kazançlı çıktı. Zuckerberg'in serveti birkaç saat içinde 2.8 milyar dolar artarak 66 milyar dolara yükseldi. Zuckerberg servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olurken Facebook'un değeri de 477 milyar dolara ulaştı.

https://hacked.com/facebook-stock-has-best-day-in-two-years-as-zuckerberg-testifies/