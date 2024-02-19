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    Anlık Bildirim

    AB, TikTok hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattı

    TikTok’a yönelik endişeler her geçen gün artmaya devam ediyor. Zararlı içerik ve gizlilik konulu eleştirilerin ardından AB, TikTok hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
    AB, TikTok hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya mecrası TikTok özelinde endişeler giderek artıyor. ABD’de halihazırda sıkı bir gözaltında olan uygulama, bazı eyaletlerin yasaklamasına da maruz kalmıştı. Benzer şekilde bazı ülkeler de TikTok’un kamu kurumlarında kullanılmasını yasaklamıştı. Tüm bu önemlere rağmen AB’nin küçüklerin güvenliğin de kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattığı açıklandı.

    TikTok mercek altına alındı

    TikTok’un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ihlalleri ve küçük yaşlı kullanıcıların güvenliği nedeniyle AB’nin hedefinde olduğu belirtiliyor. AB’nin soruşturması bağımlılık yaratan algoritmalar, yaş doğrulama sorunları ve varsayılan gizlilik ayarlarına odaklanacak. Ayrıca reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişimi hakkında da adımlar atılacağı aktarıldı. Başlatılan soruşturmanın reşit olmayan, yani çocuk kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliğine odaklanacağının da altı çizildi. Avrupa Komisyonu, TikTok'un tasarım ve algoritmalarının, bağımlılık yapıcı davranış ve zararlı içeriğe yol açabileceği görüşünde. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi ve olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması başlıca hedeflerden.

    Komisyonun açıklamalarından anlaşıldığı üzere TikTok, varsayılan gizlilik ayarlarıyla ilgili olarak küçükler için yüksek düzeyde gizlilik, güvenlik ve emniyet sağlamaya zorlanacak. Benzer adımlar Instagram ve Facebook için de atılmıştı. Ayrıca reşit olmayanların uygunsuz içeriğe erişimini engelleyecek yaş doğrulama araçları da yine önemli konular arasında bulunuyor.

    Soruşturma açıldıktan sonra Komisyon kanıt toplamaya devam ederek kapsamı genişletme hakkına da sahip. Bununla birlikte geçici tedbirler ve uyumsuzluk kararları dahil olmak üzere daha fazla yaptırım adımının da atıldığını görebiliriz. Madalyonun TikTok tarafında ise olumlu gelişmeler de bir süre önce yapıldı. TikTok, algoritmalarında gevşetme yaparken 13-17 yaş arası AB kullanıcıları için kişiselleştirilmiş reklamları kaldırmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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