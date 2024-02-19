AB, TikTok hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattı

TikTok mercek altına alındı
TikTok’un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ihlalleri ve küçük yaşlı kullanıcıların güvenliği nedeniyle AB’nin hedefinde olduğu belirtiliyor. AB’nin soruşturması bağımlılık yaratan algoritmalar, yaş doğrulama sorunları ve varsayılan gizlilik ayarlarına odaklanacak. Ayrıca reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişimi hakkında da adımlar atılacağı aktarıldı. Başlatılan soruşturmanın reşit olmayan, yani çocuk kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliğine odaklanacağının da altı çizildi. Avrupa Komisyonu, TikTok'un tasarım ve algoritmalarının, bağımlılık yapıcı davranış ve zararlı içeriğe yol açabileceği görüşünde. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi ve olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması başlıca hedeflerden.
Komisyonun açıklamalarından anlaşıldığı üzere TikTok, varsayılan gizlilik ayarlarıyla ilgili olarak küçükler için yüksek düzeyde gizlilik, güvenlik ve emniyet sağlamaya zorlanacak. Benzer adımlar Instagram ve Facebook için de atılmıştı. Ayrıca reşit olmayanların uygunsuz içeriğe erişimini engelleyecek yaş doğrulama araçları da yine önemli konular arasında bulunuyor.
Soruşturma açıldıktan sonra Komisyon kanıt toplamaya devam ederek kapsamı genişletme hakkına da sahip. Bununla birlikte geçici tedbirler ve uyumsuzluk kararları dahil olmak üzere daha fazla yaptırım adımının da atıldığını görebiliriz. Madalyonun TikTok tarafında ise olumlu gelişmeler de bir süre önce yapıldı. TikTok, algoritmalarında gevşetme yaparken 13-17 yaş arası AB kullanıcıları için kişiselleştirilmiş reklamları kaldırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.