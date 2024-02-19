AB, TikTok hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattı

Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya mecrası TikTok özelinde endişeler giderek artıyor. ABD’de halihazırda sıkı bir gözaltında olan uygulama, bazı eyaletlerin yasaklamasına da maruz kalmıştı. Benzer şekilde bazı ülkeler de TikTok’un kamu kurumlarında kullanılmasını yasaklamıştı. Tüm bu önemlere rağmen AB’nin küçüklerin güvenliğin de kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattığı açıklandı.

TikTok mercek altına alındı

TikTok’un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ihlalleri ve küçük yaşlı kullanıcıların güvenliği nedeniyle AB’nin hedefinde olduğu belirtiliyor. AB’nin soruşturması bağımlılık yaratan algoritmalar, yaş doğrulama sorunları ve varsayılan gizlilik ayarlarına odaklanacak. Ayrıca reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişimi hakkında da adımlar atılacağı aktarıldı. Başlatılan soruşturmanın reşit olmayan, yani çocuk kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliğine odaklanacağının da altı çizildi. Avrupa Komisyonu, TikTok'un tasarım ve algoritmalarının, bağımlılık yapıcı davranış ve zararlı içeriğe yol açabileceği görüşünde. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi ve olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması başlıca hedeflerden.

Komisyonun açıklamalarından anlaşıldığı üzere TikTok, varsayılan gizlilik ayarlarıyla ilgili olarak küçükler için yüksek düzeyde gizlilik, güvenlik ve emniyet sağlamaya zorlanacak. Benzer adımlar Instagram ve Facebook için de atılmıştı. Ayrıca reşit olmayanların uygunsuz içeriğe erişimini engelleyecek yaş doğrulama araçları da yine önemli konular arasında bulunuyor.

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Soruşturma açıldıktan sonra Komisyon kanıt toplamaya devam ederek kapsamı genişletme hakkına da sahip. Bununla birlikte geçici tedbirler ve uyumsuzluk kararları dahil olmak üzere daha fazla yaptırım adımının da atıldığını görebiliriz. Madalyonun TikTok tarafında ise olumlu gelişmeler de bir süre önce yapıldı. TikTok, algoritmalarında gevşetme yaparken 13-17 yaş arası AB kullanıcıları için kişiselleştirilmiş reklamları kaldırmıştı.

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AB, TikTok hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattı