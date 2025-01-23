Bu da oldu: ABD'de TikTok yüklü iPhone'lar karaborsaya düştü

Kaçıranlar için bir süredir gündemde olan TikTok yasağı, ABD'de geçici bir süre için yürürlüğe girmişti. Ancak sadece birkaç saat sürdü ve Donald Trump'ın kararıyla tekrar erişime açıldı. Bu süreçte ise TikTok’un elden çıkarılması için şirkete 75 günlük bir süre tanınmış durumda ve uygulama henüz mağazalara geri dönmedi.
TikTok'un ABD'deki durumu ve hangi zaman diliminde uygulama mağazalarına döneceği henüz net değil. Keza, bunun için bir anlaşmaya varılması gerekiyor. ByteDance'in önemli yatırımcılarından biri olan General Atlantic'in CEO'su Bill Ford ise, "bunun yakında gerçekleşeceğini" söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.