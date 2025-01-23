Bu da oldu: ABD'de TikTok yüklü iPhone'lar karaborsaya düştü

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Tam Boyutta Gör ABD'de TikTok'a yönelik yürürlüğe giren yasağın ardından, beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. TikTok, kısa sürede tekrar erişime açılırken, TikTok yüklü iPhone'lar yüksek fiyatlarla eBay'da listelenmeye başladı. Öyle ki uygulama henüz mağazalara dönmediği için fiyatlar 50 bin dolara kadar çıkıyor.

TikTok yüklü iPhone’lar binlerce dolara satılıyor

Kaçıranlar için bir süredir gündemde olan TikTok yasağı, ABD'de geçici bir süre için yürürlüğe girmişti. Ancak sadece birkaç saat sürdü ve Donald Trump'ın kararıyla tekrar erişime açıldı. Bu süreçte ise TikTok’un elden çıkarılması için şirkete 75 günlük bir süre tanınmış durumda ve uygulama henüz mağazalara geri dönmedi.

Tam Boyutta Gör Tahmin edildiği üzere TikTok'un yasaklandığı gün, uygulama App Store ve Google Play'den kaldırıldı. Dolayısıyla, kullanıcılar bu platformlardan TikTok’u indiremedi. Ancak uygulama cihazlarında mevcut olan kullanıcılar, TikTok'a erişim sağlamaya devam ediyor. Uygulamanın indirilememesi ise, hem "sıra dışı" hem de "yuh" dedirtecek bir durumun yaşanmasına neden oldu.

Tam Boyutta Gör Gelen bilgilere göre TikTok yüklü iPhone'lar, eBay gibi online platformlarda binlerce dolara satışa sunuluyor. Örneğin, Florida'da bir kullanıcı, "TikTok'lu iPhone 15 Pro Max" başlığıyla cihazını 10 bin dolara satışa çıkarmış. Hatta bu ilan, sadece 24 saat içinde 1,800'ün üzerinde görüntülenme almış. Bu arada, farklı modellerdeki TikTok yüklü telefonların fiyatları ise, durumlarına göre 500 ila 25 bin hatta 50 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Trump, TikTok’u Elon Musk veya Larry Ellison’un almasını istiyor 1 gün önce eklendi

TikTok'un ABD'deki durumu ve hangi zaman diliminde uygulama mağazalarına döneceği henüz net değil. Keza, bunun için bir anlaşmaya varılması gerekiyor. ByteDance'in önemli yatırımcılarından biri olan General Atlantic'in CEO'su Bill Ford ise, "bunun yakında gerçekleşeceğini" söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

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