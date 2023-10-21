ABD, roketatar taşıyan robot köpeği test ediyor: Robot, Amazon’da satılıyor

Tam Boyutta Gör Kolaylıkla satın alınabilen robot köpekler, roketatarları uzaktan taşımak ve ateşlemek için giderek daha popüler bir yol haline geliyor gibi görünüyor. ABD Deniz Piyadeleri bile bu kombinasyonun potansiyelini fark etti ve kavramı kanıtlayan bir gösteri videosu yayınladı.

ABD’nin roketatarlı robot köpeği

Aktarılanlara göre Kaliforniya'daki ABD Deniz Piyadeleri Hava Kara Muharebe Merkezi'nde bulunan donanma ekibi üyeleri geçtiğimiz eylül ayında robot köpeği test etmeye başladı. ABD Donanması Deniz Araştırmaları Ofisi (ONR) üyelerinin de katıldığı gösteride, Amazon'dan yaklaşık 5.000 dolara satın alınabilen Çin yapımı basit bir Unitree Go1 robot köpek kullanıldı.

Şirketin web sitesinde daha da ucuz bir versiyon olan Go1 Air 2.700 dolara, daha gelişmiş bir Go1 Pro ise 3.500 dolara satılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Boston Dynamics Spot ilk olarak 2020 yılında 74.500 dolara satışa sunulmuştu.

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Aşağıdaki videoda görüleceği üzere robot köpek bir M72 piyade zırh karşıtı roketatar sistemi ile donatılmış durumda. Robotun silah eklentileri arasında bir GoPro kamerası ile ekstra kameralar, hedefleme lazerleri ve diğer bileşenler de bulunuyor. Öte yandan robotun 21mm’lik roketi oturur pozisyonda ateşlediği ve geri tepmeyle kolaylıkla başa çıktığı görülebiliyor.

Robot köpekleri daha önce de gördük

Tam Boyutta Gör Robot köpeklerin askeri operasyonlardaki potansiyeli oldukça büyük. Askeri hedefin güvenli mesafeden keşfedilip tespit edilmesi ve buna bağlı imha süreci işletilebilir. Aynı zamanda birlikler arası sevkiyat için de kullanılabilir. Öte yandan robot köpeklerin silahlandırıldığını ilk kez görmüyoruz. Örneğin Ghost Robotics firmasının ABD ordusu ile bazı anlaşmaları bulunuyor. Ghost Robotics’in robotları devriyeler için ABD Uzay Kuvvetleri tarafından kullanacakken firmanın Dört Ayaklı İnsansız Kara Aracı veya Q-UGV platformu (üstteki görsel) da bulunuyor. Bu platform SPUR gibi insansınız tüfekleri taşıyabiliyor.

Benzer şekilde geçtiğimiz yıl Rusya, Army 2022 fuarı kapsamında sırtında RPG-26 taşıyan ve ninja görünümlü robot köpek ürününü sergilemişti. Rusya’nın robot köpeği de Alibaba'da 2700 dolara satılan basit bir sivil robot köpekti.

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