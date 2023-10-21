ABD, roketatar taşıyan robot köpeği test ediyor: Robot, Amazon’da satılıyor

ABD’nin roketatarlı robot köpeği
Aktarılanlara göre Kaliforniya'daki ABD Deniz Piyadeleri Hava Kara Muharebe Merkezi'nde bulunan donanma ekibi üyeleri geçtiğimiz eylül ayında robot köpeği test etmeye başladı. ABD Donanması Deniz Araştırmaları Ofisi (ONR) üyelerinin de katıldığı gösteride, Amazon'dan yaklaşık 5.000 dolara satın alınabilen Çin yapımı basit bir Unitree Go1 robot köpek kullanıldı.
Şirketin web sitesinde daha da ucuz bir versiyon olan Go1 Air 2.700 dolara, daha gelişmiş bir Go1 Pro ise 3.500 dolara satılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Boston Dynamics Spot ilk olarak 2020 yılında 74.500 dolara satışa sunulmuştu.
Aşağıdaki videoda görüleceği üzere robot köpek bir M72 piyade zırh karşıtı roketatar sistemi ile donatılmış durumda. Robotun silah eklentileri arasında bir GoPro kamerası ile ekstra kameralar, hedefleme lazerleri ve diğer bileşenler de bulunuyor. Öte yandan robotun 21mm’lik roketi oturur pozisyonda ateşlediği ve geri tepmeyle kolaylıkla başa çıktığı görülebiliyor.
Robot köpekleri daha önce de gördük
Benzer şekilde geçtiğimiz yıl Rusya, Army 2022 fuarı kapsamında sırtında RPG-26 taşıyan ve ninja görünümlü robot köpek ürününü sergilemişti. Rusya’nın robot köpeği de Alibaba'da 2700 dolara satılan basit bir sivil robot köpekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.