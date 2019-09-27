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    Acil toplanma alanı nasıl sorgulanır?

    İstanbul'daki depremin ardından vatandaşlar, acil toplanma yerlerinin nereler olduğunu merak ediyor. E-Devlet acil toplanma alanı sorgulama sayfası ve detaylar haberimizde:
    1 sa.
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    6
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Acil toplanma alanı nasıl sorgulanır?
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    İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, daha büyük deprem olma ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Acil durum olması durumunda toplanılacak acil toplanma alanlarının nerede olduğu merak ediliyor. Bu alanların listesine e-Devlet’ten ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar"

    Acil toplanma yerleri nerelerde?

    Acil durum toplanma alanlarını sorgulamak için E-devlet’te arana alanına “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” diye yazarak AFAD’ın Acil Toplanma Alanı Sorgulama servisine ulaşabilirsiniz. İl, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini doldurduğunuzda en yakın toplanma noktası, harita üzerinde kırmızı renkte gösteriliyor.

    Acil Toplanma Alanı Sorgulama sayfası

    Acil toplanma alanı nasıl sorgulanır?
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    mert1907 35 dk.
    Birkez daha gördük ki Allah korusun büyük bir deprem olsa milyonlarca insan hiç yere ölecek. Ne toplanma alanı var, ne afet anında iletişim kuracağımız bir altyapımız. Değil İstanbul'da sabaha karşı saat 3 e kadar bile Antalya'da Türk Telekom hatlar çalışmadı. Gerçi satarsan elin arabına oda içini boşaltıp bırakır gider sonra yine olan millete olur.
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    profecco 53 dk.
    Yahu bakana sordular deprem sonrasında İstanbul'da insanlar nerede toplanacak diye, bakan da gizli bilgi dedi ya unuttunuz mu?
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    khytr89 59 dk.
    Toplanma yerimiz mezarlıklar maalesef...
    Bu kafayla bu ülke vatandaşlarına az bile...
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    Johan Elmander 1 sa.
    Sorgulamaya gerek yok, herkes avmleri biliyor zaten.
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    Soul741 1 sa.
    Kendi mahallemde 85 bin kişi için 1000 kişinin bile sığamayacağı bir park toplanma alanı olarak seçilmiş. Yani toplanma alanı hayal. Büyük bir depremde herkes kendi başının çaresine bakacak önlemi almalı. Ne yazık ki kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Şimdiden buna hazır olun.
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    smart1978 1 sa.
    O yerlerde neler var ? Vatandas her yil teftis yapabilecek mi ? Yoksa TBMM in siginaklarindaki calinan bakir kablolar dahil bircok sey gibi nede olsa yuzeysel kimse aklina gelmiyor mu diyecekler ?
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