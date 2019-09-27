Acil toplanma alanı nasıl sorgulanır?

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İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, daha büyük deprem olma ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Acil durum olması durumunda toplanılacak acil toplanma alanlarının nerede olduğu merak ediliyor. Bu alanların listesine e-Devlet’ten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar"

Acil toplanma yerleri nerelerde?

Acil durum toplanma alanlarını sorgulamak için E-devlet’te arana alanına “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” diye yazarak AFAD’ın Acil Toplanma Alanı Sorgulama servisine ulaşabilirsiniz. İl, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini doldurduğunuzda en yakın toplanma noktası, harita üzerinde kırmızı renkte gösteriliyor.

Acil Toplanma Alanı Sorgulama sayfası

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