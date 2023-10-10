Tam Boyutta Gör Activision-Blizzard'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaklaşmakta olan Call of Duty: Modern Warfare III'ün oluşturduğu heyecandan memnun oldukları belirtildi. Firma buna ek olarak, satın alım süreci tamamlandıktan sonra oyunlarının Microsoft'un Game Pass abonelik hizmetine ne zaman geleceği hakkındaki bazı soruları yanıtladı.

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Activision oyunları 2024’te Game Pass’te

Tam Boyutta Gör Diablo 4 ve yakında çıkacak olan Call of Duty: Modern Warfare III bu yıl servise eklenmeyecek olsa da Activision-Blizzard, 2024 yılında servise oyun eklemeye başlamayı planladığını söyledi. Activision açık bir şekilde Modern Warfare 3 veya Diablo 4'ü bu yıl Game Pass'e koyma planlarının olmadığını ancak anlaşma tamamlandığında oyunlarını daha fazla oyuncuya ulaştırmak için Xbox ile çalışmaya başlamayı umuyor.

Bununla birlikte firma 2024 yılına işaret etse de oyunların tam olarak hangi zaman diliminde servise ekleneceği belirsiz. Aynı şekilde hangi oyunların servise ekleneceği de bilinmiyor. Birkaç gün önce haberini yaptığımız üzere Microsoft, anlaşmayı 13 Ekim Cuma günü tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan bu yılın Ağustos ayında Xbox patronu Phil Spencer, Activision-Blizzard oyunlarının birleşmenin tamamlanmasının hemen ardından Game Pass'te yer almayacağını söylemişti.

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Activision, Game Pass'e ne zaman oyun ekleyeceğini duyurdu