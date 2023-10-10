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    Anlık Bildirim

    Activision, Game Pass'e ne zaman oyun ekleyeceğini duyurdu

    Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımı tamamlandığı takdirde geliştiricinin oyunlarının Game Pass’e eklenmesi bekleniyor. Activision ise 2024’te oyunların hizmete ekleneceğini duyurdu.
    Activision, Game Pass'e ne zaman oyun ekleyeceğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Activision-Blizzard'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaklaşmakta olan Call of Duty: Modern Warfare III'ün oluşturduğu heyecandan memnun oldukları belirtildi. Firma buna ek olarak, satın alım süreci tamamlandıktan sonra oyunlarının Microsoft'un Game Pass abonelik hizmetine ne zaman geleceği hakkındaki bazı soruları yanıtladı.

    Activision oyunları 2024’te Game Pass’te

    Activision, Game Pass'e ne zaman oyun ekleyeceğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Diablo 4 ve yakında çıkacak olan Call of Duty: Modern Warfare III bu yıl servise eklenmeyecek olsa da Activision-Blizzard, 2024 yılında servise oyun eklemeye başlamayı planladığını söyledi. Activision açık bir şekilde Modern Warfare 3 veya Diablo 4'ü bu yıl Game Pass'e koyma planlarının olmadığını ancak anlaşma tamamlandığında oyunlarını daha fazla oyuncuya ulaştırmak için Xbox ile çalışmaya başlamayı umuyor.

    Bununla birlikte firma 2024 yılına işaret etse de oyunların tam olarak hangi zaman diliminde servise ekleneceği belirsiz. Aynı şekilde hangi oyunların servise ekleneceği de bilinmiyor. Birkaç gün önce haberini yaptığımız üzere Microsoft, anlaşmayı 13 Ekim Cuma günü tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan bu yılın Ağustos ayında Xbox patronu Phil Spencer, Activision-Blizzard oyunlarının birleşmenin tamamlanmasının hemen ardından Game Pass'te yer almayacağını söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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