Activision, Game Pass'e ne zaman oyun ekleyeceğini duyurdu

Activision oyunları 2024’te Game Pass’te
Bununla birlikte firma 2024 yılına işaret etse de oyunların tam olarak hangi zaman diliminde servise ekleneceği belirsiz. Aynı şekilde hangi oyunların servise ekleneceği de bilinmiyor. Birkaç gün önce haberini yaptığımız üzere Microsoft, anlaşmayı 13 Ekim Cuma günü tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan bu yılın Ağustos ayında Xbox patronu Phil Spencer, Activision-Blizzard oyunlarının birleşmenin tamamlanmasının hemen ardından Game Pass'te yer almayacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.