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    Anlık Bildirim

    AFAD, 12 Kasım'da iPhone ve Android cihazlara Hayati Uyarı Bildirimi gönderecek

    AFAD, 12 Kasım akşamında akıllı telefonlara Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğini açıkladı. AFAD, 12 Haziran'da bildirim göndermiş ve endişe yaratmıştı.             
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    AFAD, 12 Kasım'da Hayati Uyarı Bildirimi gönderecek Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım 2022 tarihinde ülke genelinde deprem hakkında tatbikat yapılacağını açıklamıştı. AFAD Başkanı tarafından yapılan bugün açıklamaya göre 12 Kasım’da tüm akıllı telefonlara “Hayati Uyarı Bildirimi” gönderilecek.

    AFAD, 12 Haziran 2022 tarihinde iPhone ve Android cihazlara Hayati Uyarı Bildirimi yollamıştı. Türkiye’de bu sistem ilk kez kullanıldığı için ve bazı kullanıcılara birden fazla bildirim gönderildiği için büyük endişe yaratmıştı. Gönderilen bildirimde, “acil durumlarda 112’yi arayabilirsiniz” şeklinde bir bilgilendirme mesajı yer alıyordu ve siren sesi çalıyordu.

    Cumartesi günü saat 18.57'de bildirim gönderilecek

    12 Kasım saat 18.57’de gönderilecek uyarı hakkında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak." şeklinde konuştu.

    Hayati Uyarı Bildirimi’nin yanı sıra eş zamanlı olarak radyolarda tatbikat hakkında bilgilendirme anonsu ve TV’lerde tatbikat uyarı mesajı yayınlanacak. Ayrıca belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden de sesli uyarı yapılacak. Türkiye'de ilk kez tüm vatandaşlarımızın katılımıyla aynı gün, aynı saatte deprem tatbikatı yapılmış olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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