AFAD, 12 Kasım'da iPhone ve Android cihazlara Hayati Uyarı Bildirimi gönderecek

Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım 2022 tarihinde ülke genelinde deprem hakkında tatbikat yapılacağını açıklamıştı. AFAD Başkanı tarafından yapılan bugün açıklamaya göre 12 Kasım’da tüm akıllı telefonlara “Hayati Uyarı Bildirimi” gönderilecek.

AFAD, 12 Haziran 2022 tarihinde iPhone ve Android cihazlara Hayati Uyarı Bildirimi yollamıştı. Türkiye’de bu sistem ilk kez kullanıldığı için ve bazı kullanıcılara birden fazla bildirim gönderildiği için büyük endişe yaratmıştı. Gönderilen bildirimde, “acil durumlarda 112’yi arayabilirsiniz” şeklinde bir bilgilendirme mesajı yer alıyordu ve siren sesi çalıyordu.

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Cumartesi günü saat 18.57'de bildirim gönderilecek

12 Kasım saat 18.57’de gönderilecek uyarı hakkında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak." şeklinde konuştu.

Hayati Uyarı Bildirimi’nin yanı sıra eş zamanlı olarak radyolarda tatbikat hakkında bilgilendirme anonsu ve TV’lerde tatbikat uyarı mesajı yayınlanacak. Ayrıca belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden de sesli uyarı yapılacak. Türkiye'de ilk kez tüm vatandaşlarımızın katılımıyla aynı gün, aynı saatte deprem tatbikatı yapılmış olacak.

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AFAD, 12 Kasım'da Hayati Uyarı Bildirimi gönderecek