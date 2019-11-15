Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı

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Microsoft, dün akşam X019 etkinliğini düzenledi. Etkinlikte yeni oyun duyuruları yapıldı ve daha önce duyurulan bazı oyunların oynanış fragmanı yayınlandı. Strateji meraklılarının merakla beklediği Age of Empires 4’ün de oynanış fragmanı yayınlanandı.

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Gamescom 2017 fuarında ilk duyurulan Age of Empires 4’ün oynanış fragmanı merakla bekleniyordu. Dün yayınlanan video ile kafalardaki soru işareti giderildi. Oyun epey etkileyici görünüyor. Hem eski oyunlardaki nostaljik görünüm korunmuş hem de gerçekçi animasyonlar eklenmiş.

Fragmanda İngiliz ve Moğollar bulunuyor. Başka hangi ırkların bulunacağını bilmiyoruz. PC platformu için geliştirilen Age of Empires 4’ün çıkış tarihi açıklanmadı.