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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı

    Strateji meraklılarının yıllardır beklediği Age of Empires 4'ün oynanış fragmanı yayınlandı. Oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla oyun Age of Empires 2 örnek alarak geliştirilmiş.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
    11,5b
    1
    47
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, dün akşam X019 etkinliğini düzenledi. Etkinlikte yeni oyun duyuruları yapıldı ve daha önce duyurulan bazı oyunların oynanış fragmanı yayınlandı. Strateji meraklılarının merakla beklediği Age of Empires 4’ün de oynanış fragmanı yayınlanandı.

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    Gamescom 2017 fuarında ilk duyurulan Age of Empires 4’ün oynanış fragmanı merakla bekleniyordu. Dün yayınlanan video ile kafalardaki soru işareti giderildi. Oyun epey etkileyici görünüyor. Hem eski oyunlardaki nostaljik görünüm korunmuş hem de gerçekçi animasyonlar eklenmiş.

    Fragmanda İngiliz ve Moğollar bulunuyor. Başka hangi ırkların bulunacağını bilmiyoruz. PC platformu için geliştirilen Age of Empires 4’ün çıkış tarihi açıklanmadı.



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    mstfalby485412 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Geliyor gönlümün efendisi dört gözle bekliyorun
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    Spider_hip 1 hf.
    Evde iyi sistem olmasına rağmen fragmanı görünce internet kafeye gidesim geldi :D
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    red_blade 1 hf.
    Red alert ide geri getirseler keske 😏
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    1shot1kill 3 gün
    Age of dediğin oyun serisi grafiklerin minimal olduğu yeteri kdr güçlü olmadığı 90lar sonu 2000ler başı Bi periyodda zirve yapabilecek Bi oyundu koşullar gereği şuan hala bu tarz grafiklerle sükse yapması zor age of 3 2008demi be çıkmış 12 yıldır oyun çıkarmamış adamlar şu grafikleri biraz ilgi çekici yapabilir pastel boya gibi fornite gibi abi yapıştırsana HD texture üstüne ENB falan... Akılda kalması için değişik bişeyler yap gidip de 15 yıl önce kullandığın aydınlatma ve grafiği kullanma
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    cabriyo 4 gün
    total war örnek alarak geliştirilmiş gibi. videoda görünen.
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    yc#1 4 gün
    Mekanın sahibi geri döndü
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    oktayakgoz 4 gün
    Şimdiki gençler ne hissediyor bilmiyorum ama hiç bir şey ilk oynadığım zaman ki warcraftın heyecanını vermiyor.
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    StreamRolleR 5 gün
    Fankitlesi çok herkes pre-order edicek.

    Dying Light 2
    AOE 4
    Cyperpunk 2077

    nefessiz
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    hamido 5 gün
    Aoe3ten çok farklı gelmedi.
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    yabankazı 6 gün yeni yorumcu
    Bende ilk alacaklardanim ☺️
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    wolkan60 6 gün
    son zamanların en güzel haberi :)

    ey gidi pepperoni pizza hilecileri kulaklarınız çınlasın :D
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    gs09gs09 6 gün
    Peh az oynamadik birakin gelsin :) bide lordbfme3 felan gelse tadindan yenmez ilk alan ben olurum heralde
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    StaatSanWalt 6 gün
    Total War'un iyice kendini tekrar ettiği, gerçekçilikten uzaklaştığı dönemde iyi gelecek. Microsoft iyi atağa kalktı, flight simulator, age of empires 4 güzel güzel.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    saltanat1299 4 gün StaatSanWalt
    Aslında Total war 3 yapılabilir, belkide yapılmıştır bilmiyorum, TW-2 güzeldi. Bu arada age of empire 4 pc için değilmi? sadece xbox içinmi yapılmış?
    1 Yanıt Yanıtla
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