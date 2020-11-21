Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu

Gelişen teknoloji ile birlikte 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak çeşitli doku ve organ üretme çalışmaları devam ediyor ancak dokuların üretilmesindeki başlıca zorlukların başında, dokuya oksijen taşıyacak damar sisteminin oluşturulması geliyor.

Harvard University kurumundan Doç. Dr Y. Shrike Zhang önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi fotosentetik Chlamydomonas reinhardtii isimli alg türünü selüloz bazlı biyolojik mürekkep ile muamele etti. Daha sonra alg içeren biyomürekkep ile insan karaciğerini içeren hücreler iğne yardımıyla bir tür hidrojel içerisine ekildi. Yapılan ekim sonucunda aynı hepatositlerin ( karaciğer hücreleri ) morfolojisine ( yapısına ) benzer biçimde altıgen yapıda yapılar elde edildi.

Karaciğer hücreleri

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Oluşturulan yapılar ışığa maruz bırakıldoıklarında alglerin fotosentez ile oksijen ürettiği, böylece karaciğer hücrelerinin çoğalabildiği ve karaciğere spesifik ( özgü ) proteinleri sentezleyebildiği gözlendi. Ayrıca karaciğer hücreleri tarafından salgılanan CO2’nin alglerin gelişimine katkıda bulunduğu belirlendi.

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Oluşturulan yapılar daha sonra selülozu yıkan selülaz adlı enzimle muamele edildi, böylece alg tabakası ve selüloz, yapıdan uzaklaştırılmış oldu. Bilim insanları daha sonra oluşan mikro kanallara vasküler ( damara ait ) hücreleri ekti ve hücreler kan damarlarını oluşturdu.

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Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse hem ilaç araştırmalarında materyal olarak kullanılabilir hem de gelecekte doku ve organ nakillerinin kapılarını aralayabilir.

Yeni araştırma Matter adlı dergide yayımlandı.

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