Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 7 kişi burada

    Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu

    Harvard University kurumundan Doç. Dr Y. Shrike Zhang önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi fotosentetik Chlamydomonas reinhardtii isimli alg türünü biyolojik mürekkep ile muamele etti.
    56 dk.
    132
    7
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu
    Tam Boyutta Gör

    Gelişen teknoloji ile birlikte 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak çeşitli doku ve organ üretme çalışmaları devam ediyor ancak dokuların üretilmesindeki başlıca zorlukların başında, dokuya oksijen taşıyacak damar sisteminin oluşturulması geliyor.

    Harvard University kurumundan Doç. Dr Y. Shrike Zhang önderliğinde bir araya gelen araştırma ekibi fotosentetik Chlamydomonas reinhardtii isimli alg türünü selüloz bazlı biyolojik mürekkep ile muamele etti. Daha sonra alg içeren biyomürekkep ile insan karaciğerini içeren hücreler iğne yardımıyla bir tür hidrojel içerisine ekildi. Yapılan ekim sonucunda aynı hepatositlerin ( karaciğer hücreleri ) morfolojisine ( yapısına ) benzer biçimde altıgen yapıda yapılar elde edildi.

    Karaciğer hücreleri

    Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu
    Tam Boyutta Gör

    Oluşturulan yapılar ışığa maruz bırakıldoıklarında alglerin fotosentez ile oksijen ürettiği, böylece karaciğer hücrelerinin çoğalabildiği ve karaciğere spesifik ( özgü ) proteinleri sentezleyebildiği gözlendi. Ayrıca karaciğer hücreleri tarafından salgılanan CO2’nin alglerin gelişimine katkıda bulunduğu belirlendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir

    Oluşturulan yapılar daha sonra selülozu yıkan selülaz adlı enzimle muamele edildi, böylece alg tabakası ve selüloz, yapıdan uzaklaştırılmış oldu. Bilim insanları daha sonra oluşan mikro kanallara vasküler ( damara ait ) hücreleri ekti ve hücreler kan damarlarını oluşturdu.

    Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü Remdesivir adlı ilacı askıya aldı"

    Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse hem ilaç araştırmalarında materyal olarak kullanılabilir hem de gelecekte doku ve organ nakillerinin kapılarını aralayabilir.

    Yeni araştırma Matter adlı dergide yayımlandı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reaglew 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Algciğer
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Monster'da Bu Hafta - Gears 5 26 dk. Rick and Morty'den eğlenceli PlayStation 5 reklamı 56 dk. GÖRÜNTÜLENEN Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu Sonraki Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens 2 sa. Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak 3 sa. Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor 4 sa. Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı 5 sa. 1970'lerde geçen "Batman: Soul of the Dragon" animasyonundan ilk fragman paylaşıldı 6 sa. 2021'in ilk çeyreğinde gelecek 5 telefon, Snapdragon 875 ve 100W hızlı şarja sahip olacak 7 sa. Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım) 7 sa. Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı 7 sa. Poco M3'e ait render görüntü, farklı arka tasarımı ortaya koyuyor 8 sa. Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir 8 sa. Google, Chrome’un Windows 7 desteğini uzattı 9 sa. Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir 10 sa. Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek 10 sa. EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu 11 sa. The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor 11 sa. iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlıyor 12 sa. Ülkemizde faz-3 çalışmaları yapılan koronavirüs aşısına büyük talep: Gün bitmeden 20 bin başvuru 12 sa. X-tra ile kamera bataryaları kökten değişiyor 12 sa. Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var 13 sa. Disney, Black Widow'u internette yayınlamayı düşünmüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    KABLONET
    DH Forum
    PlayStation Store'da Black Friday İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Piyasaya Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü ...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız