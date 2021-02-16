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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor

    2000'li yılların başında enerji dönüşüm politikası ile devrim yapmak için yola çıkan Almanya, milyonlarca güneş panelinin kar altında kalmasıyla yeniden kömür ve doğal gaza dönüyor.
    16 Şubat 2021, 17:00 (Güncellendi, 1 gün)
    27,7b
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    88
    Alternatif Enerji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor
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    Alman hükümeti 2000 yılında Energiewende olarak adlandırılan bir enerji dönüşüm politikası başlatmıştı. Birincil enerji arzını karbonsuzlaştırmak için uygulamaya geçirilen proje özellikle çevrecilerden büyük övgü aldı.

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    Programın hayata geçirildiği 2000 yılında, Almanya'nın elektriğinin yüzde 6.6'sı güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyordu. Neredeyse yirmi yılın ardından 2019 senesine gelindiğinde ise bu pay yüzde 41.1'e ulaştı.

    Yirmi yıllık süre boyunca Alman vatandaşlar "enerji devrimi" hedefiyle uygulamaya geçirilen bu politika yüzünden ağır bir bedel ödedi. Ülkedeki hanelerin ortalama elektrik maliyeti 2000'den bu yana iki katına çıktı.

    Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor
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    Kar yenilenebilir enerjiyi vurdu

    Bu yıl bildiğiniz üzere Batı Avrupa'da son on yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere bir çok ülke sert bir soğukla karşı karşıya. Deyim yerindeyse "kar" her yeri kırıp geçiriyor.

    Almanya, milyonlarca güneş panelinin kar ve buzla kaplı olması nedeniyle yeşil enerji sıkıntısı çekiyor. Rüzgar olmadığı için 30.000 rüzgar türbini boşa çıkmış durumda. Dondurucu hava yüzünden kar altında kalan güneş panelleri iş göremez hale geldi.

    Almanya, uzun yıllardır dünyanın rüzgar ve güneş başkenti konumunda. Ancak bu yılki sert kış koşulları Energiewende politikasını zorladı. Bir başka deyişle ülkenin imdadına yeniden "kirli" fosil yakıtlar, yani kömür ve doğal gaz yetişti. Şu anda enerji ihtiyacının büyük bir bölümü kömür yakıtlı enerji santralleri tarafından karşılanıyor.



    https://www.msn.com/en-au/news/other/world-s-solar-and-wind-capital-freezing-due-to-snow-blanketing-millions-of-solar-panels/ar-BB1dF9Dp Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elektrikte en önemli sorun sürekliliktir. Yenilenebilir enerji de maalesef bu konuda başarısız. Kim ne derse desin enerji üretiminde en iyisi şu an ki teknoloji ile nükleer santrallerdir. Yenilenebilir enerji bu dünya için asla tek başına yeterli olmayacak. Yeşil enerjinin önünde süreklilik ve verimlilik gibi sıkıntılar var. Ayrıca yeşil enerji derken ne kadar yeşil! olduğu da ayrıca tartışılır tabi. Dünyanın enerji sorunun çözümü bence nükleer füzyondan geçiyor. İnşallah o günleri görürüz.
    Elektrikte en önemli sorun sürekliliktir. Yenilenebilir enerji de maalesef bu konuda başarısız. Kim ne derse desin enerji üretiminde en iyisi şu an ki teknoloji...
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    4 Yanıt Yanıtla +65
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde 2000-2020 yıllarında elektrik faturası 2 katına yükseldiği için alman vatandaşlar için ağır bir bedel ödendi yazıyor.

    Burası çok önemli:

    Türkiyede 2000 yılında kw başına 3,7kuruş ödenirken 2020 yılında kw başına 65kuruş ödemeye başlamışız. Yani 20 senede yaklaşık 20 kat artmış.

    2 kat farkta ağır bedel ödeniyorsa, 20 kat farkta nasıl bir bedel ödeniyor ?
    Haberde 2000-2020 yıllarında elektrik faturası 2 katına yükseldiği için alman vatandaşlar için ağır bir bedel ödendi yazıyor. Burası çok önemli:
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    1 Yanıt Yanıtla +42
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ya nükleer santralleri olmasaydı.
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Specialist (Emre ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buz gibi bir kış yaşanıyor. Küresel ısınmacılar ağlıyor
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    ugah6aiw 7 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    aha bir trup kafa daha küresel ısınma gerçeğini bile inkar ediyorlar...
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    ugah6aiw 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    tasarım hatasından sıkıntı yaşıyorlar soğuk iklime göre yapmamışlar...
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    elektrik enerjisini üretmek için insanların harektlerini kullanan bir sistem uygulansa ne kadar iyi olur. İşsizliğe çözüm olur. ayrıca ülkede obezite kalmaz. "Spor yap elektrik üret" , " Ekonomiye koşarak can ver" , "Dinamo da olay kampanya!" reklam sloganlarını da medyaya yaydın mı ne güzel olur.
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habere göre "yaşasın fosil yakıtlar" diye bağırmamız lazım. Almanya yeşil enerjiye geçmiş, çok bedel ödemişler, keşke kömür de kalsalardı.... Biz kullanmadığımız elektriği ödüyoruz, zam üstüne zam rekoru kırıyor elektrik.

    Haber dili yeşil enerjiyi teşvik edici olmalı, bir gün fosil yakıtlar bitecek, şimdiden bu teknolojiyi geliştirmezsek sonra çok geç olabilir.
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paneller sadece olumsuz hava şartlarında cam korumalı olmalı ve ")" sekili de önemli , kar kolayca kaymalı ve ısı rezistanslı olmalı , fikir benden uygulaması devletlerden ister alın ister satın,
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    ugah6aiw 6 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    onu yapmak akıllarına bile gelmez daha önce o bölgelerde görülmeyen hava koşulları oluşunca bu durum oldu 100 yılda 1 olan bir durum...
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kaç senedir ne kadar CO2’den vs. tasarruf ettiler kim bilir? Bi kış yaksalar ne olacak?
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence enerjiyi depolayabilsek daha verimli olur bu iş malum en pahali iş enerji uretmek
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    punkek 13 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    ne yazik ki enerjiyi depolama uretmekten daha maliyetli, hatta depolamak mantiksiz bile denilebilir bu yuzden uretim miktari azaltilip, arttirilarak ihtiyac dengelenmeye saglaniyor.
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar supliminal haberler,adrese teslim haberler,birileri sipariş veriyor sizde yapıyorsunuz,2020 yılında almanya ürettiği enerjinin %51 ni yani yarısından fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarindan üretti.Bu dünya tüm insanlığın evi enazindan bu yüzyılda gidebileceğimiz başka bir gezengen yok.Çocuklarimizin gelecegini cehenneme çevirmeye hakkimiz yok.
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oda bişeymi almanyada 20 yılda iki katına çıkmış elektrik fiyatları.türkiyede 2 yılda çıkıyor 2 katına elektrik fiyatları.tabi almanya bizi kıskanıyor
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    cabriyo (Emin Tuncer) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    YALAN KOCAMAN.

    bizde 1 adam tutarlar çek pas ile temizletirler.

    bunlar ülke politikasını değiştiriyor, 1 adam tutup temizleteceğine.

    baktılar kar getirmiyor. bahane uydurmuşlar. çevre falan hikaye yemeyin bunları.
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    yc#1 (Yavuz Can) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) cabriyo
    Tipide parayla çalıştıracak adam bulamazsın Temizlese bile 1 saat sonra paneller tekrar karla kaplanır.
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    27675 kez okundu.
    31 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    almanya, kar ve
    4 etiket daha rüzgar enerjisi güneş enerjisi Enerji Bilim ve Teknoloji
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