Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor

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Alman hükümeti 2000 yılında Energiewende olarak adlandırılan bir enerji dönüşüm politikası başlatmıştı. Birincil enerji arzını karbonsuzlaştırmak için uygulamaya geçirilen proje özellikle çevrecilerden büyük övgü aldı.

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Programın hayata geçirildiği 2000 yılında, Almanya'nın elektriğinin yüzde 6.6'sı güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyordu. Neredeyse yirmi yılın ardından 2019 senesine gelindiğinde ise bu pay yüzde 41.1'e ulaştı.

Yirmi yıllık süre boyunca Alman vatandaşlar "enerji devrimi" hedefiyle uygulamaya geçirilen bu politika yüzünden ağır bir bedel ödedi. Ülkedeki hanelerin ortalama elektrik maliyeti 2000'den bu yana iki katına çıktı.

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Kar yenilenebilir enerjiyi vurdu

Bu yıl bildiğiniz üzere Batı Avrupa'da son on yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere bir çok ülke sert bir soğukla karşı karşıya. Deyim yerindeyse "kar" her yeri kırıp geçiriyor.

Almanya, milyonlarca güneş panelinin kar ve buzla kaplı olması nedeniyle yeşil enerji sıkıntısı çekiyor. Rüzgar olmadığı için 30.000 rüzgar türbini boşa çıkmış durumda. Dondurucu hava yüzünden kar altında kalan güneş panelleri iş göremez hale geldi.

Almanya, uzun yıllardır dünyanın rüzgar ve güneş başkenti konumunda. Ancak bu yılki sert kış koşulları Energiewende politikasını zorladı. Bir başka deyişle ülkenin imdadına yeniden "kirli" fosil yakıtlar, yani kömür ve doğal gaz yetişti. Şu anda enerji ihtiyacının büyük bir bölümü kömür yakıtlı enerji santralleri tarafından karşılanıyor.

https://www.msn.com/en-au/news/other/world-s-solar-and-wind-capital-freezing-due-to-snow-blanketing-millions-of-solar-panels/ar-BB1dF9Dp

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