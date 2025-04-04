Amazon sizin yerinize harici sitelerden alışveriş yapacak

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Tam Boyutta Gör Alışveriş platformları ya da pazar yeri uygulamaları genelde müşterilerin harici sitelere çıkmadan kendi içerisinde alışveriş yapmasını teme alır. Amazon ise alışveriş uygulamasında devrim niteliğinde bir değişiklik yapıyor.

Benim İçin Satın Al

Buy for Me ya da Benim için Satın Al diye de çevirebileceğimiz yeni özellik, Amazon uygulamasında kullanıcıların harici sitelerden de alışveriş yapmasını sağlayacak. Üstelik ödemeler Amazon üzerinden yapılacak.

Amazon Prime abonelerine müjde 7 sa. önce eklendi

Kısıtlı bir grup ile testlere başlayan yeni özellikte kullanıcılar arama yaptıktan sonra, alıştığımız arama sonuçlarının yanında ayrı bir pencere olarak markanın kendi sitesinden sonuçlar gösteriliyor. Kullanıcı dilerse bu sonuca tıklayarak ilgili markanın sitesine gidiyor. Burada Buy for Me tuşuna tıkladığında Amazon ödeme sistemi üzerinden ürün satın alınıyor.

Ödeme Amazon tarafından yapılsa da iade, değişim, kargo ve müşteri hizmetleri ilgili mağaza tarafından yürütülüyor. Şimdilik birkaç marka ile başlayan yeni özellikte harici sitenin de anlaşma şartlarına göre optimize edileceği düşünülüyor.



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