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    Anlık Bildirim

    Amazon çalışanları ofise dönüş konusunda öfkeli

    Amazon, pandemi süresinde uzaktan çalışma planına geçmişti ancak firma yakında zamanda artık ofise dönüşün başlayacağını açıkladı. Çalışanlar ise bu konuda yöneticiler ile aynı fikirde değil.
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    Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor Tam Boyutta Gör
    Amazon, pandemi döneminde başlattığı uzaktan veya hibrit çalışma modelini sonlandırmaya başlıyor. Şirket çalışanları tekrardan ofise geri dönmeye çağırıyor ancak görünen o ki çalışanların böyle bir niyeti yok.

    Amazon CEO'su Andy Jassy, Mayıs ayından itibaren personelin haftada en az üç gün ofise gelmesi gerektiğini çalışanlara bildirdi. Amazon, ofis ortamının öğrenme, modelleme ve uygulama adımlarını geliştirdiğini ve şirket kültürünü güçlendirdiğini söylüyor. Bununla birlikte Jassy, "Biriyle yüz yüze olmak, gözlerinin içine bakmak ve tartıştığınız şeye tamamen dalmış olduklarını görmek bu, insanları birbirine bağlayan bir şey” ifadelerini kullandı.

    Çalışanlar ofise dönmek istemiyor

    Amazon çalışanları ise ofise geri dönme fikrine en basit tabirle sıcak bakmıyor. Hatta 5000’den fazla çalışan uzaktan çalışmayı savunan bir Slack kanalına bile katıldı. Hatta şu anda kanalın 14.000’den fazla üyesi bulunuyor. Bununla birlikte kanalda yapılan bir ankete göre çalışanların yüzde 80’i ofise geri dönmeye zorlanmaları halinde başka bir iş arayabileceklerini söylüyor. Amazon Web Services'in başkan yardımcısı ve mühendisi Paul Vixie’de bu gruba katılarak, henüz bilinmeyen çok şeyin olduğunu söyledi ve çalışanlardan sakin olmalarını istedi.

    Benzer şekilde ofise geri dönüş planlarını açıklayan pek çok şirket çalışanlarından benzer tepkiler aldı. Apple çalışanları ofise geri dönmemek için bir imza kampanyası başlatırken Tesla çalışanları da uzaktan çalışma taraftarı olduklarını bildirdi. Görünüşe göre çalışanlar ile şirketler arasında bir uzlaşmanın sağlanması gerekecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 12 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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