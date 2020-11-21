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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım)

    Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma Haftası indirimleri başladı. Hafta boyu geçerli indirimlerin yanı sıra bazı ürünler günlük indirime giriyor. Bugün indirime giren ürünlerin öne çıkanları haberimizde.
    3 sa.
    2,4b
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım)
    Tam Boyutta Gör

    Dünyada yılın en büyük indirimi olan Black Friday indirimleri, Amazon Türkiye’de başladı. Amazon Türkiye’nin Gülümseten Cuma Haftası olarak isimlendirdiği indirimler Cuma günü başladı, Kasım sonuna kadar devam edecek.

    İndirim dönemi boyunca elektronikten giyime, kırtasiyeden kitaba çeşitli ürünlerde büyük indirimler mevcut. Bazı ürünler ise belirli gün ve belirli saatte indirime girecek. Bu içeriğimizde yalnızca bugün indirime giren ürünleri listeledik. Daha fazlası için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Gülümseten Cuma Haftası’nın tüm indirimli ürünleri bu sayfada:

    https://www.amazon.com.tr/blackfriday

    Bugün indirime giren ürünlerden dikkat çekenler şunlar:

    -incore inPower 20000mah QC 3.0 122,20 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B07KGCGY77

    -Energizer Max UE10054 10000mAh Type-C & Micro USB Power Bank: 99 TL

    Saat 19.00’a kadar geçerli

    www.amazon.com.tr/dp/B088G7KN6W

    -Polaris kadın ayakkabı: 14,99 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B085V69MHS/?psc=1

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -Belkin USB-C to Lightning 43,50 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07P6LSBVW

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -Harman Kardon Neo Bluetooth Hoparlör 690 TL (Yurt dışı)

    https://www.amazon.com.tr/dp/B07XQZ7N24?th=1

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -MSI PC MAG INFINITE 10SI-1032EU i5-10400F 8GB 256GB SSD 1TB HDD GTX1660 SUPER 6GB: 7999 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08CNNSBPG

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    -Braun tıraş makinelerinde yüzde 50’ye varan indirim

    www.amazon.com.tr/deal/3a6490e9?showVariations=true

    Saat 17.00’de başlıyor, 23.00’te bitiyor

    -Jack&Jones erkek t-shirt 38.99 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B082YY8HMF/?th=1&psc=1

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -Bang & Olufsen Beoplay H5 Bluetooth Kulakiçi Kulak: 729 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B01G48RH20

    -MSI 27" OPTIX MAG272C

    www.amazon.com.tr/dp/B07XZFHXJQ

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -HP Smart  Tank 615 1999 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07TSQJ1TC

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -iPhone 11 Pro Max 256 GB 15183 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B07XZN3KC5?th=1

    -Saat 23.00’e kadar geçerli

    www.amazon.com.tr/dp/B07TZN95H1/?th=1&psc=1

    -United Colors of Benetton Benetton Polo erkek çocuk t-shirt 56 TL

    Saat 23.00’e kadar geçerli

    -Speedo marka ürünlerde fırsat

    www.amazon.com.tr/auto-dlp/c335d77e?marketplaceId=A33AVAJ2PDY3EV&showVariations=false

    1 Aralık 2020’ye kadar geçerli



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emre1393 (Emre K......) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yine referanslı linkler, hem de gizlenmiş şekilde.
    tıklarsan tag eklenmiş linke gidiyorsun, yazık.
    Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ŞAKACI (ALI VELI) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) fastforyou
    Aaa sen ne diyorsun ya amazon mükemmeldir, amazon harikadır, amazon müthiştir. Eğer bir sorun varsa o bizden kaynaklanır amazondan değil amazona laf etmek, amazona yanlış yapıyor, hatalı sorun var demek bizim haddimize değildir.
    Aaa sen ne diyorsun ya amazon mükemmeldir, amazon harikadır, amazon müthiştir. Eğer bir sorun varsa o bizden kaynaklanır amazondan değil amazona laf etmek, amaz...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    hamunpatra (hakan özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Braun traş makinelerinde %50 ye varan indirim yazmışlar. %15 e varan indirim bile yok. Lütfen düzgün doğru bilgi verin
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    dreamblue35 (yunus aydemir) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    "?tag=web-desktop-anasayfa-21" şu eki kaldırın
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    kronikyorgun 33 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amazon dh yi maasa baglamis galiba yonetim bile basladigina gore....
    Yanıtla +1
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    mahmut716 (mahmut öz) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    utanmıyor musunuz referanslı link vermeye ? vatandaş yapsa ceza veriyorsunuz
    Yanıtla +1
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    DeDe_KoRKuT (Dede KORKUT) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Powerban bakıyordum zaten. ama 122 tl diye açıpta başka fiyat görünce almadım. ganduman kardeşim bizi...
    Yanıtla +1
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bıktık hepsi yalandan reklam yapıyorlar, indirim filan yok.
    Yanıtla +1
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    emsalsszz (batu ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Powerbank' ların fiyatları neden yanlış ? bende mi sıkıntı var anlamadım

    incore 153 diğeri 270 tl
    Yanıtla +1
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    hamunpatra (hakan özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Braun traş makinelerinde %50 ye varan indirim yazmışlar. %15 e varan indirim bile yok. Lütfen düzgün doğru bilgi verin
    Yanıtla +7
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    likeslice (Kadir Gündoğdu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kadın ayakkabısı aldım 1 tane + kargo 19.89 a geldi teşekkürler
    Yanıtla +1
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    emre1393 (Emre K......) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yine referanslı linkler, hem de gizlenmiş şekilde.
    tıklarsan tag eklenmiş linke gidiyorsun, yazık.
    Yanıtla +31
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    fastforyou (atmaca atmaca) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon iyice saçmaladı, dün 1 tane oyun hamuru alayım dedim



    Seçili promosyon ürünlerindeki ve popüler ürünlerdeki Amazon.com.tr adet sınırı kısıtlamalarını ihlal ettiği için...... numaralı siparişinizi iptal ettik.



    Amazon.com.tr, promosyon ürünlerinin ve popüler ürünlerin tüm Amazon.com.tr müşterilerine sunulmasını sağlamak için seçili ürünlerde adet sınırı kısıtlaması uygulamaktadır.
    2 Yanıt Yanıtla
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    ŞAKACI (ALI VELI) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) fastforyou
    Aaa sen ne diyorsun ya amazon mükemmeldir, amazon harikadır, amazon müthiştir. Eğer bir sorun varsa o bizden kaynaklanır amazondan değil amazona laf etmek, amazona yanlış yapıyor, hatalı sorun var demek bizim haddimize değildir.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    emre1393 (Emre K......) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) fastforyou
    1 tane almamışsındır, yeme bizi
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    amazon türkiye, amazon ve
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