Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım)

Dünyada yılın en büyük indirimi olan Black Friday indirimleri, Amazon Türkiye’de başladı. Amazon Türkiye’nin Gülümseten Cuma Haftası olarak isimlendirdiği indirimler Cuma günü başladı, Kasım sonuna kadar devam edecek.
İndirim dönemi boyunca elektronikten giyime, kırtasiyeden kitaba çeşitli ürünlerde büyük indirimler mevcut. Bazı ürünler ise belirli gün ve belirli saatte indirime girecek. Bu içeriğimizde yalnızca bugün indirime giren ürünleri listeledik. Daha fazlası için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Gülümseten Cuma Haftası’nın tüm indirimli ürünleri bu sayfada:
https://www.amazon.com.tr/blackfriday
Bugün indirime giren ürünlerden dikkat çekenler şunlar:
-incore inPower 20000mah QC 3.0 122,20 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07KGCGY77
-Energizer Max UE10054 10000mAh Type-C & Micro USB Power Bank: 99 TL
Saat 19.00’a kadar geçerli
www.amazon.com.tr/dp/B088G7KN6W
-Polaris kadın ayakkabı: 14,99 TL
www.amazon.com.tr/dp/B085V69MHS/?psc=1
Saat 23.00’e kadar geçerli
-Belkin USB-C to Lightning 43,50 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07P6LSBVW
Saat 23.00’e kadar geçerli
-Harman Kardon Neo Bluetooth Hoparlör 690 TL (Yurt dışı)
https://www.amazon.com.tr/dp/B07XQZ7N24?th=1
Saat 23.00’e kadar geçerli
-MSI PC MAG INFINITE 10SI-1032EU i5-10400F 8GB 256GB SSD 1TB HDD GTX1660 SUPER 6GB: 7999 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08CNNSBPGİlginizi Çekebilir Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu
-Braun tıraş makinelerinde yüzde 50’ye varan indirim
www.amazon.com.tr/deal/3a6490e9?showVariations=true
Saat 17.00’de başlıyor, 23.00’te bitiyor
-Jack&Jones erkek t-shirt 38.99 TL
www.amazon.com.tr/dp/B082YY8HMF/?th=1&psc=1
Saat 23.00’e kadar geçerli
-Bang & Olufsen Beoplay H5 Bluetooth Kulakiçi Kulak: 729 TL
www.amazon.com.tr/dp/B01G48RH20
-MSI 27" OPTIX MAG272C
www.amazon.com.tr/dp/B07XZFHXJQ
Saat 23.00’e kadar geçerli
-HP Smart Tank 615 1999 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07TSQJ1TC
Saat 23.00’e kadar geçerli
-iPhone 11 Pro Max 256 GB 15183 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07XZN3KC5?th=1
-Saat 23.00’e kadar geçerli
www.amazon.com.tr/dp/B07TZN95H1/?th=1&psc=1
-United Colors of Benetton Benetton Polo erkek çocuk t-shirt 56 TL
Saat 23.00’e kadar geçerli
-Speedo marka ürünlerde fırsat
www.amazon.com.tr/auto-dlp/c335d77e?marketplaceId=A33AVAJ2PDY3EV&showVariations=false
1 Aralık 2020’ye kadar geçerli
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