Amazon'da 1000 TL altındaki indirimli teknolojik ürünler

- Amazon'da en uygun fiyata satılan 1.000 TL altındaki ürünler
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- Yorumlar
İndirim dönemi boyunca fiyatıyla dikkat çeken telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon gibi ürünleri sizin için listelemiştik. Şimdi de 1.000 TL altında fiyata satın alabileceğiniz ve diğer sitelere göre en uygun fiyata satılan ürünleri listeledik.
Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım Fırsatları
Amazon'da en uygun fiyata satılan 1.000 TL altındaki ürünler
İndirimli Akıllı Saatler
- Polosmart PSSW01: 105 TL
- realme Techlife Watch S100: 699 TL
- General Mobile Watch: 789 TL
İndirimli TWS Bluetooth Kulaklıklar
- General Mobile GM Pods 2: 399 TL
- General Mobile GM Pods 2 Pro: 582 TL
- EarFun Free 2: 699 TL
- JBL Wave 100TWS: 701 TL
- EarFun Free Pro: 899 TL
- JBL Tune 225: 918 TL
İndirimli Bluetooth Hoparlörler
- Mikado MD-54BT 13W: 331 TL
- ttec Dynamite: 371 TL
- JBL Go3: 613 TL
- Frisby 2.1 Bluetooth Hoparlör: 182 TL
İndirimli Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık
- Urbanears Plattan II: 596 TL
- Philips TAH5205: 669 TL
- Sennheiser HD 250BT: 749 TL
İndirimli Powerbank Taşınabilir Şarj Cihazları
- Dexim AM75 10.000 mAh: 149 TL
- Dexim Sy15 Led Ekranlı 10.000 mAh: 169 TL
- Tp Link TL-PB10000 10.000 mAh: 179 TL
- Mojue by ttec PB07 10.000mAh PD 20W: 179 TL
- Mojue by ttec PB10 20.000mAh PD 20W: 269 TL
İndirimli Klavye ve Fare
- A4 Tech Fg10 Kablosuz Mouse: 111 TL
- Xiaomi Mi Dual Mode Silent Edition Mouse: 200 TL
- A4 Tech FG1010 Klavye Fare Seti: 286 TL
- Inca Mekanik Hisli Klavye: 116 TL
- Bloody B640 Mekanik Klavye: 340 TL
İndirimli RAM
- Longline 16GB DDR4 2400MHz: 949 TL
- Longline 8GB DDR4 2400MHz: 494 TL
- Longline 8GB DDR4 2133MHz Notebook: 595 TL
- Lexar 64GB MicroSDXC U3 Hafıza Kartı: 151 TL
- Lexar 128GB MicroSDXC U3 Hafıza Kartı: 276 TL
İndirimli Şarj Cihazları
- Spigen SteadiBoost 27W USB-C Şarj Cihazı: 179 TL
- S-link 5W Lightning Kablo ve Adaptör: 52 TL
- S-link 18W Qualcomm 3.0 Sarj Cihazi ve USB-C Kablo: 97 TL
- Baseus Speed Mini, USB-C 20W PD: 99 TL
- Baseus Simple Stylish Kablosuz Şarj Cihazı 10W: 169 TL
- Anker PowerPort Atom III Slim 4 Çıkışlı 65W: 758 TL
Diğer İndirimli Ürünler
- MSI VGA GT 710 Ekran Kartı: 875 TL
- MF Product Atlas 0232 Drone 720p: 536 TL
- Oral-B Pro Frozen İkili Diş Fırçası: 477
- TP-Link Tapo C100 Ev Wi-Fi Kamera 1080p: 509 TL
- Xiaomi Mi 360° Camera 1080p: 588 TL
- Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi: 992 TL
- TP-Link RE300 Wi-Fi Güçlendirici: 439 TL
- Dark RangeMAX Wifi Güçlendirici: 216 TL
- TP-Link TL-WA860RE Priz Soketli Wi-Fi Güçlendirici: 249 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence