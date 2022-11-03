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    Anlık Bildirim

    Amazon'da 1000 TL altındaki indirimli teknolojik ürünler

    Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri devam ediyor. 1000 TL altında satılan ve diğer sitelere göre cazip fiyatlı bluetooth kulaklık, hoparlör, klavye, fare gibi ürünleri listeledik.
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    Amazon'da indirimli 1000 TL altındaki teknolojik ürünler Tam Boyutta Gör
    Bu hafta başlayan Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları, 30 Kasım'a kadar devam edecek. 7 Kasım'a kadarki fırsatlardan sadece Prime üyeleri faydalanacak. Sonrasında tüm müşteriler indirimlerden yararlanabilecek.

    İndirim dönemi boyunca fiyatıyla dikkat çeken telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon gibi ürünleri sizin için listelemiştik. Şimdi de 1.000 TL altında fiyata satın alabileceğiniz ve diğer sitelere göre en uygun fiyata satılan ürünleri listeledik.

    Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım Fırsatları

    Amazon'da en uygun fiyata satılan 1.000 TL altındaki ürünler

    İndirimli Akıllı Saatler

    İndirimli TWS Bluetooth Kulaklıklar

    İndirimli Bluetooth Hoparlörler

    İndirimli Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık

    İndirimli Powerbank Taşınabilir Şarj Cihazları

    İndirimli Klavye ve Fare

    İndirimli RAM

    İndirimli Şarj Cihazları

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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