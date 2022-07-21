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    Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 21 Temmuz

    Amazon'da sadece 21 Temmuz'da geçerli flaş indirimleri sizin için listeledik. Bugün saat 23.59'a kadar flaş indirimlerden faydalanabilirsiniz.                          
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    Amazon'da sadece bugüne özel Prime fırsatları 21 Temmuz
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    Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler mevcut. İndirimler 25 Temmuz’da sona erecek.

    Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenileniyor. Bu içeriğimizde sadece bugüne özel indirimleri listeledik.

    İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

    200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki 

    Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 16 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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