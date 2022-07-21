Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 21 Temmuz

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Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler mevcut. İndirimler 25 Temmuz’da sona erecek.

Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenileniyor. Bu içeriğimizde sadece bugüne özel indirimleri listeledik.

İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Amazon’da 200 TL altında indirimli teknolojik ürünler 1 gün önce eklendi

200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki

Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali

Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (21 Temmuz)

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Amazon'da sadece bugüne özel Prime fırsatları 21 Temmuz