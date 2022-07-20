Amazon Prime indirimlerinden 200 TL bütçeyle satın alabileceğiniz teknolojik ürünler

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Bu hafta başlayan Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimleri 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Çeşitli başlıklar altında öne çıkan indirimli ürünleri sizler için listelemiştik. Bu defa 200 TL altında fiyata satılan ürünleri teker teker araştırdık ve uygun fiyatıyla dikkat çıkan indirimli ürünleri listeledik.

Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali

Amazon'da 200 TL altındaki teknolojik ürünler

Amazon Prime için TL indirim ve puan kampanyaları 23 sa. önce eklendi

İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor

Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Özel indirimler, ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

50 TL hediye çeki

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyeleri, sonraki alışverişlerinde kullanabileceği 50 TL değerinde Amazon hediye kartı kazanacak.

Hediye çeki kampanyasının detayları: https://www.amazon.com.tr/b?node=29518226031

Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali

Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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Amazon’da 200 TL altında indirimli teknolojik ürünler