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    Amazon Prime indirimlerinden 200 TL bütçeyle satın alabileceğiniz teknolojik ürünler

    Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimleri devam ediyor. Bu içeriğimizde piyasaya göre uygun fiyata satın alabileceğiniz 200 TL altındaki teknolojik ürünleri listeliyoruz.
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    Amazon’da 200 TL altında indirimli teknolojik ürünler
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    Bu hafta başlayan Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimleri 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Çeşitli başlıklar altında öne çıkan indirimli ürünleri sizler için listelemiştik. Bu defa 200 TL altında fiyata satılan ürünleri teker teker araştırdık ve uygun fiyatıyla dikkat çıkan indirimli ürünleri listeledik.

    Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon'da 200 TL altındaki teknolojik ürünler

    İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor

    Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Özel indirimler, ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

    50 TL hediye çeki

    Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyeleri, sonraki alışverişlerinde kullanabileceği 50 TL değerinde Amazon hediye kartı kazanacak.

    Hediye çeki kampanyasının detayları: https://www.amazon.com.tr/b?node=29518226031

    Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    billy brown 3 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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