Amazon Prime indirimlerinden 200 TL bütçeyle satın alabileceğiniz teknolojik ürünler

- Amazon'da 200 TL altındaki teknolojik ürünler
- İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor
- 50 TL hediye çeki
- Yorumlar
Bu hafta başlayan Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimleri 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Çeşitli başlıklar altında öne çıkan indirimli ürünleri sizler için listelemiştik. Bu defa 200 TL altında fiyata satılan ürünleri teker teker araştırdık ve uygun fiyatıyla dikkat çıkan indirimli ürünleri listeledik.
Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon'da 200 TL altındaki teknolojik ürünler
- Logitech M170 Kablosuz Mouse: 79 TL
- Next Kanky HD Uydu Alıcı: 187 TL
- Logitech G G102 Kablolu Gaming Mouse: 187,90 TL
- MSI Clutch GM11 Gaming Mouse: 174,90 TL
- Logitech MK120 Klavye Mouse Set: 199 TL
- Anker PowerPort III Nano 20W USB-C Şarj Adaptörü: 169 TL
- SanDisk Cruzer Blade 32GB USB Bellek: 39,99 TL
- Sony Mdrex15Apb Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 89 TL
- mojue by ttec TW03 TWS Bluetooth Kulaklık: 199 TL
- Frisby FS-178BT-BL Bluetooth Hoparlör: 76,50 TL
- Baseus Bipow Dijital Ekranlı 20W 10.000 mAh Powerbank: 181,11 TL
- Baseus Mini Ja 10.000 mAh Powerbank: 116,23 TL
- IKEA Bergenes Bambu Cep Telefonu ve Tablet Tutucu: 15,71TL
- Şarjlı Mini Vantilatör: 49,90 TL
- HYTECH 70x30 Gaming Mouse Pad: 33,75 TL
- Bloody B-080 Mouse Pad Large: 79,94 TL
- Baseus Stable Araç İçi Telefon Tutucu: 28,95 TL
- Wiwu 34976 Airpods Pro Kılıf: 48,87 TL
- Alfais 4429 USB 3.0 to Type C Dönüştürücü: 10,45 TL
- Baseus Cafule Serisi Lightning Kablo 0.5m: 29,47 TL
- Baseus Cafule Special Edition Lightning Kablo 1m: 39,86 TL
- Baseus Fabric 3 in 1 USB Kablo: 55,57 TL
- Anker PowerLine 0.9m Micro USB Kablo: 42,90 TL
- Ugreen Örgülü 1.5m Micro USB Kablo: 59,99 TL
- Baseus Purple Ring 1m USB Kablo: 29,92 TL
İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor
Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Özel indirimler, ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyeleri, sonraki alışverişlerinde kullanabileceği 50 TL değerinde Amazon hediye kartı kazanacak.
Hediye çeki kampanyasının detayları: https://www.amazon.com.tr/b?node=29518226031
Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak FırsatlarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş