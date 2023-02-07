Amazon, Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katıldı: Satın alacağınız ürünler deprem bölgesine gönderilecek

Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği Ürünleri
Gıda, mont, bot, powerbank, çorap, ısıtıcı gibi ürünler uygun fiyata listeleniyor. Bu listeden satın alacağınız ürünlerden herhangi bir komisyon kesilmeyecek ve ek gelir elde edilmeyecek. Ürünler doğrudan deprem bölgesine ulaştırılacak. AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfasında listelenen ürünleri sepete ekleyip, adres kısmında “AFAD Bağış Noktası” seçeneğini seçerek deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların giderilmesine destek olabilirsiniz.
Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği Ürünleri
Amazon’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
“Ticaret Bakanlığımızın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği çerçevesinde Amazon Türkiye olarak, en uygun fiyata ürün temin etmek için azami çaba göstermekteyiz. Amazon Türkiye’de listelenen ürün fiyatları ile diğer firmalar tarafından sağlanan ürün fiyatları arasında fiyat farklılıkları olabileceğini, bu durumun herhangi bir ticari gerekçeden kaynaklanmadığını dikkatinize sunarız. Bağışların doğru adrese ulaşması için, satın alma adımından sonra "AFAD Bağış Noktası" adresini seçmenizi önemle hatırlatırız.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?