Amazon, Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katıldı: Satın alacağınız ürünler deprem bölgesine gönderilecek

Tam Boyutta Gör Amzazon, Ticaret Bakanlığı iş birliği ile başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne katıldı. Deprem bölgesinde acil ihtiyaç bulunan ürünler Deprem Yardımlaşam Seferberliği başlığı altında listelendi. Bu listeden satın alacağınız ürünler, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği Ürünleri

Gıda, mont, bot, powerbank, çorap, ısıtıcı gibi ürünler uygun fiyata listeleniyor. Bu listeden satın alacağınız ürünlerden herhangi bir komisyon kesilmeyecek ve ek gelir elde edilmeyecek. Ürünler doğrudan deprem bölgesine ulaştırılacak. AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfasında listelenen ürünleri sepete ekleyip, adres kısmında “AFAD Bağış Noktası” seçeneğini seçerek deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların giderilmesine destek olabilirsiniz.

Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği Ürünleri

E-ticarette "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" başladı 5 sa. önce eklendi

Amazon’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Ticaret Bakanlığımızın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği çerçevesinde Amazon Türkiye olarak, en uygun fiyata ürün temin etmek için azami çaba göstermekteyiz. Amazon Türkiye’de listelenen ürün fiyatları ile diğer firmalar tarafından sağlanan ürün fiyatları arasında fiyat farklılıkları olabileceğini, bu durumun herhangi bir ticari gerekçeden kaynaklanmadığını dikkatinize sunarız. Bağışların doğru adrese ulaşması için, satın alma adımından sonra "AFAD Bağış Noktası" adresini seçmenizi önemle hatırlatırız.”

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Amazon, Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katıldı