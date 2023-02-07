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    Amazon, Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katıldı: Satın alacağınız ürünler deprem bölgesine gönderilecek

    Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne Amazon Türkiye katıldı. İhtiyaç duyulan ürünler listelendi. Listeden satın alacağınız ürünler deprem bölgesine ulaştırılacak.
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    Amazon, Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katıldı Tam Boyutta Gör
    Amzazon, Ticaret Bakanlığı iş birliği ile başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne katıldı. Deprem bölgesinde acil ihtiyaç bulunan ürünler Deprem Yardımlaşam Seferberliği başlığı altında listelendi. Bu listeden satın alacağınız ürünler, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

    Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği Ürünleri

    Gıda, mont, bot, powerbank, çorap, ısıtıcı gibi ürünler uygun fiyata listeleniyor. Bu listeden satın alacağınız ürünlerden herhangi bir komisyon kesilmeyecek ve ek gelir elde edilmeyecek. Ürünler doğrudan deprem bölgesine ulaştırılacak. AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfasında listelenen ürünleri sepete ekleyip, adres kısmında “AFAD Bağış Noktası” seçeneğini seçerek deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların giderilmesine destek olabilirsiniz.

    Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği Ürünleri

    Amazon’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

    “Ticaret Bakanlığımızın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği çerçevesinde Amazon Türkiye olarak, en uygun fiyata ürün temin etmek için azami çaba göstermekteyiz. Amazon Türkiye’de listelenen ürün fiyatları ile diğer firmalar tarafından sağlanan ürün fiyatları arasında fiyat farklılıkları olabileceğini, bu durumun herhangi bir ticari gerekçeden kaynaklanmadığını dikkatinize sunarız. Bağışların doğru adrese ulaşması için, satın alma adımından sonra "AFAD Bağış Noktası" adresini seçmenizi önemle hatırlatırız.”

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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