Amazon duyurdu: Prime Video servisi reklamlı oluyor!

- Prime aboneliğine ek ücretlendirme
- 2024'te uygulamaya geçilecek
- Amazon Prime üyeliği ne kadar?
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Prime aboneliğine ek ücretlendirme
Amazon, Prime aboneliği kapsamında Amazon Studios tarafından üretilen Amazon orijinal içeriklerinin yanı sıra film, dizi, şovları içeren Prime Video servisini sunuyor. Şimdiye kadar platformdaki içerikler reklamsız olarak sunuluyordu ancak 2024 yılı itibarıyla bu değişecek.
2024'te uygulamaya geçilecek
Kullanıcıların reklamsız izleme deneyimi için Prime abonelik ücretine ek olarak ayda 3 dolar ödemeleri gerekecek. Bu fiyatlandırma elbette Amerika için geçerli. Amazon, reklamsız aboneliğin fiyatını diğer ülkeler için belirli olmayan bir tarihte açıklayacağını söyledi.
Platformda kaç reklam gösterilecek bilinmiyor. Saatte yaklaşık dört dakikalık reklam gösterileceği söyleniyor. Reklamlar ilk olarak ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada’da 2024 başında sunulacak. Yılın ilerleyen aylarında Fransa, İtalya, İspanya, Meksika, Avustralya’da uygulanacak. 2024’te Prime üyeliğinde artış yapılmayacak.
Amazon Prime üyeliği ne kadar?
Amazon Prime Video servisini de kapsayan Prime üyeliği Türkiye’de aylık 39 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.