Tam Boyutta Gör Amazon’un film-dizi izleme platformu Prime Video, yakında reklamlı oluyor. Kullanıcılar, içerikleri reklamsız izlemek için aylık Prime aboneliklerine ek ücret ödeyecek.

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Prime aboneliğine ek ücretlendirme

Amazon, Prime aboneliği kapsamında Amazon Studios tarafından üretilen Amazon orijinal içeriklerinin yanı sıra film, dizi, şovları içeren Prime Video servisini sunuyor. Şimdiye kadar platformdaki içerikler reklamsız olarak sunuluyordu ancak 2024 yılı itibarıyla bu değişecek.

2024'te uygulamaya geçilecek

Kullanıcıların reklamsız izleme deneyimi için Prime abonelik ücretine ek olarak ayda 3 dolar ödemeleri gerekecek. Bu fiyatlandırma elbette Amerika için geçerli. Amazon, reklamsız aboneliğin fiyatını diğer ülkeler için belirli olmayan bir tarihte açıklayacağını söyledi.

Platformda kaç reklam gösterilecek bilinmiyor. Saatte yaklaşık dört dakikalık reklam gösterileceği söyleniyor. Reklamlar ilk olarak ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada’da 2024 başında sunulacak. Yılın ilerleyen aylarında Fransa, İtalya, İspanya, Meksika, Avustralya’da uygulanacak. 2024’te Prime üyeliğinde artış yapılmayacak.

Amazon Prime üyeliği ne kadar?

Amazon Prime Video servisini de kapsayan Prime üyeliği Türkiye’de aylık 39 TL.

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Amazon duyurdu: Prime Video servisi reklamlı oluyor!