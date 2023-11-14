Amazon oyun bölümü 180 kişiyi işten çıkarıyor

Amazon Gaming sallantıda
Gelen bilgilere göre Amazon Gaming bölümü toplamda 180 kişinin işine son veriyor. İşten çıkarma Amazon’un desteklediği Crown Twitch kanalını ve geliştiricilere destek ekibini etkiliyor. Özellikle orijinal diziler ve içeriklerle oyunculara programcılık gibi katma değerli hizmetler sunmayı amaçlayan Crown kanalının kapatılacağı açıklandı. Kanala Intel ve Progressive gibi büyük firmalar sponsor olmuştu.
Amazon Gaming bundan sonra oyunculara ücretsiz oyun sunma gibi büyümeyi sağlayan projelere daha fazla odaklanacak. Geçtiğimiz Nisan ayında bölümden 100 kişinin daha işine son verilmişti. Amazon genelinde ise son 1 yılda 27 bin kişi işten çıkarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.