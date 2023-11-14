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    Amazon oyun bölümü 180 kişiyi işten çıkarıyor

    Amazon Gaming bölümünde depre: Bu hafta180 kişiye bu hafta işten çıkışı verilirken Crown Twitch kanalı da beklenen etkileşim sayısına ulaşamadığı için kapatılıyor. 
    Amazon Gaming Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda en büyük işten çıkarmalara imza atan firmalardan birisi haline gelen Amazon, halen yeniden yapılanmayı tamamlamadı. Bu hafta da firmanın oyun bölümünden önemli sayıda kişinin işine son verildi.

    Amazon Gaming sallantıda

    Gelen bilgilere göre Amazon Gaming bölümü toplamda 180 kişinin işine son veriyor. İşten çıkarma Amazon’un desteklediği Crown Twitch kanalını ve geliştiricilere destek ekibini etkiliyor. Özellikle orijinal diziler ve içeriklerle oyunculara programcılık gibi katma değerli hizmetler sunmayı amaçlayan Crown kanalının kapatılacağı açıklandı. Kanala Intel ve Progressive gibi büyük firmalar sponsor olmuştu.

    Amazon Gaming bundan sonra oyunculara ücretsiz oyun sunma gibi büyümeyi sağlayan projelere daha fazla odaklanacak. Geçtiğimiz Nisan ayında bölümden 100 kişinin daha işine son verilmişti. Amazon genelinde ise son 1 yılda 27 bin kişi işten çıkarıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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