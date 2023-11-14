Amazon oyun bölümü 180 kişiyi işten çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda en büyük işten çıkarmalara imza atan firmalardan birisi haline gelen Amazon, halen yeniden yapılanmayı tamamlamadı. Bu hafta da firmanın oyun bölümünden önemli sayıda kişinin işine son verildi.

Amazon Gaming sallantıda

Gelen bilgilere göre Amazon Gaming bölümü toplamda 180 kişinin işine son veriyor. İşten çıkarma Amazon’un desteklediği Crown Twitch kanalını ve geliştiricilere destek ekibini etkiliyor. Özellikle orijinal diziler ve içeriklerle oyunculara programcılık gibi katma değerli hizmetler sunmayı amaçlayan Crown kanalının kapatılacağı açıklandı. Kanala Intel ve Progressive gibi büyük firmalar sponsor olmuştu.

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Amazon Gaming bundan sonra oyunculara ücretsiz oyun sunma gibi büyümeyi sağlayan projelere daha fazla odaklanacak. Geçtiğimiz Nisan ayında bölümden 100 kişinin daha işine son verilmişti. Amazon genelinde ise son 1 yılda 27 bin kişi işten çıkarıldı.

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Amazon halen işten çıkarmalara devam ediyor