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    Anlık Bildirim

    Amazon, hatasız teslimatlar için yapay zekayı kullanıyor

    Amazon, yapay zekayı iş akışlarına entegre etmeyi sürdürüyor. Firma bugün yaptığı açıklamada hasarlı ve hatalı teslimatları azaltmak için üretken yapay zekayı kullandığını duyurdu.

    Amazon, hatasız teslimatlar için yapay zekayı kullanıyor Tam Boyutta Gör

    Dünya üzerindeki tüm şirketler bir şekilde yapay zekayı iş akışlarına entegre etmeye çalışıyor ve bunlardan birisi de teknoloji devi Amazon. Firma, hatalı veya hasarlı bir ürünü müşterilerine göndermemek için “Project P.I.” olarak adlandırılan bir yapay zeka modeli kullandığını duyurdu.

    Hatasız teslimatlar için yapay zeka dönemi

    Üretken yapay zeka ve bilgisayarla görü teknolojilerinin bir kombinasyonunu kullanan Project P.I., hasarlı ürün, yanlış renk veya boyut gibi kusurları, ürünler müşterilere ulaşmadan önce ortaya çıkarabiliyor. Bu işlem, ilgili siparişler müşterilere ulaşmadan önce sipariş karşılama merkezinde gerçekleşiyor.

    Bir ürün müşteriye gönderilmeden önce, Project P.I.'nin ürünü taramak ve bükülmüş bir kitap kapağı gibi herhangi bir kusuru tespit etmek için görüntüleri değerlendirmek üzere bilgisayarla görü yeteneklerini kullanıyor. Bir kusur bulunursa, Amazon ürünü müşteriye gönderilmemesi için ayırıyor ve benzer ürünler üzerindeki araştırmalarını derinleştiriyor. Project P.I.'nin işaretlediği ürünleri inceleyen Amazon çalışanları daha sonra ürünün Amazon'un Second Chance platformunda indirimli bir fiyattan yeniden satılmaya uygun olup olmadığına karar veriliyor.

    Amazon’a göre bu sistem, insan çalışanlar için ekstra bir çift göz görevi görüyor ve Kuzey Amerika'daki birkaç sipariş karşılama merkezinde manuel denetimlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Teknolojinin 2024 yılı boyunca başka merkezlere de yayılması bekleniyor.

    Buna paralel olarak Amazon ekipleri, olumsuz müşteri deneyimlerinin temel nedenini araştırmak için Multi-Modal LLM (MLLM), yani çok modlu modeller kullanan üretken bir yapay zeka sisteminden yararlanıyor. Sistem önce müşteri geri bildirimlerini gözden geçiriyor ve ardından soruna neyin yol açtığını doğrulamak için sipariş karşılama merkezlerindeki Project P.I.'dan ve diğer veri kaynaklarından alınan görüntüleri analiz ediyor. Amazon bu teknolojiyi, platformdaki bağımsız satılacıların daha az hasarlı/yanlış ürün göndermesine yardımcı olmak ve böylece toplam iade sayısını azaltmak için kullanmak istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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