Amazon, hatasız teslimatlar için yapay zekayı kullanıyor

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Dünya üzerindeki tüm şirketler bir şekilde yapay zekayı iş akışlarına entegre etmeye çalışıyor ve bunlardan birisi de teknoloji devi Amazon. Firma, hatalı veya hasarlı bir ürünü müşterilerine göndermemek için “Project P.I.” olarak adlandırılan bir yapay zeka modeli kullandığını duyurdu.

Hatasız teslimatlar için yapay zeka dönemi

Üretken yapay zeka ve bilgisayarla görü teknolojilerinin bir kombinasyonunu kullanan Project P.I., hasarlı ürün, yanlış renk veya boyut gibi kusurları, ürünler müşterilere ulaşmadan önce ortaya çıkarabiliyor. Bu işlem, ilgili siparişler müşterilere ulaşmadan önce sipariş karşılama merkezinde gerçekleşiyor.

Bir ürün müşteriye gönderilmeden önce, Project P.I.'nin ürünü taramak ve bükülmüş bir kitap kapağı gibi herhangi bir kusuru tespit etmek için görüntüleri değerlendirmek üzere bilgisayarla görü yeteneklerini kullanıyor. Bir kusur bulunursa, Amazon ürünü müşteriye gönderilmemesi için ayırıyor ve benzer ürünler üzerindeki araştırmalarını derinleştiriyor. Project P.I.'nin işaretlediği ürünleri inceleyen Amazon çalışanları daha sonra ürünün Amazon'un Second Chance platformunda indirimli bir fiyattan yeniden satılmaya uygun olup olmadığına karar veriliyor.

Amazon’a göre bu sistem, insan çalışanlar için ekstra bir çift göz görevi görüyor ve Kuzey Amerika'daki birkaç sipariş karşılama merkezinde manuel denetimlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Teknolojinin 2024 yılı boyunca başka merkezlere de yayılması bekleniyor.

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Buna paralel olarak Amazon ekipleri, olumsuz müşteri deneyimlerinin temel nedenini araştırmak için Multi-Modal LLM (MLLM), yani çok modlu modeller kullanan üretken bir yapay zeka sisteminden yararlanıyor. Sistem önce müşteri geri bildirimlerini gözden geçiriyor ve ardından soruna neyin yol açtığını doğrulamak için sipariş karşılama merkezlerindeki Project P.I.'dan ve diğer veri kaynaklarından alınan görüntüleri analiz ediyor. Amazon bu teknolojiyi, platformdaki bağımsız satılacıların daha az hasarlı/yanlış ürün göndermesine yardımcı olmak ve böylece toplam iade sayısını azaltmak için kullanmak istiyor.

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Amazon, hatasız teslimatlar için yapay zekayı kullanıyor