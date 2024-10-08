Amazon, OTT platformu MX Player'ı satın alma işlemini tamamladı

Amazon satın almayla ilgili finansal detayları açıklamadı
MX Player ile miniTV'nin birleşmesinin ardındaki temel amaç premium ücretsiz eğlenceyi daha geniş bir kitleye ulaştırmak olarak görülüyor. Şirketten yapılan resmi açıklamada, "Amazon bu satın almayla Hindistan'ın en popüler iki ücretsiz AVOD (veya reklam destekli isteğe bağlı video) hizmetini - MX Player ve Amazon miniTV'yi tek bir hizmette - Amazon MX Player'da birleştiriyor" denildi.
Eylül ayında MX Player ve miniTV'nin bir araya geldiği hizmet 250 milyondan fazla tekil kullanıcıya ulaşmıştı. Orijinal şovlar, popüler filmler ve yerel dillerde seslendirilmiş uluslararası şovlar da dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesine erişebildiler.
Amazon, yeni platformda orijinal içeriklere yatırım yapmaya ve popüler dizilerin sezonlarını tekrar yayınlamaya devam edeceğine söz verdi. Bunun, reklam verenlere izleyicilerle ilişkilerini derinleştirme fırsatı vereceği belirtildi. Bu satın alma ve birleşme aynı zamanda Amazon'un abonelik tabanlı hizmeti Prime Video'yu da içeren Hindistan'ın yayın pazarındaki ayak izinin önemli ölçüde genişlemesini de işaret ediyor .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.