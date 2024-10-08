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Tam Boyutta Gör Amazon, büyük bir hamleyle Hindistan'ın en popüler ücretsiz OTT yayın platformlarından biri olan MX Player'ı satın aldı. Ayrıca şirket, yeni edinilen bu varlığı kendi içerik akış hizmeti miniTV ile birleştirdi. Bu birleşmeyle Amazon MX Player adlı yeni bir platform ortaya çıktı.

Amazon satın almayla ilgili finansal detayları açıklamadı

MX Player ile miniTV'nin birleşmesinin ardındaki temel amaç premium ücretsiz eğlenceyi daha geniş bir kitleye ulaştırmak olarak görülüyor. Şirketten yapılan resmi açıklamada, "Amazon bu satın almayla Hindistan'ın en popüler iki ücretsiz AVOD (veya reklam destekli isteğe bağlı video) hizmetini - MX Player ve Amazon miniTV'yi tek bir hizmette - Amazon MX Player'da birleştiriyor" denildi.

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Eylül ayında MX Player ve miniTV'nin bir araya geldiği hizmet 250 milyondan fazla tekil kullanıcıya ulaşmıştı. Orijinal şovlar, popüler filmler ve yerel dillerde seslendirilmiş uluslararası şovlar da dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesine erişebildiler.

Amazon, yeni platformda orijinal içeriklere yatırım yapmaya ve popüler dizilerin sezonlarını tekrar yayınlamaya devam edeceğine söz verdi. Bunun, reklam verenlere izleyicilerle ilişkilerini derinleştirme fırsatı vereceği belirtildi. Bu satın alma ve birleşme aynı zamanda Amazon'un abonelik tabanlı hizmeti Prime Video'yu da içeren Hindistan'ın yayın pazarındaki ayak izinin önemli ölçüde genişlemesini de işaret ediyor .

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Amazon, OTT platformu MX Player'ı satın alma işlemini tamamladı