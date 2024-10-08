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    Anlık Bildirim

    Amazon, OTT platformu MX Player'ı satın alma işlemini tamamladı

    Amazon, MX Player'ı satın alarak kendi miniTV'siyle birleştirdi ve Amazon MX Player adı altında birleşik bir hizmet ortaya koydu. Bu birleşmenin yayın deneyimlerini iyileştirmesi bekleniyor.
    Amazon, OTT platformu MX Player'ı satın alma işlemini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Amazon, büyük bir hamleyle Hindistan'ın en popüler ücretsiz OTT yayın platformlarından biri olan MX Player'ı satın aldı. Ayrıca şirket, yeni edinilen bu varlığı kendi içerik akış hizmeti miniTV ile birleştirdi. Bu birleşmeyle Amazon MX Player adlı yeni bir platform ortaya çıktı.

    Amazon satın almayla ilgili finansal detayları açıklamadı

    MX Player ile miniTV'nin birleşmesinin ardındaki temel amaç premium ücretsiz eğlenceyi daha geniş bir kitleye ulaştırmak olarak görülüyor. Şirketten yapılan resmi açıklamada, "Amazon bu satın almayla Hindistan'ın en popüler iki ücretsiz AVOD (veya reklam destekli isteğe bağlı video) hizmetini - MX Player ve Amazon miniTV'yi tek bir hizmette - Amazon MX Player'da birleştiriyor" denildi.

    Eylül ayında MX Player ve miniTV'nin bir araya geldiği hizmet 250 milyondan fazla tekil kullanıcıya ulaşmıştı. Orijinal şovlar, popüler filmler ve yerel dillerde seslendirilmiş uluslararası şovlar da dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesine erişebildiler.

    Amazon, yeni platformda orijinal içeriklere yatırım yapmaya ve popüler dizilerin sezonlarını tekrar yayınlamaya devam edeceğine söz verdi. Bunun, reklam verenlere izleyicilerle ilişkilerini derinleştirme fırsatı vereceği belirtildi. Bu satın alma ve birleşme aynı zamanda Amazon'un abonelik tabanlı hizmeti Prime Video'yu da içeren Hindistan'ın yayın pazarındaki ayak izinin önemli ölçüde genişlemesini de işaret ediyor .

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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