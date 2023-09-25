Amazon, yapay zekaya 4 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor

Tam Boyutta Gör E-ticaret devi Amazon, hızla büyüyen yapay zeka sektöründe önemli bir adım atarak Anthropic’e 4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Amazon’un bu büyük yapay zeka yatırımı Microsoft, Meta, Google ve Nvidia gibi rakiplerinin son dönemdeki hamleleriyle örtüşüyor. Büyük teknoloji firmaları ve bu firmalardaki uzmanlar, yapay zekayı sektördeki bir sonraki devrim olarak görüyor.

Amazon, yarışta geri kalmayacak

Amazon, Google'ın Bard'ı ve Microsoft destekli OpenAI gibi yapay zeka destekli, metin analiz eden bir sohbet robotu geliştiren Anthropic'in azınlık hissesi için başlangıçta 1,25 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Anlaşmanın bir parçası olarak Amazon, Anthropic'teki yatırımını toplam 4 milyar dolara çıkarma seçeneğine sahip olduğunun altını çizdi.

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Google'ın da yatırımcıları arasında yer aldığı Anthropic, önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara kadar para toplamayı hedefliyor. Bu ayın başlarında sohbet robotu Claude 2'nin tüketiciye yönelik ilk premium abonelik planını başlatan Anthropic, günümüzün en güçlü yapay zekasından 10 kat daha yetenekli olan ve geçici olarak "Claude-Next" olarak adlandırılan bir model oluşturmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bu hedeflere ulaşmak tamamen parayla ilgili. Anthropic, bu gelişmenin önümüzdeki 18 ay içinde bir milyar dolar harcama gerektireceği konusunda uyarıyor. Microsoft’un yıllar içinde ChatGPT yaratıcısı OpenAI'a 11 milyar dolar kadar yatırım yaptığını belirtelim. OpenAI’ın Microsoft gibi sınırsız mali gücü olan bir devle ortaklık kurması gibi Anthropic de cebi derin olan Amazon ile hedeflerine ulaşmayı umuyor. Amazon, gerekli olan maddi kaynağı Anthropic’e sunabilecek güçte.

Amazon, yatırım anlaşmasının bir parçası olarak Anthropic'in güvenlik araştırması ve gelecekteki temel model geliştirme de dahil olmak üzere kritik iş yükleri için Amazon Web Services’i birincil bulut sağlayıcısı olarak kullanacağını söyledi. Anthropic ayrıca gelecekteki temel modellerini oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için AWS Trainium ve Inferentia çiplerini kullanacak. Amazon CEO'su Andy Jassy, Anthropic ile kısa ve uzun vadede müşteri deneyimini iyileştirebileceklerini söyledi.

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Amazon, yapay zekaya 4 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor