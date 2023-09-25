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    Anlık Bildirim

    Amazon, yapay zekaya 4 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor

    Yapay zeka endüstrisindeki yatırımlar artarak devam ediyor. Kısa süre önce Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.
    Amazon, yapay zekaya 4 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    E-ticaret devi Amazon, hızla büyüyen yapay zeka sektöründe önemli bir adım atarak Anthropic’e 4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Amazon’un bu büyük yapay zeka yatırımı Microsoft, Meta, Google ve Nvidia gibi rakiplerinin son dönemdeki hamleleriyle örtüşüyor. Büyük teknoloji firmaları ve bu firmalardaki uzmanlar, yapay zekayı sektördeki bir sonraki devrim olarak görüyor.

    Amazon, yarışta geri kalmayacak

    Amazon, Google'ın Bard'ı ve Microsoft destekli OpenAI gibi yapay zeka destekli, metin analiz eden bir sohbet robotu geliştiren Anthropic'in azınlık hissesi için başlangıçta 1,25 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Anlaşmanın bir parçası olarak Amazon, Anthropic'teki yatırımını toplam 4 milyar dolara çıkarma seçeneğine sahip olduğunun altını çizdi.

    Google'ın da yatırımcıları arasında yer aldığı Anthropic, önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara kadar para toplamayı hedefliyor. Bu ayın başlarında sohbet robotu Claude 2'nin tüketiciye yönelik ilk premium abonelik planını başlatan Anthropic, günümüzün en güçlü yapay zekasından 10 kat daha yetenekli olan ve geçici olarak "Claude-Next" olarak adlandırılan bir model oluşturmayı planlıyor.

    Amazon, yapay zekaya 4 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bu hedeflere ulaşmak tamamen parayla ilgili. Anthropic, bu gelişmenin önümüzdeki 18 ay içinde bir milyar dolar harcama gerektireceği konusunda uyarıyor. Microsoft’un yıllar içinde ChatGPT yaratıcısı OpenAI'a 11 milyar dolar kadar yatırım yaptığını belirtelim. OpenAI’ın Microsoft gibi sınırsız mali gücü olan bir devle ortaklık kurması gibi Anthropic de cebi derin olan Amazon ile hedeflerine ulaşmayı umuyor. Amazon, gerekli olan maddi kaynağı Anthropic’e sunabilecek güçte.

    Amazon, yatırım anlaşmasının bir parçası olarak Anthropic'in güvenlik araştırması ve gelecekteki temel model geliştirme de dahil olmak üzere kritik iş yükleri için Amazon Web Services’i birincil bulut sağlayıcısı olarak kullanacağını söyledi. Anthropic ayrıca gelecekteki temel modellerini oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için AWS Trainium ve Inferentia çiplerini kullanacak. Amazon CEO'su Andy Jassy, Anthropic ile kısa ve uzun vadede müşteri deneyimini iyileştirebileceklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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