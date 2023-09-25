Amazon, yapay zekaya 4 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor

Amazon, yarışta geri kalmayacak
Amazon, Google'ın Bard'ı ve Microsoft destekli OpenAI gibi yapay zeka destekli, metin analiz eden bir sohbet robotu geliştiren Anthropic'in azınlık hissesi için başlangıçta 1,25 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Anlaşmanın bir parçası olarak Amazon, Anthropic'teki yatırımını toplam 4 milyar dolara çıkarma seçeneğine sahip olduğunun altını çizdi.
Google'ın da yatırımcıları arasında yer aldığı Anthropic, önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara kadar para toplamayı hedefliyor. Bu ayın başlarında sohbet robotu Claude 2'nin tüketiciye yönelik ilk premium abonelik planını başlatan Anthropic, günümüzün en güçlü yapay zekasından 10 kat daha yetenekli olan ve geçici olarak "Claude-Next" olarak adlandırılan bir model oluşturmayı planlıyor.
Amazon, yatırım anlaşmasının bir parçası olarak Anthropic'in güvenlik araştırması ve gelecekteki temel model geliştirme de dahil olmak üzere kritik iş yükleri için Amazon Web Services’i birincil bulut sağlayıcısı olarak kullanacağını söyledi. Anthropic ayrıca gelecekteki temel modellerini oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için AWS Trainium ve Inferentia çiplerini kullanacak. Amazon CEO'su Andy Jassy, Anthropic ile kısa ve uzun vadede müşteri deneyimini iyileştirebileceklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.