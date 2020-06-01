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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’den büyük sürpriz: Akıllı telefonlara Ryzen C7 yonga seti

    Ortaya çıkan bir görsel Navi 20x grafik birimi ile akıllı telefonlarda ışın izleme döneminin balşayacağını gösteriyor. AMD Ryzen C7 en önemli hamlelerden birisi olacak.
    1 gün
    5,9b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD’den büyük sürpriz: Akıllı telefonlara Ryzen C7 yonga seti
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    Samsung’un mobil pazarda Snapdragon ile rekabet edebilecek bir yonga seti geliştirmek adına AMD ile yaptığı iş birliğinden önemli sürprizler doğacak gibi. AMD Ryzen C7 yonga seti ortaya çıktı.

    AMD Ryzen C7 neler sunacak?

    Samsung bilindiği üzere amiral gemilerinde geniş ölçüde Exynos yonga seti kullanırken belirli ülkelerde de Snapdragon yonga setine yer veriyor. Bununla birlikte son 2-3 yıldır Exynos yonga setlerinin performans anlamında Snapdragon yonga setlerinden geride kaldığı ve aynı paraya böyle bir farkın olmasının hayal kırıklığı olduğu sık sık gündeme geliyor. Samsung bunun üzerine geçen yıl AMD ile ortaklık kurmaya karar vermişti.

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    Ortaklık kapsamında Samsung’un Exynos yonga setlerinde AMD tabanlı grafik birimi kullanması söz konusuydu. Böylece grafik konusunda Adreno ile yarışacak bir yonga seti ortaya çıkacaktı. Bugün sızdırılan bir görsel yonga seti çalışmalarının neye benzediği ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkardı.

    Görsele göre üzerinde çalışılan yonga seti Ryzen C7 adını taşıyor. Yonga setinin işlemci tarafında ARM var. 2 adet Cortex-X1 mimarisi tabanlı özel Gaugin Pro çekirdeği 3GHz hızında çalışırken, 2 adet Cortex-A78 tabanlı Gaugin çekirdeği 2.6GHz hızında ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği de 2GHz hızında çalışıyor.

    AMD’den büyük sürpriz: Akıllı telefonlara Ryzen C7 yonga seti
    Tam Boyutta Gör

    Grafik tarafında ise RDNA 2 yani Navi 2x üst seviye grafik mimarisini temel alan 4 çekirdekli bir birim yer alıyor. Bu birimin Adreno 650 biriminden yüzde 45 daha hızlı ve ilk kez ışın izleme teknolojisini mobil cihazlara getiriyor. Henüz masa üstü tarafında yeni yeni kendisine yer bulan ışın izleme teknolojisinin mobil oyunlarda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

    TSMC’nin 5nm süreci ile üretilecek olan Ryzen C7 yonga seti MediaTek’in çift SIM destekli ve verimlilik odaklı bir 5G modemini barındırıyor. Yonga setinde LPDDR5, WiFi 6 gibi pek çok modern standarda da destek yer alıyor.

    AMD Ryzen C7 son dönemde mobil dünyada gündeme gelen en önemli haberlerden birisi diyebiliriz. Elbette bu görsel resmi olarak doğrulanmadığı için kesinlik yok ancak AMD’nin Qualcomm 8cx dizüstü platformuna karşılık bir hamle yapacağı ihtimali kesin gibi.

    Bu bakımdan AMD Ryzen C7 biraz daha dizüstüne ve Chromebook modellerine yönelik bir yonga seti olabilir. Akıllı telefon pazarında muhtemelen bu konfigürasyonu Samsung Exynos yonga setinde göreceğiz zira AMD’nin de ortaklık kapsamında aynı yonga setini pazara sunması pek mümkün görünmüyor.



    https://www.techpowerup.com/267935/amd-ryzen-c7-smartphone-soc-specifications-listed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 1 gün en beğenilen
    Gün içinde hızlıca yetiştirildi haber DH adına güzel gelişme.

    hatırlatmakta yarar var AMD nin ilk mobil cihazlar için hazırladığı SoC değil 1998 da bir denemesi daha mevcut ortaokul dönemimde çok istediğim ama hiç bir zaman kavuşamadım Nokia 9110 Communicator ün kalbinde AMD Elan SC450 işlemcis yatar 486 işlemcisinden güç alır ve 33 mhz hızındadır.

    konumuza geri dönersek C7 dendiğine göre C3 C5 ve üst model C9 versiyonları da olacağa benziyor. güzel bir gelişme ilk etapta Samsung a özel olabilir ama sonrasında bir çok üretici en az bir modelinde Ryzen C serisine yer vereceğini düşünüyorum.

    olası bir Ryzen C9 ile PS Vita misali bir el konsolu yada Taşınabilir oyun konsolu misali özel bir Tablet yapılabilir.
    Gün içinde hızlıca yetiştirildi haber DH adına güzel gelişme. hatırlatmakta yarar var AMD nin ilk mobil cihazlar için hazırladığı SoC değil 1998 da bir ...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    teslanindayisi (Nicola Pasla) 1 gün aceleciburak
    Abimsin Nokia 9000 Serisinde 386 ve 486 işlemci kullanıldığını şimdi senden öğrendim.Türkiyenin böyle bilgi paylaşan insanlara ihtiyacı var.Bilgisini kendisine saklayanlara değil.
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    dugers (syt dgr) 1 gün
    Exynos Snapdragondan iyi olursa; Samsung bu seferde ülkemizde Snapdragon versiyon satmaya başlar.
    Yanıtla +13
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    ylodmr (Yılmaz R) 1 gün
    AMD sen güzel bir şeysin elinin değdiği her yere bir güzellik bir rekabet geliyor, buda son kullanıcıya indirim olarak dönüyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    RAIZEN 22 sa. ylodmr
    Zen 3 x570 altına gelmeyecek diye daha geçen hafta isyan ediyorduk, mâziyi çabuk unuttuk.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    TakemasterTR (Deniz ) 3 sa.
    15W TDP 4800U direkt takılabilirdi bence telefon kalınlaştırılarak.
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    seglopsi 4 sa.
    amd; intel'den sonra fiyatları iyice şişiren qualcomm'a da yargı dağıtacak gibi duruyor.



    daha doğrusu amd, sanıyorum ki odin tarafından oyun oynamak isteyenlerin maddi sebeplerden oyun oynayamaları üzerine intel ve qualcomm'a ettiği beddualar sonucu gönderilen bir kırbaç. swh.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Çok kimse bilmez, Adreno aslında AMD bin satmak zorunda kaldığı bir ürün.
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    zero fear 14 sa.
    Artık telefonlarımızın arka yüzeyinde de sahanda yumurta keyfi yaşayabileceğiz



































    Yo adamım yo yanlış geldin
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    Guaire (Tayfun ) 20 sa.
    Böyle bir rekabet gelirse güzel olabilir, ancak haber kaynağının kaynağı bir twitter adresi, twitter adresinin kaynağı Slashleaks, ama Slashleaks'te kaynak olarak gösterilen link kırık. Yani haberin aslında hiçbir kaynağı yok.
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    The Killing Road 1 gün
    Fake bu. Ryzen mobile zaten u ve h serisi işlemcilerin ailesi

    Klasik ekrem71 direk atlamış az teyit etmeden
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    dugers (syt dgr) 1 gün
    Exynos Snapdragondan iyi olursa; Samsung bu seferde ülkemizde Snapdragon versiyon satmaya başlar.
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    interwap (Volkan ) 1 gün
    Sansung Exynos ta RDNA 2 mobile kullanabilir ama bu AMD'nin kendi ürünü.
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    ylodmr (Yılmaz R) 1 gün
    AMD sen güzel bir şeysin elinin değdiği her yere bir güzellik bir rekabet geliyor, buda son kullanıcıya indirim olarak dönüyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    RAIZEN 22 sa. ylodmr
    Zen 3 x570 altına gelmeyecek diye daha geçen hafta isyan ediyorduk, mâziyi çabuk unuttuk.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5881 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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