AMD’den büyük sürpriz: Akıllı telefonlara Ryzen C7 yonga seti

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Samsung’un mobil pazarda Snapdragon ile rekabet edebilecek bir yonga seti geliştirmek adına AMD ile yaptığı iş birliğinden önemli sürprizler doğacak gibi. AMD Ryzen C7 yonga seti ortaya çıktı.

AMD Ryzen C7 neler sunacak?

Samsung bilindiği üzere amiral gemilerinde geniş ölçüde Exynos yonga seti kullanırken belirli ülkelerde de Snapdragon yonga setine yer veriyor. Bununla birlikte son 2-3 yıldır Exynos yonga setlerinin performans anlamında Snapdragon yonga setlerinden geride kaldığı ve aynı paraya böyle bir farkın olmasının hayal kırıklığı olduğu sık sık gündeme geliyor. Samsung bunun üzerine geçen yıl AMD ile ortaklık kurmaya karar vermişti.

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Ortaklık kapsamında Samsung’un Exynos yonga setlerinde AMD tabanlı grafik birimi kullanması söz konusuydu. Böylece grafik konusunda Adreno ile yarışacak bir yonga seti ortaya çıkacaktı. Bugün sızdırılan bir görsel yonga seti çalışmalarının neye benzediği ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkardı.

Görsele göre üzerinde çalışılan yonga seti Ryzen C7 adını taşıyor. Yonga setinin işlemci tarafında ARM var. 2 adet Cortex-X1 mimarisi tabanlı özel Gaugin Pro çekirdeği 3GHz hızında çalışırken, 2 adet Cortex-A78 tabanlı Gaugin çekirdeği 2.6GHz hızında ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği de 2GHz hızında çalışıyor.

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Grafik tarafında ise RDNA 2 yani Navi 2x üst seviye grafik mimarisini temel alan 4 çekirdekli bir birim yer alıyor. Bu birimin Adreno 650 biriminden yüzde 45 daha hızlı ve ilk kez ışın izleme teknolojisini mobil cihazlara getiriyor. Henüz masa üstü tarafında yeni yeni kendisine yer bulan ışın izleme teknolojisinin mobil oyunlarda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

TSMC’nin 5nm süreci ile üretilecek olan Ryzen C7 yonga seti MediaTek’in çift SIM destekli ve verimlilik odaklı bir 5G modemini barındırıyor. Yonga setinde LPDDR5, WiFi 6 gibi pek çok modern standarda da destek yer alıyor.

AMD Ryzen C7 son dönemde mobil dünyada gündeme gelen en önemli haberlerden birisi diyebiliriz. Elbette bu görsel resmi olarak doğrulanmadığı için kesinlik yok ancak AMD’nin Qualcomm 8cx dizüstü platformuna karşılık bir hamle yapacağı ihtimali kesin gibi.

Bu bakımdan AMD Ryzen C7 biraz daha dizüstüne ve Chromebook modellerine yönelik bir yonga seti olabilir. Akıllı telefon pazarında muhtemelen bu konfigürasyonu Samsung Exynos yonga setinde göreceğiz zira AMD’nin de ortaklık kapsamında aynı yonga setini pazara sunması pek mümkün görünmüyor.

https://www.techpowerup.com/267935/amd-ryzen-c7-smartphone-soc-specifications-listed

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