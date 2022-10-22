AMD'nin amiral gemisi Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Kırmızılı takımın Radeon RX 7000 ailesi oldukça önemli bir basamak olacak gibi duruyor. Önceki nesle oranla performans anlamında yüksek bir sıçrayış bekleniyor. Öte yandan serinin amiral gemi modeli Radeon RX 7900 XT hakkında da bazı yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Radeon RX 7000 ekran kartı ailesi RDNA 3 GPU mimarisi üzerinde şekillenecek. AMD, yeni nesil ekran kartlarında tıpkı işlemcilerde olduğu gibi ilk olarak üst seviye modelleriyle piyasaya girecek. Dolayısıyla raflara ulaşacak olan ilk kart RX 7900 XT olacak. Öte yandan RX 7900 XT kartının ailenin en güçlü modeli de olmayacağı belirtiliyor. AMD’nin olası RTX 4090 Ti kartı için elinde bir çözüm bulundurduğu belirtiliyor. Bu çözüm muhtemelen Radeon RX 7950 XT olabilir.

Radeon RX 7900 XT, 20 GB bellekle gelebilir

Radeon RX 7900 XT hakkında gelen yeni bilgiler ise kartın 20 GB GDDR6 belleklere gelebileceği aktarılıyor. Daha önceki bilgiler kartın, 24 GB bellek ile geleceği yönündeydi fakat Nvidia’nın olası RTX 4090 Ti modeline cevap verebilmek için RX 7900 XT’de yer alan Navi 31 GPU’su biraz kırpılarak kartın bünyesinde konumlandırılacak. Öte yandan kaynağa göre AMD, bu kırpma işlemine rağmen RX 7900 XT’nin RTX 4090’a karşı zorlanmayacağından emin. Ek olarak, RX 7900 XT'de yer alan Navi 31'in, ışın izleme (Raytracing) performansında Navi 21'den 2 kattan daha fazla, saf performansta ise 2 kat civarında önde yer alacağı aktarılıyor.

AMD Navi 31 "Plum Bonito" GPU özellikleri

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi RDNA 3 yongası olan AMD Navi 31, RX 7900 XT gibi üst seviye çözümlerde boy gösterecek. Son bilgilere göre RDNA 3 mimarisine sahip AMD Navi 31 GPU'su 48 WGP, 12 SA ve 6 SE ile tek bir GCD biriminde toplanacak. Totalde ise 12.288 çekirdekli bir grafik işlemcisi ortaya çıkmış olacak. Hemen aşağıdaki haberden daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

AMD’nin RDNA 3 mimarili RX 7000 ekran kartları detaylanıyor 2 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Önceki nesil Navi 21’e göre 2.4 katlık bir artış sağlanıyor olacak. Bununla birlikte GPU, 384-bit veri yolu ve 192 MB Infinity Cache sunacak. Grafik biriminin zar alanı ise 308mm2. Kırpılmış Navi 31 ise 10,752 çekirdekle gelecek ve 320 bit veri yolu arabiriminde 80 MB Infinity Cache sunulacak. Ayrıca Navi 31 hem chiplet hem de 3D paketleme tasarımına sahip ilk GPU olarak da tarihe geçecek.

AMD’nin RX 7000 serisinde sunacağı performans artışının bir diğer yansıması ise güç tüketimindeki artış olacak. Fakat şimdiki verilere göre RX 7000 serisi, Nvidia RTX 40 serisinden yine de daha verimli olacak, ancak tüm detaylara elbette resmi veriler açıklandığında erişebileceğiz. Belirtmek gerekiyor ki bunun için ise çok fazla beklemeyeceğiz. Zira AMD, RDNA 3 mimarisini ve Radeon RX 7000 ekran kartlarını 3 Kasım tarihinde tanıtacak.

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AMD Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor