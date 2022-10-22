Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD'nin amiral gemisi Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor

    AMD, halihazırda resmi olarak Radeon RX 7000 serisi kartlarının tanıtım tarihini açıklamıştı. Şimdi gelen bilgiler ise Radeon RX 7900 XT’nin özelliklerine ışık tutuyor.
    4
    AMD Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Kırmızılı takımın Radeon RX 7000 ailesi oldukça önemli bir basamak olacak gibi duruyor. Önceki nesle oranla performans anlamında yüksek bir sıçrayış bekleniyor. Öte yandan serinin amiral gemi modeli Radeon RX 7900 XT hakkında da bazı yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda.

    Radeon RX 7000 ekran kartı ailesi RDNA 3 GPU mimarisi üzerinde şekillenecek. AMD, yeni nesil ekran kartlarında tıpkı işlemcilerde olduğu gibi ilk olarak üst seviye modelleriyle piyasaya girecek. Dolayısıyla raflara ulaşacak olan ilk kart RX 7900 XT olacak. Öte yandan RX 7900 XT kartının ailenin en güçlü modeli de olmayacağı belirtiliyor. AMD’nin olası RTX 4090 Ti kartı için elinde bir çözüm bulundurduğu belirtiliyor. Bu çözüm muhtemelen Radeon RX 7950 XT olabilir.

    Radeon RX 7900 XT, 20 GB bellekle gelebilir

    Radeon RX 7900 XT hakkında gelen yeni bilgiler ise kartın 20 GB GDDR6 belleklere gelebileceği aktarılıyor. Daha önceki bilgiler kartın, 24 GB bellek ile geleceği yönündeydi fakat Nvidia’nın olası RTX 4090 Ti modeline cevap verebilmek için RX 7900 XT’de yer alan Navi 31 GPU’su biraz kırpılarak kartın bünyesinde konumlandırılacak. Öte yandan kaynağa göre AMD, bu kırpma işlemine rağmen RX 7900 XT’nin RTX 4090’a karşı zorlanmayacağından emin. Ek olarak, RX 7900 XT'de yer alan Navi 31'in, ışın izleme (Raytracing) performansında Navi 21'den 2 kattan daha fazla, saf performansta ise 2 kat civarında önde yer alacağı aktarılıyor.

    AMD Navi 31 "Plum Bonito" GPU özellikleri

    AMD Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi RDNA 3 yongası olan AMD Navi 31, RX 7900 XT gibi üst seviye çözümlerde boy gösterecek. Son bilgilere göre RDNA 3 mimarisine sahip AMD Navi 31 GPU'su 48 WGP, 12 SA ve 6 SE ile tek bir GCD biriminde toplanacak. Totalde ise 12.288 çekirdekli bir grafik işlemcisi ortaya çıkmış olacak. Hemen aşağıdaki haberden daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

    AMD Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Önceki nesil Navi 21’e göre 2.4 katlık bir artış sağlanıyor olacak. Bununla birlikte GPU, 384-bit veri yolu ve 192 MB Infinity Cache sunacak. Grafik biriminin zar alanı ise 308mm2. Kırpılmış Navi 31 ise 10,752 çekirdekle gelecek ve 320 bit veri yolu arabiriminde 80 MB Infinity Cache sunulacak. Ayrıca Navi 31 hem chiplet hem de 3D paketleme tasarımına sahip ilk GPU olarak da tarihe geçecek.

    AMD’nin RX 7000 serisinde sunacağı performans artışının bir diğer yansıması ise güç tüketimindeki artış olacak. Fakat şimdiki verilere göre RX 7000 serisi, Nvidia RTX 40 serisinden yine de daha verimli olacak, ancak tüm detaylara elbette resmi veriler açıklandığında erişebileceğiz. Belirtmek gerekiyor ki bunun için ise çok fazla beklemeyeceğiz. Zira AMD, RDNA 3 mimarisini ve Radeon RX 7000 ekran kartlarını 3 Kasım tarihinde tanıtacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 11 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

    Profil resmi
    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız