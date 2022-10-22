AMD'nin amiral gemisi Radeon RX 7900 XT özellikleri detaylanıyor

Radeon RX 7000 ekran kartı ailesi RDNA 3 GPU mimarisi üzerinde şekillenecek. AMD, yeni nesil ekran kartlarında tıpkı işlemcilerde olduğu gibi ilk olarak üst seviye modelleriyle piyasaya girecek. Dolayısıyla raflara ulaşacak olan ilk kart RX 7900 XT olacak. Öte yandan RX 7900 XT kartının ailenin en güçlü modeli de olmayacağı belirtiliyor. AMD’nin olası RTX 4090 Ti kartı için elinde bir çözüm bulundurduğu belirtiliyor. Bu çözüm muhtemelen Radeon RX 7950 XT olabilir.
Radeon RX 7900 XT, 20 GB bellekle gelebilir
Radeon RX 7900 XT hakkında gelen yeni bilgiler ise kartın 20 GB GDDR6 belleklere gelebileceği aktarılıyor. Daha önceki bilgiler kartın, 24 GB bellek ile geleceği yönündeydi fakat Nvidia’nın olası RTX 4090 Ti modeline cevap verebilmek için RX 7900 XT’de yer alan Navi 31 GPU’su biraz kırpılarak kartın bünyesinde konumlandırılacak. Öte yandan kaynağa göre AMD, bu kırpma işlemine rağmen RX 7900 XT’nin RTX 4090’a karşı zorlanmayacağından emin. Ek olarak, RX 7900 XT'de yer alan Navi 31'in, ışın izleme (Raytracing) performansında Navi 21'den 2 kattan daha fazla, saf performansta ise 2 kat civarında önde yer alacağı aktarılıyor.
AMD Navi 31 "Plum Bonito" GPU özellikleri
AMD’nin RX 7000 serisinde sunacağı performans artışının bir diğer yansıması ise güç tüketimindeki artış olacak. Fakat şimdiki verilere göre RX 7000 serisi, Nvidia RTX 40 serisinden yine de daha verimli olacak, ancak tüm detaylara elbette resmi veriler açıklandığında erişebileceğiz. Belirtmek gerekiyor ki bunun için ise çok fazla beklemeyeceğiz. Zira AMD, RDNA 3 mimarisini ve Radeon RX 7000 ekran kartlarını 3 Kasım tarihinde tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
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