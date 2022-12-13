AMD Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX Türkiye fiyatı belli oldu

Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX Türkiye fiyatı ne kadar?
Radeon RX 7900 XT: 22.499 TL
Radeon RX 7900 XTX: 25.999 TL
Açıklanan fiyatlar AMD'nin referans kartları için geçerli olduğu belirtelim. Dolayısıyla Asus, Msi, Gigabyte gibi üreticilerin özel tasarımlı modelleri bu fiyatlandırmadan daha farklı olabilir.
Radeon RX 7900 XTX, serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. 24 GB GDDR6 bellekler ile gelen kart 96 işlem birimine ve totalde 6144 çekirdeğe sahip durumda. 384bit bellek veriyolu sunan kartta 96 MB Infinity Cache bulunurken kartın frekans hızı ise 2.3 GHz. Kartın TDP değeri ise 355W.
Öte yandan biraz daha kırpılmış bir versiyon olan Radeon RX 7900 XT ise 20 GB GDDR6 belleklerinde 320-bit veriyolu sunuyor ve 80 MB Infinity Cache önbelleğe ev sahipliği yapıyor. RX 7900 XTX, 2 GHz frekans hızında çalışırken talep ettiği TDP ise 300W. Performans tarafındaysa RX 7900 XTX, RX 6900 XT ve 6800 XT’den sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 60 hızlıyken RX 6950 XT’ten ise yüzde 35, RTX 3090 Ti’dan ise yüzde 25 dolaylarında daha hızlı. Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre ise Radeon RX 7900 XTX, Nvidia’nın RX 4080 kartını burun farkıyla geçiyor ancak RTX 4090’ın ise gerisinde kalıyor. Radeon RX 7900 XT ise, abisinden yüzde 15 dolaylarında daha güçsüz görünüyor.Kaynakça https://www.sinerji.gen.tr/sapphire-radeon-rx-7900-xt-gaming-20gb-gddr6-320-bit-ekran-karti-p-44554 https://www.sinerji.gen.tr/sapphire-radeon-rx-7900-xtx-gaming-24gb-gddr6-384-bit-ekran-karti-p-44553 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
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