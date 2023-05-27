Amerika'nın en büyük derneklerinden birinin yardım hattı yapay zekaya geçiyor

Tam Boyutta Gör Yeme bozukluğu olan insanları destekleyen en büyük kar amacı gütmeyen kuruluş, telefon yardım hattı için insan personel ve gönüllüleri işten çıkarıyor. Ulusal Yeme Bozukluğu Derneği (NEDA) sözcüsü yaptığı açıklamada, yardım hattının kapatılacağını ve kuruluşun Tessa adlı bir yapay zeka sohbet robotuna geçeceğini doğruladı.

Değişen ihtiyaç ve beklentilere uyum sağlamak için

Açıklamada, "Tessa'yı yeni bir fırsat olarak ekliyoruz ve Yardım Hattı programını sonlandırıyoruz, ancak bu iki hizmetin karşılaştırılabilir olmadığını unutmayın. Bu tamamen farklı bir program teklifidir ve toplumumuzun değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlama ihtiyacından doğmuştur." denildi.

NEDA'daki bir personel, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1 Haziran'da işten çıkarılacaklarının ve yerlerine bir sohbet robotu getirileceğinin kendilerine söylendiğini belirtti.

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İnsan empatisinin yerini tutamaz

Yardım hattı sendikası paylaştığı bir açıklamada, "Bırakmıyoruz, grev yapmıyoruz. 1 Haziran'a kadar topluluğumuzu desteklemek için her gün ortaya çıkmaya devam edeceğiz. Bir sohbet botu, insan empatisinin yerini tutamaz ve bu kararın yeme bozukluğu topluluğuna onarılamaz zararlar vereceğine inanıyoruz." dedi.

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