Android 15 güncellemesi Windows Telefon Bağlantısı bildirimlerini etkiledi!

Telefon Bağlantısı, hassas bildirimleri gizlemeye başladı
Kullanıcı, istemeden kötü amaçlı bir uygulamaya bildirim erişimi verdiyse, bu ekstra gizlilik işe yarayabilir. Ancak, çevrimiçi hesapların güvenliği için 2 adımlı doğrulama kodlarını SMS olarak alanlar için rahatsız edici olabilir. Birçok kullanıcı uygulamayı yeniden yüklemeyi ve telefonu yeniden başlatmayı denedi. Ancak bu çözümler işe yaramadı.
Windows Phone Link uygulaması, cihazlar arasında çalışmayı kolaylaştıran bir Microsoft aracı. Windows PC'nizi Android telefonunuza bağlamanızı sağlıyor. Bağlandıktan sonra bilgisayardan bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama alabiliyor, mesajlara yanıt verebiliyor, kişileri arayabiliyor ve telefon uygulamalarını kullanabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor