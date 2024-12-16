Android 15 güncellemesi Windows Telefon Bağlantısı bildirimlerini etkiledi!

Tam Boyutta Gör Windows Telefon Bağlantısı uygulaması, bilgisayardan telefona gelen bildirimleri takip etme açısından faydalı. Ancak, Android 15 güncellemesi, kullanıcıların iki adımlı kimlik doğrulama kodları dahil önemli bildirimleri almasını engelliyor.

Windows 11 güncellemesi sistem performansını düşürüyor 2 gün önce eklendi

Telefon Bağlantısı, hassas bildirimleri gizlemeye başladı

Kullanıcı, istemeden kötü amaçlı bir uygulamaya bildirim erişimi verdiyse, bu ekstra gizlilik işe yarayabilir. Ancak, çevrimiçi hesapların güvenliği için 2 adımlı doğrulama kodlarını SMS olarak alanlar için rahatsız edici olabilir. Birçok kullanıcı uygulamayı yeniden yüklemeyi ve telefonu yeniden başlatmayı denedi. Ancak bu çözümler işe yaramadı.

Windows Phone Link uygulaması, cihazlar arasında çalışmayı kolaylaştıran bir Microsoft aracı. Windows PC'nizi Android telefonunuza bağlamanızı sağlıyor. Bağlandıktan sonra bilgisayardan bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama alabiliyor, mesajlara yanıt verebiliyor, kişileri arayabiliyor ve telefon uygulamalarını kullanabiliyorsunuz.

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Android 15, Windows Telefon Bağlantısı bildirimlerini etkiledi!