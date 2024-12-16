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    Anlık Bildirim

    Android 15 güncellemesi Windows Telefon Bağlantısı bildirimlerini etkiledi!

    Windows Phone Link uygulaması, Android 15 güncellemesi sonrasında telefondan gelen hassas bildirimleri göstermemeye başladı. Gizlenen bildirimler arasında 2 adımlı doğrulama kodları da var!
    windows phone link telefon hassas bildirimleri engelliyor Tam Boyutta Gör
    Windows Telefon Bağlantısı uygulaması, bilgisayardan telefona gelen bildirimleri takip etme açısından faydalı. Ancak, Android 15 güncellemesi, kullanıcıların iki adımlı kimlik doğrulama kodları dahil önemli bildirimleri almasını engelliyor.

    Telefon Bağlantısı, hassas bildirimleri gizlemeye başladı

    Kullanıcı, istemeden kötü amaçlı bir uygulamaya bildirim erişimi verdiyse, bu ekstra gizlilik işe yarayabilir. Ancak, çevrimiçi hesapların güvenliği için 2 adımlı doğrulama kodlarını SMS olarak alanlar için rahatsız edici olabilir. Birçok kullanıcı uygulamayı yeniden yüklemeyi ve telefonu yeniden başlatmayı denedi. Ancak bu çözümler işe yaramadı.

    Windows Phone Link uygulaması, cihazlar arasında çalışmayı kolaylaştıran bir Microsoft aracı. Windows PC'nizi Android telefonunuza bağlamanızı sağlıyor. Bağlandıktan sonra bilgisayardan bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama alabiliyor, mesajlara yanıt verebiliyor, kişileri arayabiliyor ve telefon uygulamalarını kullanabiliyorsunuz.

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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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