Apple, 2024'ten önce yeni Mac ve iPad modeli çıkarmayacak

Tam Boyutta Gör Ünlü analist Kuo’nun iddialarına göre Apple’ın bu yıl M3 çipli yeni MacBook’ları piyasaya sürmesi büyük sürpriz olur. M3 serisi işlemcilerle donatılan MacBook Air ve MacBook Pro modelleri 2023’ün geri kalanında gelmeyecek. Ancak, USB-C’li Apple Pencil’dan sonra tanıtılması beklenen yeni iPad’ler de 2024’e kaldı.

Apple, katlanabilir iPad için vites yükseltiyor 2 gün önce eklendi

MacBook'lar 2024'te yenilenecek

Kuo, bu haftanın başlarında yenilenen 24 inç iMac modelinin 2024’te tanıtılacağını, bu yıl güncelleme beklemediğini söylemişti. Mac Mini, Mac Pro, Mac Studio dahil diğer masaüstü Mac’lerin güncellenmiş sürümleri zaten bu yıl tanıtıldığından, 2024’e kadar yeniden güncellenmeleri pek olası değil. Son güncelleme tarihine göre Mac’ler şu şekilde:

15 inç MacBook Air: Haziran 2023

Mac Studio: Haziran 2023

Mac Pro: Haziran 2023

14 inç MacBook Pro: Ocak 2023

16 inç MacBook Pro: Ocak 2023

Mac mini: Ocak 2023

13 inç MacBook Air: Haziran 2022

13 inç MacBook Pro: Haziran 2022

iMac: Nisan 2021

Bu yıl yeni iPad gelmeyecek

iPad’lere gelince, Apple’ın Ekim ayında yeni iPad’leri tanıtması bekleniyordu ancak yılın geri kalanında yeni iPad modelinin çıkma ihtimali çok düşük. Apple, ilginç olarak bu yıl hiçbir iPad modeli piyasaya sürmedi. iPad Pro, iPad Air, iPad mini ve giriş seviye iPad, eski donanımları kullanmaya devam ediyor. Son güncelleme tarihine göre iPad’ler şu şekilde:

iPad Pro: Ekim 2022

iPad: Ekim 2022

iPad Air: Mart 2022

iPad mini: Eylül 2021

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Apple, 2024'ten once yeni Mac ve iPad modeli çıkarmayacak