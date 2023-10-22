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    Anlık Bildirim

    Apple, 2024'ten önce yeni Mac ve iPad modeli çıkarmayacak

    Yeni Mac bilgisayar ve Apple tablet bekleyenler için üzücü gelişme. Şirketin 2023 yılı geri kalanında yeni MacBook, iMac veya iPad Pro modeli çıkarmasının pek olası olmadığı söyleniyor.
    apple yeni mac ipad çıkarmayacak 2023 Tam Boyutta Gör
    Ünlü analist Kuo’nun iddialarına göre Apple’ın bu yıl M3 çipli yeni MacBook’ları piyasaya sürmesi büyük sürpriz olur. M3 serisi işlemcilerle donatılan MacBook Air ve MacBook Pro modelleri 2023’ün geri kalanında gelmeyecek. Ancak, USB-C’li Apple Pencil’dan sonra tanıtılması beklenen yeni iPad’ler de 2024’e kaldı.

    MacBook'lar 2024'te yenilenecek

    Kuo, bu haftanın başlarında yenilenen 24 inç iMac modelinin 2024’te tanıtılacağını, bu yıl güncelleme beklemediğini söylemişti. Mac Mini, Mac Pro, Mac Studio dahil diğer masaüstü Mac’lerin güncellenmiş sürümleri zaten bu yıl tanıtıldığından, 2024’e kadar yeniden güncellenmeleri pek olası değil. Son güncelleme tarihine göre Mac’ler şu şekilde:

    • 15 inç MacBook Air: Haziran 2023
    • Mac Studio: Haziran 2023
    • Mac Pro: Haziran 2023
    • 14 inç MacBook Pro: Ocak 2023
    • 16 inç MacBook Pro: Ocak 2023
    • Mac mini: Ocak 2023
    • 13 inç MacBook Air: Haziran 2022
    • 13 inç MacBook Pro: Haziran 2022
    • iMac: Nisan 2021

    Bu yıl yeni iPad gelmeyecek

    iPad’lere gelince, Apple’ın Ekim ayında yeni iPad’leri tanıtması bekleniyordu ancak yılın geri kalanında yeni iPad modelinin çıkma ihtimali çok düşük. Apple, ilginç olarak bu yıl hiçbir iPad modeli piyasaya sürmedi. iPad Pro, iPad Air, iPad mini ve giriş seviye iPad, eski donanımları kullanmaya devam ediyor. Son güncelleme tarihine göre iPad’ler şu şekilde:

    • iPad Pro: Ekim 2022
    • iPad: Ekim 2022
    • iPad Air: Mart 2022
    • iPad mini: Eylül 2021
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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