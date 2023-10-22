Apple, 2024'ten önce yeni Mac ve iPad modeli çıkarmayacak

MacBook'lar 2024'te yenilenecek
Kuo, bu haftanın başlarında yenilenen 24 inç iMac modelinin 2024’te tanıtılacağını, bu yıl güncelleme beklemediğini söylemişti. Mac Mini, Mac Pro, Mac Studio dahil diğer masaüstü Mac’lerin güncellenmiş sürümleri zaten bu yıl tanıtıldığından, 2024’e kadar yeniden güncellenmeleri pek olası değil. Son güncelleme tarihine göre Mac’ler şu şekilde:
- 15 inç MacBook Air: Haziran 2023
- Mac Studio: Haziran 2023
- Mac Pro: Haziran 2023
- 14 inç MacBook Pro: Ocak 2023
- 16 inç MacBook Pro: Ocak 2023
- Mac mini: Ocak 2023
- 13 inç MacBook Air: Haziran 2022
- 13 inç MacBook Pro: Haziran 2022
- iMac: Nisan 2021
Bu yıl yeni iPad gelmeyecek
iPad’lere gelince, Apple’ın Ekim ayında yeni iPad’leri tanıtması bekleniyordu ancak yılın geri kalanında yeni iPad modelinin çıkma ihtimali çok düşük. Apple, ilginç olarak bu yıl hiçbir iPad modeli piyasaya sürmedi. iPad Pro, iPad Air, iPad mini ve giriş seviye iPad, eski donanımları kullanmaya devam ediyor. Son güncelleme tarihine göre iPad’ler şu şekilde:
- iPad Pro: Ekim 2022
- iPad: Ekim 2022
- iPad Air: Mart 2022
- iPad mini: Eylül 2021
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.