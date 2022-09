Apple Fitness+, iOS 16 ile iPhone'lara geliyor: Türkiye yine yok!

Apple’ın ödüllü fitness ve sağlık hizmeti Fitness+, sporla ilgilenen ve Apple ekosisteminde olan kullanıcılar için güzel bir uygulama. Apple, iPhone 14 etkinliği sırasında yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Series 8, Watch SE 2 ve Watch Ultra’yı tanıtırken Fitness Plus için yaptıkları güncellemeden de bahsetti.

Apple, Fitness+’ın bu sonbahar sonunda 21 ülkedeki (Türkiye yok) tüm iPhone kullanıcılarına sunulacağını duyurdu. Antrenman için Apple’ın kendi uygulamasını tercih eden kullanıcılar artık Apple Watch’a ihtiyaç duymayacak, doğrudan iPhone’larından abone olup antrenmanlara katılabilecek.

Apple Watch Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Fitness+ iPhone'lara geliyor

iPhone kullanıcıları, eğitmenler tarafından hazırlanan 3000 egzersiz ve meditasyon dahil tüm Fitness+ içeriğine erişebilecek. Yakılan kalori, hareket halkasındaki ilerleme iPhone’dan takip edilebilecek. Fitness+ aboneliği için iPhone gerekli olsa da, kullanım için zorunluluk yok. Kullanıcılar, AirPlay özelliğini kullanarak büyük ekrandan hareketleri daha rahat takip edip, uygulayabilecek.

Tam Boyutta Gör

Yeni programlar ve eğitmenler

Apple, daha fazla Time to Walk, Time to Run bölümü yayınlayacak. Yürüyüş veya koşu zamanı programı, insanların dışarı çıkmasına, daha fazla hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir ses deneyimi.

Fitness Plus, ayrıca Amerika’da çeşitli yerlerden sanal koşu rotaları sunacak. Time to Walk & Run, iPhone Fitness uygulamasında da olacak. Ayrıca Mary J. Blige, The Rolling Stones, The Weeknd gibi ünlülerin yer aldığı daha fazla Artist Spotlight antrenmanı, Fitness+’da olacak. Pilates yapanlar için yeni egzersizlerin ekleneceğini, yoga yapanlar için de yeni bir eğitmenin dahil olduğunu belirtelim.

Fitness+ Türkiye’de kullanılamıyor. Amerika’da Fitness aboneliği aylık 9.99 dolar, yıllık 79.99 dolar olarak ücretlendiriliyor ve 1 ay deneme süresi veriliyor. Fitness Plus dahil Apple hizmetlerini tek bir pakette toplayan Apple One da aylık 29.95 dolar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Fitness Plus, iOS 16 ile iPhone'lara geliyor