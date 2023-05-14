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    Anlık Bildirim

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü rakiplerinden üstün olacak

    Apple'ın karma gerçeklik başlığı uzun süredir konuşuluyor ve merakla bekleniyor. Yeni rapor, AR/VR gözlüğün rakiplerinden daha yetenekli olacağını söylüyor.     
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    apple vr/ar başlık wwdc 2023 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü Haziran ayı başında gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtması bekleniyor. Hatta birkaç oturumda başlık için geliştirilen yazılıma değineceği söyleniyor. Ancak, üretimdeki gecikmeler nedeniyle başlığın seri üretiminin Eylül ayına kadar başlaması beklenmiyor.

    Diğer Apple ürünlerinden çok daha pahalı olacak

    Başlığın deneysel ve alışılmamış olması nedeniyle diğer birçok Apple ürününe göre çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Başlık, bele takılan harici pil takımına sahip olacak ve FaceTime görüşmesi, Apple Fitness+ ve tabii ki oyun olmak üzere üç kullanım şekli olacak. Başlığın rakiplerinden (Meta Quest Pro gibi) çok daha yetenekli olacağı söylense de henüz detayları bilmiyoruz.

    WWDC23 etkinliğinde tanıtılacak

    Apple WWDC 2023 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak. Yani, Apple’ın 3000 dolarlık AR/VR başlığını resmî olarak görmemize çok az bir zaman kaldı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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