Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü rakiplerinden üstün olacak

Diğer Apple ürünlerinden çok daha pahalı olacak
Başlığın deneysel ve alışılmamış olması nedeniyle diğer birçok Apple ürününe göre çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Başlık, bele takılan harici pil takımına sahip olacak ve FaceTime görüşmesi, Apple Fitness+ ve tabii ki oyun olmak üzere üç kullanım şekli olacak. Başlığın rakiplerinden (Meta Quest Pro gibi) çok daha yetenekli olacağı söylense de henüz detayları bilmiyoruz.
WWDC23 etkinliğinde tanıtılacak
Apple WWDC 2023 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak. Yani, Apple’ın 3000 dolarlık AR/VR başlığını resmî olarak görmemize çok az bir zaman kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.