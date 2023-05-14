Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü rakiplerinden üstün olacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü Haziran ayı başında gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtması bekleniyor. Hatta birkaç oturumda başlık için geliştirilen yazılıma değineceği söyleniyor. Ancak, üretimdeki gecikmeler nedeniyle başlığın seri üretiminin Eylül ayına kadar başlaması beklenmiyor.

Apple karma gerçeklik başlığının seri üretimini erteledi 1 ay önce eklendi

Diğer Apple ürünlerinden çok daha pahalı olacak

Başlığın deneysel ve alışılmamış olması nedeniyle diğer birçok Apple ürününe göre çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Başlık, bele takılan harici pil takımına sahip olacak ve FaceTime görüşmesi, Apple Fitness+ ve tabii ki oyun olmak üzere üç kullanım şekli olacak. Başlığın rakiplerinden (Meta Quest Pro gibi) çok daha yetenekli olacağı söylense de henüz detayları bilmiyoruz.

WWDC23 etkinliğinde tanıtılacak

Apple WWDC 2023 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak. Yani, Apple’ın 3000 dolarlık AR/VR başlığını resmî olarak görmemize çok az bir zaman kaldı.

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