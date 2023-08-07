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    Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doların altına düştü: Peki ama neden?

    Apple, bir süre önce piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk firma olmuştu. Görünüşe göre Apple artık 3 trilyon dolar değeri kaybeden ilk şirket unvanına da sahip. Peki, bu düşüşün nedeni ne?
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    Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doların altına düştü ama neden? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşarak bu alanda bir ilk olma unvanına sahip olmuştu. Ancak rüzgarın tersten esmesi ve firmanın mevcut ekonomik durumlara karşı bağışıklığının doğal olarak olmaması nedeniyle Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doların altına geriledi. An itibariyle Apple’ın piyasa değeri 2,86 trilyon dolar seviyesinde.

    Apple artık 3 trilyon dolar değerinde değil

    Apple’ın hisseleri üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından Eylül 2022'den bu yana en fazla düşüşü yaşadı. Firmanın cuma günü yaşadığı düşüş 2023'te şimdiye kadarki en kötü günü ve geçen yıl 29 Eylül'den bu yana en büyük kaybı oldu. Apple, mali yılına ait son çeyrek raporunda üst süte üçüncü kez gelirinde düşüş bildirmişti. Bu nedenden dolayı firmanın hisseleri son 5 günde yüzde 7 oranında düştü. Apple aynı zamanda eylül çeyreğinde de gelirlerinde bir kez daha düşüş bekliyor. Bu beklenti de değer kaybını etkilemekte. Yaşanan düşüşlerden dolayı firmanın değeri böylece 2,86 trilyon dolar seviyesine gerilemiş oldu.

    Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doların altına düştü ama neden? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yaşadığı düşüşün arkasındaki ana etmen ise özellikle Amerika’daki iPhone satışlarının gerilemesi oldu. Apple’ın açıkladığı verilere göre iPhone satışlarında yüzde 2’lik düşüş yaşandı. Genel olarak satışlarda da benzer bir düşüş eğilimi bulunuyor. Beklentilerin de gelir kaybının devam edeceğini göstermesi ve yapay zeka alanında yatırımcıları cezbedecek bir açıklamanın gelmemesi sonucunda aslında düşüş kaçınılmazdı diyebiliriz. Bu konudaki daha ayrıntılı bilgiyi hemen alttaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

    Apple, mevcut 2,86 trilyon dolarlık piyasa değeri ile halen daha dünyanın en değerli şirketi olmaya devam ediyor. Apple’ın hemen arkasında ise 2,44 trilyon dolarlık değeriyle Microsoft bulunuyor. Microsoft, yıl başından bu yana hisse değerini yüzde 37 artırırken Apple ise yüzde 45 artış yaşadı.

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