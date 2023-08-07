Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doların altına düştü: Peki ama neden?

Apple artık 3 trilyon dolar değerinde değil
Apple’ın hisseleri üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından Eylül 2022'den bu yana en fazla düşüşü yaşadı. Firmanın cuma günü yaşadığı düşüş 2023'te şimdiye kadarki en kötü günü ve geçen yıl 29 Eylül'den bu yana en büyük kaybı oldu. Apple, mali yılına ait son çeyrek raporunda üst süte üçüncü kez gelirinde düşüş bildirmişti. Bu nedenden dolayı firmanın hisseleri son 5 günde yüzde 7 oranında düştü. Apple aynı zamanda eylül çeyreğinde de gelirlerinde bir kez daha düşüş bekliyor. Bu beklenti de değer kaybını etkilemekte. Yaşanan düşüşlerden dolayı firmanın değeri böylece 2,86 trilyon dolar seviyesine gerilemiş oldu.
Apple, mevcut 2,86 trilyon dolarlık piyasa değeri ile halen daha dünyanın en değerli şirketi olmaya devam ediyor. Apple’ın hemen arkasında ise 2,44 trilyon dolarlık değeriyle Microsoft bulunuyor. Microsoft, yıl başından bu yana hisse değerini yüzde 37 artırırken Apple ise yüzde 45 artış yaşadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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