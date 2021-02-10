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    Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak

    Apple’ın yüksek çözünürlüklü ve üst seviye teknolojiler barındırmasını istediği sanal gerçeklik kaskının ekranları; TSMC tarafından microLED teknolojisi temelinde üretilecek.
    10 Şubat 2021, 18:30 (1 hf.)
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    iPhone
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    Haber Editörü
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    Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak
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    Apple’ın kapalı kapılar ardında çalışmaları devam eden sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili önemli bir detay daha sızdırıldı. Kaskın 8K çözünürlüğünde olması beklenen ekranları TSMC tarafından üretilecek.

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    Micro LED ekran kullanacak

    Apple’ın sanal gerçeklik kaskının Apple M1 muadili güçlü bir yonga ve 8K ekranlar ile geleceği daha önce gündeme gelmişti. Şimdi ise bu ekranların microLED (mikro OLED iddiaları da mecut) teknolojisi ile TSMC tarafından üretileceği bildirildi.

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    Mini LED ekranlardan farklı olarak micro LED teknolojisi bu kez mikro düzeyde LED ekranlara yer veriyor. Böylece daha kompakt boyutlar ve daha canlı görüntüler elde ediliyor. Bu teknolojinin maliyeti biraz daha yüksek zira Apple VR kaskında en pahalı bileşenin 8K ekranları olduğu açıklanmıştı.

    TSMC’nin küçük ekranlar konusundaki uzmanlığının Apple’ın tercihinde büyük rol oynadığı ifade ediliyor. Apple ve TSMC hali hazırda Tayvan’da Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor. Henüz test üretimi aşamasında olduğu için hacimli üretime geçmesinin bir kaç yıl süreceği ifade ediliyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gözlük boyutuna ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi olur ,bu sayede lens boyutuna düşecek 10 yıl içinde diye tahmin ediyorum :)
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu resimdeki gibi gözlük isteyen var mı?

    Konsept kötü değil, güzel ama dezavantajları vardır. Özellikle numaralı gözlük takanlara ya uygun olmaz ya da çok pahalı olur.

    Birde işin sağlık tarafı var. Uzun araştırma ve deney bence şart.
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    E edwinnarc (Timo edwinnarc) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Görüntü eğer cam yapısının içinden üretiliyorsa dediğiniz gibi zor olur fakat; cama yansıtılıyorsa sadece içindeki mekanizmanın kişinin numaralı gözlüğüne entegre edilmesi lazım ki bu çok uğraştırıcı olur. Apple çözer bunu
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir degisiklik devrim sart oldu... Ozellikle cep telefonlarinda devrimler sart ...
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