Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak

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Apple’ın kapalı kapılar ardında çalışmaları devam eden sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili önemli bir detay daha sızdırıldı. Kaskın 8K çözünürlüğünde olması beklenen ekranları TSMC tarafından üretilecek.

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Micro LED ekran kullanacak

Apple’ın sanal gerçeklik kaskının Apple M1 muadili güçlü bir yonga ve 8K ekranlar ile geleceği daha önce gündeme gelmişti. Şimdi ise bu ekranların microLED (mikro OLED iddiaları da mecut) teknolojisi ile TSMC tarafından üretileceği bildirildi.

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Mini LED ekranlardan farklı olarak micro LED teknolojisi bu kez mikro düzeyde LED ekranlara yer veriyor. Böylece daha kompakt boyutlar ve daha canlı görüntüler elde ediliyor. Bu teknolojinin maliyeti biraz daha yüksek zira Apple VR kaskında en pahalı bileşenin 8K ekranları olduğu açıklanmıştı.

TSMC’nin küçük ekranlar konusundaki uzmanlığının Apple’ın tercihinde büyük rol oynadığı ifade ediliyor. Apple ve TSMC hali hazırda Tayvan’da Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor. Henüz test üretimi aşamasında olduğu için hacimli üretime geçmesinin bir kaç yıl süreceği ifade ediliyor.

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