Apple: iPhone 15 Pro'yu kılıfsız kullanırsanız "geçici" renk değişimi olabilir

Apple'dan iPhone 15 Pro temizlik önerisi
iPhone 15 Pro Mavi ve Natürel Titanyum modelinde kasasında renk değişimleri ve parmak izleri oluştuğunu gösteren görsellerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Apple’dan açıklama geldi. Apple, durumu şöyle açıklıyor: “Cildinizdeki yağ, gövdenin rengini geçici olarak değiştirilebilir. iPhone’unuzu yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silmek, orijinal görünümünü geri kazandıracak.”
iPhone 15 Pro’nun hem ön hem de arka kısmı hâlâ cam. Paslanmaz çelik yan çerçeve, hem daha güçlü hem de hafif olan titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeveyle değiştirildi. Titanyum nedeniyle çerçeve artık parlak değil, fırçalanmış bir görünüme sahip. Bunun dışında iPhone 15 Pro temizeme önerisi diğer iPhone’larla aynı. Apple, kullanıcılara telefonu temizlemeden önce tüm kabloları çıkarmaları ve basınçlı hava, temizlik solüsyonları kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.