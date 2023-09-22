Apple: iPhone 15 Pro'yu kılıfsız kullanırsanız "geçici" renk değişimi olabilir

Apple, iPhone 15 Pro Max kamerasındaki kısıtlama hakkında konuştu 1 gün önce eklendi

Apple'dan iPhone 15 Pro temizlik önerisi

iPhone 15 Pro Mavi ve Natürel Titanyum modelinde kasasında renk değişimleri ve parmak izleri oluştuğunu gösteren görsellerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Apple’dan açıklama geldi. Apple, durumu şöyle açıklıyor: “Cildinizdeki yağ, gövdenin rengini geçici olarak değiştirilebilir. iPhone’unuzu yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silmek, orijinal görünümünü geri kazandıracak.”

iPhone 15 Pro’nun hem ön hem de arka kısmı hâlâ cam. Paslanmaz çelik yan çerçeve, hem daha güçlü hem de hafif olan titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeveyle değiştirildi. Titanyum nedeniyle çerçeve artık parlak değil, fırçalanmış bir görünüme sahip. Bunun dışında iPhone 15 Pro temizeme önerisi diğer iPhone’larla aynı. Apple, kullanıcılara telefonu temizlemeden önce tüm kabloları çıkarmaları ve basınçlı hava, temizlik solüsyonları kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyor.

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