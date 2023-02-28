Qualcomm açıkladı: Apple kendi modemini ne zaman yapacak?

iPhone 16 serisinde olabilir
Şu anda tüm iPhone 14 serisi dahil Apple cihazlarında Qualcomm’un 5G modemi bulunuyor. Apple’ın kendi 5G çipini tasarladığı uzun süredir konuşuluyor. Bloomberg’den Mark Gurman, geçen ay Apple’ın kendi çipini başlangıçta yeni bir üründe (muhtemelen iPhone Pro’da) kullanmayı planladığını, yaklaşık üç yıl sonra da Qualcomm’un modemlerini kullanmayı yavaş yavaş bırakacağını söylemişti. Amon’un açıklamasına göre, Apple’ın 5G çipi en erken iPhone 16 modellerinde olacak.
iPhone 15, Qualcomm modemi kullanacak
Apple’ın çipinin Qualcomm’un modemlerine kıyasla nasıl performans göstereceği belirsiz ancak Apple’ın üretim maliyetlerini azaltacağı kesin. Bu arada, 2023 iPhone 15 serisinin Qualcomm Snapdragon X70 modemi kullanması bekleniyor.
Kuo’ya göre, Apple 5G çipi iPhone 16 modellerine yetişmeyebilir. Her şey, Apple’ın MMWAVE ve uydu bağlantısı ile ilgili teknik zorlukları giderip gideremeyeceğine bağlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.