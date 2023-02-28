Qualcomm açıkladı: Apple kendi modemini ne zaman yapacak?

Tam Boyutta Gör Qualcomm patronu Cristiano Amon, MWC 2023 konferasında Apple’ın uzun süredir konuşulan 5G çipinin gelecek yıl hazır olabileceğini söyledi. Ayrıca Apple’ın kendilerine ihtiyaç duymaları halinde her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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iPhone 16 serisinde olabilir

Şu anda tüm iPhone 14 serisi dahil Apple cihazlarında Qualcomm’un 5G modemi bulunuyor. Apple’ın kendi 5G çipini tasarladığı uzun süredir konuşuluyor. Bloomberg’den Mark Gurman, geçen ay Apple’ın kendi çipini başlangıçta yeni bir üründe (muhtemelen iPhone Pro’da) kullanmayı planladığını, yaklaşık üç yıl sonra da Qualcomm’un modemlerini kullanmayı yavaş yavaş bırakacağını söylemişti. Amon’un açıklamasına göre, Apple’ın 5G çipi en erken iPhone 16 modellerinde olacak.

iPhone 15, Qualcomm modemi kullanacak

Apple’ın çipinin Qualcomm’un modemlerine kıyasla nasıl performans göstereceği belirsiz ancak Apple’ın üretim maliyetlerini azaltacağı kesin. Bu arada, 2023 iPhone 15 serisinin Qualcomm Snapdragon X70 modemi kullanması bekleniyor.

Kuo’ya göre, Apple 5G çipi iPhone 16 modellerine yetişmeyebilir. Her şey, Apple’ın MMWAVE ve uydu bağlantısı ile ilgili teknik zorlukları giderip gideremeyeceğine bağlı.

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