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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı

    Çin'deki üretim tesislerinin koronavirüs sebebiyle tam kapasitede çalışamaması, Apple'ın iPhone stoklarını dünya çapında geriletti. Bu gerileme ile mağazalardaki değişim cihaz stoğu düşük.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı
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    Apple’ın koronavirüs sebebiyle sıkıntıya giren özellikle Çin merkezli üretim hatları, mağazalar tarafından sağlanan değişim cihazlarında stok sıkıntısına sebebiyet vermeye başladı. 

    Bloomberg raporuna göre Apple mağazalarında çalışanlara yapılan bir uyarı, önümüzdeki iki-dört hafta boyunca değişim iPhone cihazlarında düşük stok seviyesinde olunacak. Bu durum, iPhone değişiminiz gerekse ve bu konuda tamamen haklı olsanız da sizi bir süre Apple’ın bekletmek zorunda kalacak olması şeklinde ortaya çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone üreticisi Foxconn, Mart sonunda normal üretim kapasitesine dönecek"

    Apple’ın farklı ürün serilerinde koronavirüs sebebiyle üretimi durduran fabrikaların etkisi gözleniyor. iPhone 11 hacminde dünya çapında bir düşüş olurken iPad Pro da benzer sıkıntıları çekiyor. Değişim iPhone cihazlardaki stok yetersizliği, yeni telefon almayı düşünmeyenler için de bir sıkıntı olacak zira kullanıcıların günlük cihazlarını kaybedip yenisini alamaması demek olacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    MR.BERK (ALİ BERK ANDIÇ) 2 hf.
    Değişimde var, sıfırda yok mu ?
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    joven 2 hf.
    Bu noktaya geleceği zaten belliydi asıl bundan sonra yaşanacaklar dev markaları düşündürüyor kısa ve orta vadede hepsi zarar edecek Çin’e bataklığına öyle bir saplandılarki artık geri dönüş çok zor sadece ucuz iş gücü
    değil hammadde tedariğide Çin pazar olarak vazgeçilmez
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