Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı

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Apple’ın koronavirüs sebebiyle sıkıntıya giren özellikle Çin merkezli üretim hatları, mağazalar tarafından sağlanan değişim cihazlarında stok sıkıntısına sebebiyet vermeye başladı.

Bloomberg raporuna göre Apple mağazalarında çalışanlara yapılan bir uyarı, önümüzdeki iki-dört hafta boyunca değişim iPhone cihazlarında düşük stok seviyesinde olunacak. Bu durum, iPhone değişiminiz gerekse ve bu konuda tamamen haklı olsanız da sizi bir süre Apple’ın bekletmek zorunda kalacak olması şeklinde ortaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "iPhone üreticisi Foxconn, Mart sonunda normal üretim kapasitesine dönecek"

Apple’ın farklı ürün serilerinde koronavirüs sebebiyle üretimi durduran fabrikaların etkisi gözleniyor. iPhone 11 hacminde dünya çapında bir düşüş olurken iPad Pro da benzer sıkıntıları çekiyor. Değişim iPhone cihazlardaki stok yetersizliği, yeni telefon almayı düşünmeyenler için de bir sıkıntı olacak zira kullanıcıların günlük cihazlarını kaybedip yenisini alamaması demek olacak.

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